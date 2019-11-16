مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته-2- للسنة الرابعة متوسط word

bachir33

bachir33

:: عضو منتسِب ::
إنضم
16 نوفمبر 2019
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تلمسان
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بسم الله الرحمن الرحيم


والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين

اقدم لكم اليوم

مذكرة الدرس الثاني للمقطع الثاني في مادة التاريخ للسنة الرابعة متوسط
قابلة للتغير والتعديل

بصيغة

word


مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته -2-

مقاومة الامير عبد القادر

مقاومة احمد با ي

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مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته-2- للسنة الرابعة متوسط word
 
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