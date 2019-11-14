تعلم اللغة الانجليزية

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,309
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
السلام عليكم
الكل يعلم ان اللغة الانجليزية هي اكثر اللغات تداولا في العالم و من منا لا يريد تعلمها
ان شاء الله سوف اقدم لكم موقع يوجهك لتعلم اللغة الانجليزية و للدراسة في الخارج ايضا
https://www.dirassaty.com/2019/08/blog-post_97.html
الكل يعلم ان اللغة الانجليزية هي اكثر اللغات تداولا في العالم و من منا لا يريد تعلمها
ان شاء الله سوف اقدم لكم موقع يوجهك لتعلم اللغة الانجليزية و للدراسة في الخارج ايضا
https://www.dirassaty.com/2019/08/blog-post_97.html