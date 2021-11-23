تجنَّب هذه الأطعمة لأنها قد تسبب حصى الكلى

تعتبر حصوات الكلى من أشد الأمراض إيلاماً وأكثرها إزعاجاً وهي عبارة عن كتلة صلبة من المعادن والأملاح التي تتكون في الكلى.



تحتوي بعض الأطعمة والمشروبات على مواد كيميائية يمكن أن تؤدي إلى تشكل هذه البلورات المؤلمة في بعض الأحيان، مثل الأطعمة والمشروبات المليئة بالكافيين والسكريات والأملاح.



من مبدأ الوقاية خير من قنطار علاج، تعرَّف معنا في هذا التقرير على قائمة ببعض الأطعمة التي قد يسبب تناولها المفرط تشكّل حصى الكلى.



شرب الكافيين المفرط



يشير موقع Very Well Family، إلى أن تناول الكثير من الكافيين، سواء في القهوة أو الشاي أو الصودا، يمكن أن يجهد الكلى ويؤدي إلى تكون حصوات فيها بسبب ارتفاع مستويات الكالسيوم في البول. وقد يؤدي حتى للفشل الكلوي بسبب الصفات المنشطة التي يمكن أن تسبب إرهاق الأعضاء.











المحليات غير الطبيعية



ربما تستخدم مُحلياً صناعياً في قهوتك بدلاً من السكر لخفض السعرات الحرارية، أو ربما تختار صودا الدايت لنفس السبب. ومع ذلك، فقد تبين أن المحليات التي لا تحتوي على سعرات حرارية تضعف وظائف الكلى إذا تم تناولها على المدى الطويل. لذلك، من الأفضل اختيار المحليات الطبيعية مثل العسل أو الستيفيا أو الأغاف بدلاً من ذلك.



البروتين الحيواني





ترتبط اللحوم أيضاً بتكون حصوات الكلى. فالأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً عالي البروتين يضعون ضغطًا خاصاً على الكلى لأن فضلات البروتين يصعب التخلص منها من الجسم.



اللحوم غنية أيضاً بحمض البوليك، وهو سبب شائع لتشكل حصوات الكلى.



لحماية نفسك، ينصح موقع WebMD الطبي بأنه يجب على الناس الحد من تناولهم للحوم البقر والبيض والجبن والأسماك. وتناول العديد من البدائل المتاحة مثل الكينوا والتوفو والحمص وبذور الشيا والزبادي اليوناني.









أملاح الصوديوم



الصوديوم ضروري في نظامك الغذائي لضمان مستويات السوائل الصحية. ومع ذلك، فإن الأطعمة المصنعة اليوم مليئة بالملح الذي يشجع على احتباس الماء، مما يعني عدم إخراج الصوديوم الزائد من الجسم وتعريض الكلى وضغط الدم للخطر.



يمكن أن يؤدي اتباع نظام غذائي عالي الصوديوم إلى تعزيز تراكم الكالسيوم في البول؛ مما يعرض الجسم لخطر الإصابة بحصوات الكلى المؤكسدة، كما يشير موقع Health Line الطبي.



المشروبات الكربونية



تزيد المشروبات الغازية (مثل الصودا ومشروبات الطاقة وبعض العصائر المعبأة في زجاجات) من خطر الإصابة بحصوات الكلى، بل وتعرضك لخطر الإصابة بأمراض الكلى.



تحتوي الكولا أيضاً على نسبة عالية من الفوسفات، وهي مادة كيميائية أخرى يمكن أن تعزز تكوين حصوات الكلى.





منتجات الألبان









الكثير منا يتناول منتجات الألبان لأنها غنية بالكالسيوم المهم لبناء عظام قوية. ومع ذلك، بالنسبة لأولئك المعرضين للإصابة بحصوات الكلى، فإن الكالسيوم ليس غذاءً جيداً.



في الواقع، تزيد مشتقات الألبان من إفراز الكالسيوم في البول، مما يجعل التخلص من الفضلات أكثر صعوبة ويشجع على تكوين حصوات الكلى.



الأطعمة عالية الأوكسالات



ما قد لا يدركه الكثير من الناس أن هناك بالفعل عدة أنواع مختلفة من حصوات الكلى. الأكثر شيوعاً هي حصوات أكسالات الكالسيوم. تتشكل هذه الحصوات عندما يتحد الكالسيوم في بولك مع الأوكسالات، وهي مادة كيميائية موجودة بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة.



لذلك يجب على أي شخص عانى من هذا النوع من حصوات الكلى أن يخفف من تناول الأطعمة عالية الأوكسالات.



قد يكون من المستحيل التوقف عن تناول أي من هذه العناصر في نظامك الغذائي، ولكن ينصح بمحاولة الحد من تناولها، وتشمل:



السبانخ واللوز والكاجو والبطاطس المخبوزة مع الجلد والبنجر ومسحوق الكاكاو والبامية. بالإضافة إلى حبوب النخالة وحبوب القمح المبشور والبطاطا المقلية والتوت ومحليات ستيفيا والبطاطا الحلوة.









المشروبات السكرية



يجب ألا يستهلك أي شخص الكثير من السكر بشكل يومي، ولكن هذا مهم بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من حصوات حمض البوليك التي تحصل عندما يكون هناك الكثير من الأحماض في البول.



تحتوي هذه الحصوات على حمض اليوريك، وهو مادة ينتجها الجسم لتكسير المواد الكيميائية في الطعام.





لا يضطر الأشخاص الذين يعانون من هذا النوع المحدد من حصوات الكلى إلى القلق كثيراً بشأن الحد من تناولهم للصوديوم، ولكن السكر يمثل مصدر قلق كبير.



يحتاج المرضى إلى تجنب أي أطعمة أو مشروبات مصنوعة من السكر أو شراب الذرة عالي الفركتوز. ويمكن استبدالها بالمشروبات التي تحتوي على نسبة عالية من السيترات مثل عصير الليمون لأن السترات يمكن أن تساعد في منع أو تقليل تكوين حصوات الكلى.



فيتامين سي



من المؤكد أن لفيتامين سي الكثير من الفوائد الصحية كمضاد أكسدة مهم لجهاز المناعة والبشرة ومكافحة الأمراض، ولكن مثل العديد من الأطعمة والفيتامينات الأخرى، نحتاج إلى الحد من تناولنا له.