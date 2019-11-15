شجرة سيكوبا العملاقة أكبر شجرة فى العالم

شجرة سيكوبا العملاقة والتى يطلق عليها اسم الجنرال شيرمان هى اكبر شجرة فى العالم ، والتى تقع فى حديقة سيكبويا الوطنية فى الولايات المتحدة الامريكية.حديقة سيكويا هي حديقة وطنية فى سييرا نيفادا الجنوبية، شرق مدينة فايسليا، كاليفورنيا في الولايات المتحدة الأمريكية، وتأسست عام 1890، وكانت ثاني حديقة أمريكية وطنية بعد حديقة يلوستون الوطنية.وقد ظلت هذه الشجرة باقية رغم عمليات قطع الاشجار الغير شرعية قديما حيث يصل حجمها الى 52.500 قدم مكعب بما يعادل 1487 متر مكعب .فحجمها يعادل اكثر من نصف حجم حوض سباحة بالحجم المعترف به في الاوليمبياد الذي عادة ما يصل الى 88.500 متر مكعب اى 2506 متر مكعب.بالاضافة الى حجم الشجرة الضخم فانها ايضا تعد من الاشجار الطويلة حيث يصل طولها الى 274.9 قدم اي 83.8 متر ولكن هذا الطول لا يضعها في مصاف اطول الاشجار في العالم ، فأطول شجرة في العالم مسجل باسم باسم احد اشجار الخشب الاحمر الموجودة في كاليفورنيا ايضا ويصل طولها الى 379.7 قدم اي 115.7 متر .ويقدر عمر شجرة الجنرال شيرمان اكبر شجرة في العالم بحوالي 2000 عام الذي يجعل شجرة السيكوبا العملاقة في منتصف العمر حيث ان متوسط عمر تلك الاشجار يصل الى 3220 عام . إحتاجت 126 صورة من أجل عرضها في لوحة واحدة وذلك يدل على ضخامة تلك الشجرة.ويطلق على المنطقة الموجود بها تلك الشجرة مع مجموعة الأشجار العملاقة بجانبها “The President” أي بمعنى الرئيس، وقام فريق ناشونال جيوغرافيك المكون من علماء ومصورين بإستكشاف تلك الشجرة الضخمة وتسلقها لبعض الأعمال البحثية عنها وعن تاريخها.فى عام 2006 فقدت الشجرة العملاقة احد فروعها مما ادي الى حدوث بعض الدمار في الحديقة حيث تم تحطيم احد الممرات الجديدة التي تم بنائها بالاضافة الى السياج الموجود تحت تلك الشجرة الا ان سقوط ذلك الفرع لم يؤثر على ترتيب الشجرة كونها أكبر شجرة في العالم . وذلك لأن هذا الترتيب يعتمد على حجم الجذع وليس الفرع.