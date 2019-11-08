مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبق الطمينة

السلام عليكم ورحمة الله وبركاتهكيف حال ناس اللمة الأكارمبما ان الليلة هي#مولد_الهدى_بدر_التمامنعلمكم جميعا أنه ستكون هنالك مسابقة أجمل طريقة تقديم لطبقالطمينة واللي مايخلاش بيت جزائري تقريبا منه في هذه الله المباركة.المسابقة راح تبدا انطلاقا من اليوم الجمعة وستعلن النتائج ليلة الأحد بحول الله.وبحول الله ستكون هنالك جوائز للفائز و لجميع المشاركين .نتمنى تكون المشاركة جد قوية وترجع لمتنا كيما كانت أو افضلصحا_مولودكم