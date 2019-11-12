مواقف من حياتنا

احيـــــــــــــانــــا





تسترق السمع..لا لا .. لا أقصد التصنت على الغير



أقصد أنك تظل صامت تستمع لصدى أحاديثهم داخل روحك



دقائق.. ساعات.. لاتود الانقطاع.. أنت مستمتع مع انه مجرد خيال







احيـــــــــــــانــــا





تنفعل.. تلقي باللوم.. تتوعد.. الدمع ملأ وجهك.. ربما.. ثم لاتلبث أن تكتشف أنك بمفردك



هي مجرد ذكرى مؤلمة جاءت وانتزعتك لتعتصر قلبك ثم ترحل







احيـــــــــــــانــــا





تفرح كل الفرح ومع فرحك تتألم



عجيب



لأنك فرحت بمفردك وليس ثمة من يشاركك الفرح







احيـــــــــــــانــــا





حولك الكثير ممن تتمناهم لكنك لاتريد رؤية أحد



فقط تريد الاختلاء بنفسك







احيـــــــــــــانــــا





تتمادا في الخطأ.. لا لشيئ.. لكن من باب الفضول تود معرفة ماذا سيحدث



غريب أن تستمر وأنت تعرف أنك مخطئ







احيـــــــــــــانــــا





يسيئ لك شخص.. تنظر اليه بقلبك الطاهر.. تبتسم



بعدها تستغرب من أين لك هذه الشدة





احيـــــــــــــانــــا





تعاني.. تتأوه.. تنطوي على نفسك



لاتدري لماذا أنت هكذا



اذا لماذا كل هذا وأنت في عافية؟







احيـــــــــــــانــــا





تبني مكانك طوبة.. طوبة.. وعندما تنهي البناء



في لحظة مفاجئة.. تترك مكانك والبناء





احيـــــــــــــانــــا





تحبهم وأنت لاتعرفهم.. تخاف عليهم.. تقدم لهم الخير



ولا أحد يصدق أنك مخلص!



كيف يصدق وأنت لاتعرفهم ولم ترهم قط



غريب امرهم.. ألسنا مؤمنين؟





احيـــــــــــــانــــا





تستمر على أحلامك وأنت تعلم أنها أحلام.. هباء



من يدري



ربما لأنك متأكد أنها لن تتحقق فالحلم أقرب الى نفسك من الحرمان







احيـــــــــــــانــــا





أحيانا تبيع كل شيئ من أجل كرامتك



الغير يرونها سذاجة



لايهم.. أنت تراها كرامه







احيـــــــــــــانــــا





تشعر بالحنين تجاه المجهول



فهل هي مشاعر صدق أم محض للغباء والجنون





احيـــــــــــــانــــا





أنت المحق والاخرين يهمزون ويلمزون خلف ظهرك فتحبط



لماذا تهون وتحزن وأنت الأعلى





احيـــــــــــــانــــا





تشتاق الى ربك.. لكنك تظل في معاصيك مسرفا



غريب.. بل مهلك أن يناديك الله فلا تجيب







احيـــــــــــــانــــا







تحب وأنت بحبك النظيف على خير حال



وحين تسأل : هل تحب؟



تسارع بقول : لا



لماذا تكابر وأنت لم تذنب؟







احيـــــــــــــانــــا





أحيان كثيرة تضحك وقلبك مع الذين رحلوا وتركوك تقتات على ذكرهم



تشعر وقتها أن الحياة بلا طعم



الى متى تتعب وأنت تعرف قوانين الحياة؟





احيـــــــــــــانــــا





تتمنى أن تبوح بسرك الذي أعياك له



توشك أن تقول.. تتراجع.. مازلت خائف.. الصمت أنسب لك..







احيـــــــــــــانــــا





تصبر في أشد المواقف..



وفي أبسطها لاتجد نفسك الا متهانفا







احيـــــــــــــانــــا





تمسك بالقلم وتكتب.. وبعد يوم أو يومين تقرأ



وتستغرب كيف كتبت كل هذا