تحضير جميع نصوص اللغة العربية السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني الكتاب الجديد

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
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- زرالدة الجزائر العاصمة
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- ذكر
تحضير جميع نصوص اللغة العربية السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
اللغة العربية – السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 1: قضايا إجتماعية.
تحضير نص ثري الحرب السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص ذكرى وندم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الضحية و المحتال السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سائل السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس عطف النّسق السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس عطف البيان السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس البدل السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 2: الإعلام و المجتمع.
تحضير نص ثقافة الصورة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الصحافة و الأمة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص أسرى الشاشات السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص تلك الصحافة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس العدد و أحواله السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الاستثناء السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس التّمييز السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 3: التّضامن الإنسانيّ.
تحضير نص الإنسانية ومشكلاتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص وكالة الأونروا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص في مواجهة الكوارث السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص من يجير فؤاد الصغير السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الممنوع من الصرف السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس التّوكيد السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة البسيطة والجملة المركبة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 4: شعوب العالم.
تحضير نص مفاخر الأجناس السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص من معتقدات الهنود السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الشعب الياباني السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص أنا الإفريقي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة مفعولًا به السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة نعتا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة حالًا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 5: العلم والتقدّم التّكنولوجيّ.
تحضير نص اللغة العربية و التقدم العلمي و التكنولوجي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الانترنت السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص التقدم العلمي و الأخلاق السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص فضل العلم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الخبريّة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الفعلية الواقعة خبرًا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الاسميّة الواقعة خبرا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 6: التّلوّث البيئيّ.
تحضير نص تلوث البيئة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص هو في عقر دارنا ! السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص التوازن البيئي ومكافحة التلوث السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص مظاهر تلوث البيئة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الفعليّة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الاسميّة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 7: الصّناعات التّقليديّة.
تحضير نص معرض غرداية السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سجاد أمي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص آنية الفخار السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص قصة الفخار السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرًا لكان أو إحدى أخواتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرًا لإنّ أو إحدى أخواتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرا لأفعال الشّروع والرّجاء و المقاربة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 8: الهجرة الدّاخليّة والخارجيّة.
تحضير نص هجرة الكفاءات السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص مهجرون ولا عودة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سلاما أيتها الجزائر البيضاء السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص شوق وحنين إلى الوطن السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
موضوع متجدد وتجدون باي التحضيرات في موثع التعليم الجزائري
اللغة العربية – السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 1: قضايا إجتماعية.
تحضير نص ثري الحرب السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص ذكرى وندم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الضحية و المحتال السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سائل السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس عطف النّسق السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس عطف البيان السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس البدل السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 2: الإعلام و المجتمع.
تحضير نص ثقافة الصورة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الصحافة و الأمة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص أسرى الشاشات السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص تلك الصحافة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس العدد و أحواله السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الاستثناء السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس التّمييز السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 3: التّضامن الإنسانيّ.
تحضير نص الإنسانية ومشكلاتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص وكالة الأونروا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص في مواجهة الكوارث السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص من يجير فؤاد الصغير السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الممنوع من الصرف السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس التّوكيد السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة البسيطة والجملة المركبة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 4: شعوب العالم.
تحضير نص مفاخر الأجناس السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص من معتقدات الهنود السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الشعب الياباني السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص أنا الإفريقي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة مفعولًا به السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة نعتا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة حالًا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 5: العلم والتقدّم التّكنولوجيّ.
تحضير نص اللغة العربية و التقدم العلمي و التكنولوجي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص الانترنت السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص التقدم العلمي و الأخلاق السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص فضل العلم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الخبريّة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الفعلية الواقعة خبرًا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الاسميّة الواقعة خبرا السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 6: التّلوّث البيئيّ.
تحضير نص تلوث البيئة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص هو في عقر دارنا ! السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص التوازن البيئي ومكافحة التلوث السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص مظاهر تلوث البيئة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الفعليّة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الاسميّة الواقعة مضافا إليه السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 7: الصّناعات التّقليديّة.
تحضير نص معرض غرداية السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سجاد أمي السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص آنية الفخار السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص قصة الفخار السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرًا لكان أو إحدى أخواتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرًا لإنّ أو إحدى أخواتها السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة خبرا لأفعال الشّروع والرّجاء و المقاربة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
المقطع 8: الهجرة الدّاخليّة والخارجيّة.
تحضير نص هجرة الكفاءات السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص مهجرون ولا عودة السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص سلاما أيتها الجزائر البيضاء السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير نص شوق وحنين إلى الوطن السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط جازم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
تحضير درس الجملة الواقعة جوابا لشرط غير جازم السنة الرابعة متوسط – الجيل الثاني
موضوع متجدد وتجدون باي التحضيرات في موثع التعليم الجزائري