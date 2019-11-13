ملوخية من مطبخي

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
كما هو معروف طبق الملوخية..
اقدم لكم طريقتنا في تحضيره
في قدرة اضع اادجاج البصل والثوم الزيت ملح فلفل اسود توابل الملوخية اتركها على نار هادئة ثم اضيف الطماطم وبعدها الماء واتركها تغلي
هذه الملوخية التي استعمل
احلل الملوخية مع الزيت او الماء جيدا
نفرغها على المرق ونخليها تغلي ثم ننقصلها النار ونخليها تطيب على نار هادئة
افضل ماكلة ليها بالكسرة المطلوع
كما هو معروف طبق الملوخية..
اقدم لكم طريقتنا في تحضيره
في قدرة اضع اادجاج البصل والثوم الزيت ملح فلفل اسود توابل الملوخية اتركها على نار هادئة ثم اضيف الطماطم وبعدها الماء واتركها تغلي
هذه الملوخية التي استعمل
احلل الملوخية مع الزيت او الماء جيدا
نفرغها على المرق ونخليها تغلي ثم ننقصلها النار ونخليها تطيب على نار هادئة
افضل ماكلة ليها بالكسرة المطلوع