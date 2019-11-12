اذا كنت تعانى من القولون العصبى ، فتجنب هذه الاطعمة

الأطعمة المقلية

الفول والبقوليات

الكافيين

الأغذية المصنعة

المحليات الصناعية أو بدائل السكر

الشوكولاته والقولون العصبي

الثوم والبصل

القرنبيط والقولون

الحليب والقولون

افضل اكل للقولون العصبي

الحليب الخالي من اللاكتوز .

أجبان مثل فيتا .

الفواكه مثل الكيوي ، والبطيخ العسل ، والشمام ، والفراولة .

الخضروات مثل الخس والجزر والخيار واللفت ، والبطاطس ، والباذنجان .

البروتينات مثل الدجاج ولحم البقر والسمك .

اذا كنت واحدا من مرضى القولون العصبى وذهبت إلى طبيبك لأخذ العلاج والنصيحة فلابد أن الطبيب نصحك بتغير نمط حياتك وتغير أكلك والابتعاد عن الاكلات التي تهيج القولون العصبي .دعونا فى هذا المقال نتعرف سويا ماهى أشهر الأكلات التي تهيج القولون العصبي حتى نتجنبها وما هو الأكل المناسب للقولون العصبي :فى الواقع إن قلي الطعام يمكن أن يغير في الواقع التركيب الكيميائي للطعام ، الاعتدال هو المفتاح مع هذه الأطعمة لأن المستوى العالي من الدهون فى الأكلات المقلية تجعل هضمها أمرا صعبا بالنسبة لمرضى القولون العصبى .تعتبر الحبوب مصدرًا كبيرًا للبروتين والألياف ، لكنها يمكن أن تسبب أعراض القولون العصبي لأنها ممكن أن تزيد من الإمساك إذا كنت تعاني من الإمساك مع القولون العصبى ومن ناحية أخرى فإنها تزيد أيضًا من الغازات والانتفاخ .جميع مشروبات الطاقة والقهوة من مهيجات القولون العصبى فلابد من الأعتدال وعدم الأكثار أو الابتعاد عنها بقدر المستطاع .الكثير منا لا يفكر في الأغذية المصنعة التى نتناولها ولكن هذه الأطعمة المصنعة فى الحقيقة تحتوى على مواد اضافية أو مايعرف بمواد حافظة علاوة على ذلك فهى غالبا ما تكون مقلية أو مليئة بالدهون وهى بطبيعة الحال لا تتناسب فى الواقع مع مرضى القولون العصبى .لا يعني كل شئ خالي من السكر أنه مفيد لصحتك - خاصةً عندما يتعلق الأمر بالقولون العصبى ، هذه المحليات الصناعية تحتوى على مركبات تعتبر صعبة الامتصاص لجسمك عندما تعانى من القولون العصبى .يجب الابتعاد عن الشوكولاته وخاصة أنها تحتوى على نسبة ليست قليلة من الكافيين .الثوم والبصل من عوامل النكهة الرائعة فى الطعام ولكن قد يصعب على الامعاء هضمها بسهولة مما يسبب الغازات سواء كان البصل والثوم خام او مطبوخ .قد يصعب على بعض الأشخاص هضم القرنبيط مما يؤدى الى الغازات مثل البصل والثوم .هل الحليب مضر للقولون العصبي ؟فى الواقع أن الحليب إشكالية لسببين :أولاً : أنه يحتوي على الدهون ، والتي يمكن أن تزيد من الإسهال. قد تحتاج إلى التبديل إلى منتجات الألبان قليلة الدسم أو غير الدهنية لتخفيف الأعراض .ثانيا : يعانى الكثير من مرضى القولون العصبي من عدم تحمل اللاكتوز الموجود فى الحليب .تشمل الأطعمة التي يمكنك الاستمتاع بها أثناء اتباع نظام غذائي :