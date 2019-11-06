تكريم الأعضاء الجدد { شهر سبتمبر-أكتوبر } 2019















❀❀أسعد الله كل أوقاتكم بالخير والبركة إخواننا وأخواتنا ❀❀

❀❀ وأهلا وسهلا بكم في منتديات اللمة الجزائرية ❀❀

❀❀آملين أن تستمتعوا بأحلى وأسعد الأوقات بيننا ❀❀





كما عودناكم كل فترة تقوم الادارة بتكريم اعضاءها الجدد او القدامى الذين غابوا لفترة وعادوا للمشاركة





ويعتمد التكريم على مدى التفاعل السريع للعضو في المنتدى بالمشاركات و الردود و

المواضيع ,,





وكان هذا التكريم خاص بشهر سبتمبر +اكتوبر 2019 :







@اميرة الالم

@علي 111

@rafid2

@على درب الأمل

@محب Google​







يتحصلون على وسام المميز الجديد































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كذلك يجدر الذكر هنا أن التكريم لكل عضو كان لأسباب معينة اختلفت من عضو لآخر

فمنهم من كان مميزا بمشاركاته وتفاعله ومنهم من رأينا فيه التميز لكن يحتاج لدفعة إلى الأمام

وربما تحفيز ليفجر طاقاته وإبداعه {بعيدا عن بعض الأمور التي تعرقل تقدمهم

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