اهم المصادر المميزة في تعليم الانجليزية

bejghir mimi

bejghir mimi

:: عضو منتسِب ::
إنضم
11 فيفري 2021
المشاركات
6
النقاط
3
العمر
28
محل الإقامة
algeria
الجنس
أنثى
اللغة الانجليزية هي لغة العصر بدون منازع و تحتوي على الاف المصادر لتعلمها مما لخبط كثيرا من الدين يريدون تعلمها و لهدا يعد اختيار الماتريال و المراجع مهما جدا في البداية من اجل البدء على اسس صحيحة في هدا الدليل البسيط للغاية ساحاول بادن الله ان اضع لكم اهم مصادر تعلم اللغة الانجليزية المهمة

1/ تطبيق زي امريكان انجلش
تطبيق عالمي بكل صراحة يسمح لك بتعلم اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف عبر 12 مستوى مخصص لتعلم مهارات اللغة الانجليزية من تقديم الاستاد ابراهيم عادل

2/ مدونة everyday english

مدونة رائعة من اجل تعليم الانجليزي عبر مايسمى بالبطاقات التعليمية الرائعة التي تتيح للمتلقي ترسيخ المعلومات بكل سهولة بالاضافة الى امكانية حفظها و الرجوع الى مراجعتها في اي وقت.

3 / قناة english with lucy

هي قناة بريطانية مميزة من اجل تعلم مايسمى الانجليزية البريطانية التي تختلف في اللكنة عن الامريكية القناة صراحة تعلمت منها الكثير خاصة في مايخص حفظ العبارات و الجمل الانجليزية.

ادا كانت هناك مصادر اخرى مفيدة لاتبخلوا علينا بارك الله فيكم ووفقكم ان شاء الله.
 
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