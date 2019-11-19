معاناة فريدة من نوعها!

Autumn leaves
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجميع في اللمة ،، أصحاب البيت .. والضيوف والزوار
سأتحدث لأول مرة في ركن فرغ قلبك ..
عملا بنصيحة أحدهم الله يجزيه الخير ..
وأعتقد أنني سيئة قليلا في التحدث الصريح ،
عموما .. المشكلة يمكن تكون موجودة عند أشخاص كثر غيري ..
لن أتحدث عن الأحلام التي تتحقق كما أشار إلى ذلك الأخ الأمين ،، فربما هذا أمر شائع ..
سأتحدث عن موضوع آخر ، لطالما لم أقتنع به ،،
هو موضوع الحدس ،، .. أو الحاسة السادسة أو أيا كان !!
مشكلتي عندي الحدس متعبني جدا..
فيه فرق بين التوقع والتخمين ،،
وبين الاحساس أو ربما اليقين بوقوع أشياء معينة .. وتقع فعليا ..
أشخاص لا أعرفهم معرفة تؤهلني لتوقع تصرفاتهم ،، .. ولكن لسبب ما .. أشعر بحدوث شيء ما لهم ..
والمصيبة عندما اكتشف أمور لا يريدني الطرف الآخر اكتشافها ،
يبدأ الناس حولي ينصحونني لا تفكري في هذا الأمر ولن يحدث شيء.. ، حسنا .. الأمر ليس بيدي ..
في الماضي كنت أخبر أمي و قريباتي ،، وتقوم الدنيا ولا تقعد ..،
قالوا لأمي بنتك أكيد عندها جان
وديها لراقي يرقيها !!
وأخذتني أمي مسكينة ،، ورحت لكذا قارئ والنتيجة نفسها
لم يتغير شيء ..
بعد ذلك أصبحت أتكتم على هذه الأمور ،،
مما أثقلني أكثر .. خصوصا إذا كانت شيء سيء ..
عندما يراودني هذا الأمر أصبحت أشعر بالخوف بسبب استجابات الناس لهكذا أمر ..
جان ،، وسحر ،، ..
مرة وحدة قالت لي .. القرين حقك يجيب لك الأخبار
لو أتحدث عما يحدث ربما يقاطعني الجميع هنا
.....
لدرجة في أحد المرات أيام امتحانات آخر السنة الأولى في الجامعة ،، وقبل الامتحان بيوم واحد فقط .. قرأت المحاضرة ،كانت في مقرر أصول التربية .. وخطر في بالي سؤال بعينه ،، والذي خطر في بالي ليس ضمن مفردات المقرر ،، ولم يورده الدكتور اصلا ..
أخذت مذكراتي وخرجت من البيت على غير العادة ..
توجهت مباشرة لمكتبة الكلية ،، وبحثت حتى وجدت كتابا فيه العنوان الذي خطر ببالي ،،
استعرت الكتاب وعدت للبيت ..
وبحثت طويلا حتى وجدت بالفعل ما خطر على بالي ،،
دونت الفقرات كاملة ،، وذاكرته جيدا ..
وأتفاجأ أن آخر سؤال وضعه الدكتور كان ما خطر في بالي ،،تماما .. حتى الأمثلة كانت مما خطر لي ، فما كان مني إلا أن أبدأ بحل السؤال الخارجي أولا قبل أن أستوعب الصدمة ..
وكان عليه درجات كثيرة ،، ..
هذا واحد وغيره كثيييير ..
..
أفهم أن الناس مخطئة في تصورهم ،، و مشكلتي ليست خوفي من أن أكون فعلا مسحورة وكذا .. فهذا تخريف ..
المشكلة في عدم التعايش مع هذه المشكلة..
.......
اعتبرها مشكلة ولا أدري كيف ترونها أنتم ..
ولكن مبدئيا هل فعلا تؤمنون بهكذا أشياء ،،
أقصد هل تصدقونها
وهل يوجد شخص يعاني مما أعاني منه ..
نصائحكم. ،،، أحتاجها فعلا ،،،.
