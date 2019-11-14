تعلم اللغة الانجليزية

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,309
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
السلام عليكم
الكل يعلم ان اللغة الانجليزية هي اكثر اللغات تداولا في العالم و من منا لا يريد تعلمها
ان شاء الله سوف اقدم لكم موقع يوجهك لتعلم اللغة الانجليزية و للدراسة في الخارج ايضا
https://www.dirassaty.com/2019/08/blog-post_97.html
 
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