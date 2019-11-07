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أسباب الطلاق المبكر
من أبرز المشاكل التي باتت منتشرة في مجتمعاتنا العربية في الآونة الأخيرة مشكلة الطلاق المبكر، حيث يُلاحظ حدوث العديد من حالات الطلاق بعد مرور أشهرٍ قليلة أو أيام من الزواج لأفرادٍ لم يتجاوزا الثلاثين من عمرهم، وتُعد هذه المظاهر من المظاهر الخطيرة التي تفتت بُنية المجتمع وتؤدي إلى تشتت الأُسر وإصابة الأبناء بحالةٍ نفسيةٍ سيئة، ومن أبرز العوامل المسببة للطلاق المبكر الزواج في عمرٍ صغير وانعدام الوعي وعدم تحمل المسؤولية وغيرها من الأسباب الأخرى، وسيتم التعرف في هذا المقال على أسباب الطلاق المبكر.
أسباب الطلاق المبكر
- من أبرز أسباب الطلاق المبكر الزواج في سنٍ صغير و وجود فارق في العمر بين الزوجين.
- أسلوب التربية المختلف بين الزوج و الزوج يؤدي إلى غياب التفاهم بينهم وحدوث العديد من الخلافات.
- الاختلاف الفكري والثقافي بين الزوجين.
- من أسباب الطلاق المبكر الإجبار على الزواج.
- وجود العديد من الفروق الاقتصادية والتعليمية بين الزوجين يعد من أسباب الطلاق المبكر.
- معاملة الزوج لزوجته بطريقةٍ قاسية وشديدة يجعلها تُفضل الطلاق على الاستمرار معه.
- قيام الزوج بالتقليل من قيمة زوجته سواءً في المنزل أو أمام الأهل والأصدقاء.
- إخلال الزوج بالاتفاق الذي تم قبل الزواج كأن يمنع زوجته من متابعة تعليمها أو ممارستها العمل.
- تدخل الأهل بالشؤون الحياتية التي تخص الزوجين.
- عدم قدرة الزوج على تلبية الاحتياجات التي تخص الزوجة أو المنزل.
- عدم قدرة الزوج أو الزوجة على الإنجاب من أبرز أسباب الطلاق المبكر.
- خيانة الزوج لزوجته أو خيانة الزوجة لزوجها.
- انعدام نضج أحد الزوجين أو كليهما.
- عدم اتزان الزوجة في تصرفاتها سواءً في منزلها أو في الخارج.
- جهل الزوجين بالمسؤولية الملقاة على عاتق كلٍ منهما.
- نفور الزوجة من زوجها لممارسته بعض العادات السيئة كإهمال نظافته الشخصية أو إدمانه على المخدرات أو التدخين أو الغضب السريع والانفعال الشديد دون وجود مبررات.
- فشل وصول الزوجين إلى طريقة للتفاهم والنقاش فيما بينهم يؤدي إلى حدوث العديد من المشاكل الزوجية التي يغفل الاثنان عن حلها بطرقٍ صحيحة وسليمة.
- تحريض الزوج على زوجته من قِبل الأشخاص الآخرين.
- اتخاذ القرارات التي تخص الحياة الزوجية بشكلٍ منفرد كأن يُهمل رأيها ولا يعيره أية أهمية.
- إدراك كل من الزوج والزوجة بأنّه لا يوجد إنسان كامل خالي من العيوب في هذه الحياة.
- على الزوج والزوجة الاهتمام بمظهرهم والاعتناء بأنفسهم.
- أن يقضي الزوج يوماً في منزله إلى جانب زوجته وعدم الانشغال بشكلٍ مستمر.
- على الزوج التعامل مع زوجته بطريقةٍ عاطفية باعتبارها كائناً عاطفياً.
- الاحترام المتبادل بين الزوج والزوجة.
- على الزوجة تجنب بإخبار الآخرين عن عيوب زوجها كما يجب على الزوج أن لا يتبع صيغة الأمر معها فالحياة الزوجية غير مبنية على إعطاء الأوامر.
- مراعاة الظروف التي يمر بها كل من الزوج والزوجة، وأن يتعاملوا مع الأخطاء الصادرة عنهما ببساطة والعمل على حلها بعقلانية.