لا تقولوا لي ،، أنت لست طبيعية
الجميع في اللمة ،، أصحاب البيت .. والضيوف والزوار
سأتحدث لأول مرة في ركن فرغ قلبك ..
عملا بنصيحة أحدهم الله يجزيه الخير ..
وأعتقد أنني سيئة قليلا في التحدث الصريح ،
عموما .. المشكلة يمكن تكون موجودة عند أشخاص كثر غيري ..
لن أتحدث عن الأحلام التي تتحقق كما أشار إلى ذلك الأخ الأمين ،، فربما هذا أمر شائع ..
سأتحدث عن موضوع آخر ، لطالما لم أقتنع به ،،
هو موضوع الحدس ،، .. أو الحاسة السادسة أو أيا كان !!
مشكلتي عندي الحدس متعبني جدا..
فيه فرق بين التوقع والتخمين ،،
وبين الاحساس أو ربما اليقين بوقوع أشياء معينة .. وتقع فعليا ..
أشخاص لا أعرفهم معرفة تؤهلني لتوقع تصرفاتهم ،، .. ولكن لسبب ما .. أشعر بحدوث شيء ما لهم ..
والمصيبة عندما اكتشف أمور لا يريدني الطرف الآخر اكتشافها ،
يبدأ الناس حولي ينصحونني لا تفكري في هذا الأمر ولن يحدث شيء.. ، حسنا .. الأمر ليس بيدي ..
في الماضي كنت أخبر أمي و قريباتي ،، وتقوم الدنيا ولا تقعد ..،
قالوا لأمي بنتك أكيد عندها جان
وديها لراقي يرقيها !!
وأخذتني أمي مسكينة ،، ورحت لكذا قارئ والنتيجة نفسها
لم يتغير شيء ..
بعد ذلك أصبحت أتكتم على هذه الأمور ،،
مما أثقلني أكثر .. خصوصا إذا كانت شيء سيء ..
عندما يراودني هذا الأمر أصبحت أشعر بالخوف بسبب استجابات الناس لهكذا أمر ..
جان ،، وسحر ،، ..
مرة وحدة قالت لي .. القرين حقك يجيب لك الأخبار
لو أتحدث عما يحدث ربما يقاطعني الجميع هنا
.....
لدرجة في أحد المرات أيام امتحانات آخر السنة الأولى في الجامعة ،، وقبل الامتحان بيوم واحد فقط .. قرأت المحاضرة ،كانت في مقرر أصول التربية .. وخطر في بالي سؤال بعينه ،، والذي خطر في بالي ليس ضمن مفردات المقرر ،، ولم يورده الدكتور اصلا ..
أخذت مذكراتي وخرجت من البيت على غير العادة ..
توجهت مباشرة لمكتبة الكلية ،، وبحثت حتى وجدت كتابا فيه العنوان الذي خطر ببالي ،،
استعرت الكتاب وعدت للبيت ..
وبحثت طويلا حتى وجدت بالفعل ما خطر على بالي ،،
دونت الفقرات كاملة ،، وذاكرته جيدا ..
وأتفاجأ أن آخر سؤال وضعه الدكتور كان ما خطر في بالي ،،تماما .. حتى الأمثلة كانت مما خطر لي ، فما كان مني إلا أن أبدأ بحل السؤال الخارجي أولا قبل أن أستوعب الصدمة ..
وكان عليه درجات كثيرة ،، ..
هذا واحد وغيره كثيييير ..
..
أفهم أن الناس مخطئة في تصورهم ،، و مشكلتي ليست خوفي من أن أكون فعلا مسحورة وكذا .. فهذا تخريف ..
المشكلة في عدم التعايش مع هذه المشكلة..
.......
اعتبرها مشكلة ولا أدري كيف ترونها أنتم ..
ولكن مبدئيا هل فعلا تؤمنون بهكذا أشياء ،،
أقصد هل تصدقونها
وهل يوجد شخص يعاني مما أعاني منه ..
نصائحكم. ،،، أحتاجها فعلا ،،،.
لا تقولوا لي ،، أنت لست طبيعية