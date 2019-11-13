ملوخية من مطبخي

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاتهكما هو معروف طبق الملوخية..اقدم لكم طريقتنا في تحضيرهفي قدرة اضع اادجاج البصل والثوم الزيت ملح فلفل اسود توابل الملوخية اتركها على نار هادئة ثم اضيف الطماطم وبعدها الماء واتركها تغليهذه الملوخية التي استعملاحلل الملوخية مع الزيت او الماء جيدانفرغها على المرق ونخليها تغلي ثم ننقصلها النار ونخليها تطيب على نار هادئةافضل ماكلة ليها بالكسرة المطلوع