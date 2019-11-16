مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته-2- للسنة الرابعة متوسط word

بسم الله الرحمن الرحيموالصلاة والسلام على اشرف المرسلينوعلى من تبعه من احسان الى يوم الديناقدم لكم اليوممذكرة الدرس الثاني للمقطع الثاني في مادة التاريخ للسنة الرابعة متوسطقابلة للتغير والتعديلبصيغةwordمذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته -2-مقاومة الامير عبد القادرمقاومة احمد با يالتحميل