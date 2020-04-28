مشاركتي في مسابقة شيف اللمة الطبق الرئيسي شربة الفريك

السلام عليكم. ورحمة الله وبركاتهنقدم لكم شربة فريك من تحضيري علئ طريقة اهل زوجيكمية من اللحم مع ثوم بصل قليل من الزيت توابل عبارة عن لفاح مزيج من الكسبر والبسباس وحبة حلاوة مرحيينيتقلاو عنار هادئة ثم نظيف طماطمتغلي قليلا ثم نظيف طماطم مصبرةتغلي قليلا ثم نظيف الماء والفريك لي غسلناه اوالدشيشةونخلي كلش يطيبلما تطيب نظيف نعناع وكسبر وشهية طيبةفي امان الله