خيرة جانت
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
- إنضم
- 18 سبتمبر 2012
- المشاركات
- 2,846
- النقاط
- 111
- محل الإقامة
- جانت
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال ناس اللمة الأكارم
بما ان الليلة هي
#مولد_الهدى_بدر_التمام
نعلمكم جميعا أنه ستكون هنالك مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبق الطمينة واللي مايخلاش بيت جزائري تقريبا منه في هذه الله المباركة.
المسابقة راح تبدا انطلاقا من اليوم الجمعة وستعلن النتائج ليلة الأحد بحول الله.
وبحول الله ستكون هنالك جوائز للفائز و لجميع المشاركين .
نتمنى تكون المشاركة جد قوية وترجع لمتنا كيما كانت أو افضل صحا_مولودكم
كيف حال ناس اللمة الأكارم
بما ان الليلة هي
#مولد_الهدى_بدر_التمام
نعلمكم جميعا أنه ستكون هنالك مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبق الطمينة واللي مايخلاش بيت جزائري تقريبا منه في هذه الله المباركة.
المسابقة راح تبدا انطلاقا من اليوم الجمعة وستعلن النتائج ليلة الأحد بحول الله.
وبحول الله ستكون هنالك جوائز للفائز و لجميع المشاركين .
نتمنى تكون المشاركة جد قوية وترجع لمتنا كيما كانت أو افضل صحا_مولودكم