مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي شربة الفريك

السلطانة
:: المديرة التنفيذية ::
طاقم الإدارة
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- الجنس
- أنثى
السلام عليكم. ورحمة الله وبركاته
نقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجي
كمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيين
يتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطم
تغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرة
تغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه اوالدشيشةونخلي كلش يطيب
لما تطيب نظيف نعناع وكسبر وشهية طيبة
في امان الله
نقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجي
كمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيين
يتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطم
تغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرة
تغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه اوالدشيشةونخلي كلش يطيب
لما تطيب نظيف نعناع وكسبر وشهية طيبة
في امان الله