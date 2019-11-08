مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبق الطمينة

خيرة جانت

خيرة جانت

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى المطبخ الجزائري
طاقم المرشحين
إنضم
18 سبتمبر 2012
المشاركات
2,846
النقاط
111
محل الإقامة
جانت
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
كيف حال ناس اللمة الأكارم
بما ان الليلة هي
📿📿#مولد_الهدى_بدر_التمام 📿📿
نعلمكم جميعا أنه ستكون هنالك مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبق 👈الطمينة واللي مايخلاش بيت جزائري تقريبا منه في هذه الله المباركة.
المسابقة راح تبدا انطلاقا من اليوم الجمعة وستعلن النتائج ليلة الأحد بحول الله.
وبحول الله ستكون هنالك جوائز للفائز و لجميع المشاركين .

نتمنى تكون المشاركة جد قوية وترجع لمتنا كيما كانت أو افضل 🌾صحا_مولودكم🌾

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