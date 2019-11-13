ملوخية من مطبخي

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
46,331
النقاط
821
محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته


كما هو معروف طبق الملوخية..
اقدم لكم طريقتنا في تحضيره

في قدرة اضع اادجاج البصل والثوم الزيت ملح فلفل اسود توابل الملوخية اتركها على نار هادئة ثم اضيف الطماطم وبعدها الماء واتركها تغلي

IMG_20191104_183555.png

IMG_20191104_183621.png

هذه الملوخية التي استعمل

IMG_20191104_183518.png

احلل الملوخية مع الزيت او الماء جيدا

IMG_20191104_183719.png

IMG_20191104_183900.png

نفرغها على المرق ونخليها تغلي ثم ننقصلها النار ونخليها تطيب على نار هادئة

IMG_20191104_183809.png

IMG_20191104_183937.png

افضل ماكلة ليها بالكسرة المطلوع

IMG_20191104_184104.png

IMG_20191104_184023.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top