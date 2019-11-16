bachir33
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 16 نوفمبر 2019
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- محل الإقامة
- تلمسان
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
مذكرة الدرس الثاني للمقطع الثاني في مادة التاريخ للسنة الرابعة متوسط
قابلة للتغير والتعديل
بصيغة
word
مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته -2-
مقاومة الامير عبد القادر
مقاومة احمد با ي
التحميل
مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته-2- للسنة الرابعة متوسط word
والصلاة والسلام على اشرف المرسلين
وعلى من تبعه من احسان الى يوم الدين
اقدم لكم اليوم
مذكرة الدرس الثاني للمقطع الثاني في مادة التاريخ للسنة الرابعة متوسط
قابلة للتغير والتعديل
بصيغة
word
مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته -2-
مقاومة الامير عبد القادر
مقاومة احمد با ي
التحميل
مذكرة درس الاحتلال الفرنسي للجزائر ومقاومته-2- للسنة الرابعة متوسط word