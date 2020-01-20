مذكرات النشاط الاقتصادي في الجزائر للسنة الرابعة متوسط

مذكرة المحاصيل الزراعية







مذكرة الامكانيات الصناعية في الجزائر







مذكرة الصناعة و انواعها في الجزائر







مذكرة استراتجية التنمية في النتقل و المواصلات







مذكرة استراتجية التنمية في التجارة



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مذكرات النشاط الاقتصادي في الجزائر للسنة الرابعة متوسط word

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