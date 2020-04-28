مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي شربة الفريك

السلطانة

السلطانة

:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
إنضم
19 سبتمبر 2009
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
الشرق-الوسط
الجنس
أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته

نقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجي

كمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيين

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يتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطم

تغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرة

تغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه اوالدشيشةونخلي كلش يطيب
لما تطيب نظيف نعناع وكسبر وشهية طيبة




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في امان الله
 
Skor m@k

Skor m@k

:: عضو شرفي::
إنضم
12 جويلية 2010
المشاركات
5,345
النقاط
2,901
السلام عليكم
الحمد لله لي جيت في الليل 😂😋
علبالك في الاكل واش نحب كامل
الشوربة ولحم لحلو 😍😋😋
وضرك زهري جا مع الشربة اللذيذة هذي هههه
وسورتو الى كانت بلحم غنمي 😲😍
وتكون خاثرة شويا وفيها نعناع 😭😭
😂😂😂
مزيا راني في الليل ههههه
بصحتكم
صح فطوركم
سلطانتنا
 
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