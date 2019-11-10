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الفرق بين حساسية الغذاء و عدم تحمل الغذاء
يعد عدم تحمل الغذاء أكثر شيوعًا من حساسية الغذاء حسب منظمة الصحة العالمية هناك شخص واحد من كل 1000 مصاب بتلك الحساسية و ليست بنفس الدرجة من القوة عن شخص غيره يمكن التفريق بسهولة من كونك تمتلك حساسية من نوع من الغذاء او لا تتحمل الغذاء .
حساسية الغذاء :
هي ردة فعل غير مرغوب فيها للجهاز المناعي نتيجة للبروتينات الغذائية ، حيث تؤدي بعض الأطعمة التي تحتوي على البروتين كحليب الأبقار و فول الصويا و البيض و الفول السوداني و الجوز و بعض الأسماك و الدجاج و بعض الفاكهة مثل الخوج و المشمش من التحسس تسمى حساسية حبوب اللقاح ، تتطور تلك النوع من الحساسية لدى 80% من الأطفال و تكون معهم بشكل دائم و تكون حساسية الطعام عبارة عن اعراض تظهر في الجهاز الهضمي كالغثيان و القئ و المغص و ألام البطن و بعض الأعراض الاخرى كالحكة و العطاس و انسداد في بعض الاحيان يحدث إنسداد الأنف و إحمرار الجلد و بعض الأرتكاريا كما في حساسية الخوخ و المشمش ، بعض الحالات يصاحبها إنتفاخات الفم و الشفتين ، و عدم القدرة على البلع نتيجة إلتهابات الحلق بسبب إفراز مادة الهستامين التي تؤدي إلى زيادة خروج السوائل من الدم إلى الأنسجة .
أعراض حساسية الغذاء:
اولًا :
التقيؤ و الحرقة و الشعور بحكة في الفم و البلعوم و سيلان الأنف و الدموع و الإنخفاض المفاجئ في ضغط الدم
ثانيًا :
بعض الحالات يحدث فيها الإسهال الدموي و الجفاف و الحماض الأيضي في حالات تناول حليب البقر و فول الصويا .
ثالثًا :
متلازمة الجهاز الهضمي اضطرابات المعدة و الرشح و فقر الدم .
رابعًا :
الحساسية المفرطة و تورم الجلد و الفم و الشفتين و ظهور بقع متورمة على الجلد و تغير شكله في بعض الحالات .
عدم تحمل الغذاء :
يكون نتيجة لعدم تحمل الطعام نفسة أو لمشكلة في الطعام نفسه هو منتشر جدًا يحدث نتيجة إيعاذ الجهاز الهضمي أن تلك الطعام يحدث الحساسية ، ينتشر اكبر لدى الاطفال و قد لا يستمر ذلك معهم على المدى البعيد مثل الحساسية ، تظهر اعراض عدم تحمل الطعام بشكل أبطء و تبقى لفترات طويلة و هي لا تكون مهددة للحياة مثل الحساسية ، بالرغم من وجودها يجب تعريض الاطفال لكميات من الطعام لأهميتها الصحية لهم مثل الاسماك ،
في بعض الأحيان يصاحب تلك الحالات الغثيان أو التقيؤ و لكن يبقي جزء من الطعام بالمعدة على أي حال ، تستمر حساسية عدم تحمل الطعام لعدد ساعات و تذهب بلا أخذ أي ادوية بعكس حساسية الطعام التي تستمر مدة طويلة و تذهب بعلاجات الحساسية او الادوية حسب كل حالة .
في بعض الحالات يحدث عدم تحمل للاكتوز منتجات الألبان و البيض فلا يكون الجسم قادرًا على هضمها و يكون من اعرضها الإسهال و ألم البطن .
لحل مشكلة حساسية الطعام و عدم تحمل الطعام يجب على الأم معرفة ما الأطعمة التي تسبب التحسس لصغيرها من ثم قراءة الملصق الطعامي جيدًا للوقوف على تكوين المنتج لتجنب أي أذى قد ينتج عنه ، اما في حالة مشاكل عدم التحمل تغير شكل الطعام الخام حين تقديمه للطفل و تعويد الطفل على اكل كل الطعام ما لم يسبب مشاكل صحية له كمشاكل التحسس .