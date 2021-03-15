اهم المصادر المميزة في تعليم الانجليزية

bejghir mimi
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 11 فيفري 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 3
- العمر
- 28
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- أنثى
اللغة الانجليزية هي لغة العصر بدون منازع و تحتوي على الاف المصادر لتعلمها مما لخبط كثيرا من الدين يريدون تعلمها و لهدا يعد اختيار الماتريال و المراجع مهما جدا في البداية من اجل البدء على اسس صحيحة في هدا الدليل البسيط للغاية ساحاول بادن الله ان اضع لكم اهم مصادر تعلم اللغة الانجليزية المهمة
1/ تطبيق زي امريكان انجلش
تطبيق عالمي بكل صراحة يسمح لك بتعلم اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف عبر 12 مستوى مخصص لتعلم مهارات اللغة الانجليزية من تقديم الاستاد ابراهيم عادل
2/ مدونة everyday english
مدونة رائعة من اجل تعليم الانجليزي عبر مايسمى بالبطاقات التعليمية الرائعة التي تتيح للمتلقي ترسيخ المعلومات بكل سهولة بالاضافة الى امكانية حفظها و الرجوع الى مراجعتها في اي وقت.
3 / قناة english with lucy
هي قناة بريطانية مميزة من اجل تعلم مايسمى الانجليزية البريطانية التي تختلف في اللكنة عن الامريكية القناة صراحة تعلمت منها الكثير خاصة في مايخص حفظ العبارات و الجمل الانجليزية.
ادا كانت هناك مصادر اخرى مفيدة لاتبخلوا علينا بارك الله فيكم ووفقكم ان شاء الله.
1/ تطبيق زي امريكان انجلش
تطبيق عالمي بكل صراحة يسمح لك بتعلم اللغة الانجليزية من الصفر حتى الاحتراف عبر 12 مستوى مخصص لتعلم مهارات اللغة الانجليزية من تقديم الاستاد ابراهيم عادل
2/ مدونة everyday english
مدونة رائعة من اجل تعليم الانجليزي عبر مايسمى بالبطاقات التعليمية الرائعة التي تتيح للمتلقي ترسيخ المعلومات بكل سهولة بالاضافة الى امكانية حفظها و الرجوع الى مراجعتها في اي وقت.
3 / قناة english with lucy
هي قناة بريطانية مميزة من اجل تعلم مايسمى الانجليزية البريطانية التي تختلف في اللكنة عن الامريكية القناة صراحة تعلمت منها الكثير خاصة في مايخص حفظ العبارات و الجمل الانجليزية.
ادا كانت هناك مصادر اخرى مفيدة لاتبخلوا علينا بارك الله فيكم ووفقكم ان شاء الله.