من أبرز أسباب الطلاق المبكر الزواج في سنٍ صغير و وجود فارق في العمر بين الزوجين.

أسلوب التربية المختلف بين الزوج و الزوج يؤدي إلى غياب التفاهم بينهم وحدوث العديد من الخلافات.

الاختلاف الفكري والثقافي بين الزوجين.

من أسباب الطلاق المبكر الإجبار على الزواج.

وجود العديد من الفروق الاقتصادية والتعليمية بين الزوجين يعد من أسباب الطلاق المبكر.

معاملة الزوج لزوجته بطريقةٍ قاسية وشديدة يجعلها تُفضل الطلاق على الاستمرار معه.

قيام الزوج بالتقليل من قيمة زوجته سواءً في المنزل أو أمام الأهل والأصدقاء.

إخلال الزوج بالاتفاق الذي تم قبل الزواج كأن يمنع زوجته من متابعة تعليمها أو ممارستها العمل.

تدخل الأهل بالشؤون الحياتية التي تخص الزوجين.

عدم قدرة الزوج على تلبية الاحتياجات التي تخص الزوجة أو المنزل.

عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب من أبرز أسباب الطلاق المبكر.

خيانة الزوج لزوجته أو خيانة الزوجة لزوجها.

انعدام نضج أحد الزوجين أو كليهما.

عدم اتزان الزوجة في تصرفاتها سواءً في منزلها أو في الخارج.

جهل الزوجين بالمسؤولية الملقاة على عاتق كلٍ منهما.

نفور الزوجة من زوجها لممارسته بعض العادات السيئة كإهمال نظافته الشخصية أو إدمانه على المخدرات أو التدخين أو الغضب السريع والانفعال الشديد دون وجود مبررات.

فشل وصول الزوجين إلى طريقة للتفاهم والنقاش فيما بينهم يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الزوجية التي يغفل الاثنان عن حلها بطرقٍ صحيحة وسليمة.

تحريض الزوج على زوجته من قِبل الأشخاص الآخرين.