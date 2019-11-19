معاناة فريدة من نوعها!

Autumn leaves

Autumn leaves

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى تربيـة الأطفـال ورعايتهم
منتدى بـوح الـقلم الحـر
طاقم المرشحين
إنضم
19 جوان 2011
المشاركات
1,233
النقاط
71
محل الإقامة
yemen
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الجميع في اللمة ،، أصحاب البيت .. والضيوف والزوار
سأتحدث لأول مرة في ركن فرغ قلبك ..
عملا بنصيحة أحدهم الله يجزيه الخير ..
وأعتقد أنني سيئة قليلا في التحدث الصريح ،

عموما .. المشكلة يمكن تكون موجودة عند أشخاص كثر غيري ..
لن أتحدث عن الأحلام التي تتحقق كما أشار إلى ذلك الأخ الأمين ،، فربما هذا أمر شائع ..

سأتحدث عن موضوع آخر ، لطالما لم أقتنع به ،،
هو موضوع الحدس ،، .. أو الحاسة السادسة أو أيا كان !!
مشكلتي عندي الحدس متعبني جدا..

فيه فرق بين التوقع والتخمين ،،
وبين الاحساس أو ربما اليقين بوقوع أشياء معينة .. وتقع فعليا ..
أشخاص لا أعرفهم معرفة تؤهلني لتوقع تصرفاتهم ،، .. ولكن لسبب ما .. أشعر بحدوث شيء ما لهم ..
والمصيبة عندما اكتشف أمور لا يريدني الطرف الآخر اكتشافها ،
يبدأ الناس حولي ينصحونني لا تفكري في هذا الأمر ولن يحدث شيء.. ، حسنا .. الأمر ليس بيدي ..

في الماضي كنت أخبر أمي و قريباتي ،، وتقوم الدنيا ولا تقعد ..،
قالوا لأمي بنتك أكيد عندها جان 😦😦
وديها لراقي يرقيها !!
وأخذتني أمي مسكينة ،، ورحت لكذا قارئ والنتيجة نفسها😅
لم يتغير شيء ..
بعد ذلك أصبحت أتكتم على هذه الأمور ،،
مما أثقلني أكثر .. خصوصا إذا كانت شيء سيء ..
عندما يراودني هذا الأمر أصبحت أشعر بالخوف بسبب استجابات الناس لهكذا أمر ..
جان ،، وسحر ،، ..
مرة وحدة قالت لي .. القرين حقك يجيب لك الأخبار😂

لو أتحدث عما يحدث ربما يقاطعني الجميع هنا 😂
.....
لدرجة في أحد المرات أيام امتحانات آخر السنة الأولى في الجامعة ،، وقبل الامتحان بيوم واحد فقط .. قرأت المحاضرة ،كانت في مقرر أصول التربية .. وخطر في بالي سؤال بعينه ،، والذي خطر في بالي ليس ضمن مفردات المقرر ،، ولم يورده الدكتور اصلا ..
أخذت مذكراتي وخرجت من البيت على غير العادة ..
توجهت مباشرة لمكتبة الكلية ،، وبحثت حتى وجدت كتابا فيه العنوان الذي خطر ببالي ،،
استعرت الكتاب وعدت للبيت ..
وبحثت طويلا حتى وجدت بالفعل ما خطر على بالي ،،
دونت الفقرات كاملة ،، وذاكرته جيدا ..
وأتفاجأ أن آخر سؤال وضعه الدكتور كان ما خطر في بالي ،،تماما .. حتى الأمثلة كانت مما خطر لي ، فما كان مني إلا أن أبدأ بحل السؤال الخارجي أولا قبل أن أستوعب الصدمة ..
وكان عليه درجات كثيرة ،، ..
هذا واحد وغيره كثيييير ..
..

أفهم أن الناس مخطئة في تصورهم ،، و مشكلتي ليست خوفي من أن أكون فعلا مسحورة وكذا .. فهذا تخريف ..
المشكلة في عدم التعايش مع هذه المشكلة..
.......
اعتبرها مشكلة ولا أدري كيف ترونها أنتم ..

ولكن مبدئيا هل فعلا تؤمنون بهكذا أشياء ،،
أقصد هل تصدقونها😢😢

وهل يوجد شخص يعاني مما أعاني منه ..

نصائحكم. ،،، أحتاجها فعلا ،،،.

لا تقولوا لي ،، أنت لست طبيعية 😢😢

 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
11,224
النقاط
2,061
محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
تم الاعتماد اختي الكريمة
صراحة والله تعجبني هته الامور الغريبة
لي فيها سهم او سهام من الغرابة لكن من نوع اخر

ساعود بأدلوا بدلوي اختي
مع اسمى معاني الاحترام لك اختي
 
ام أمينة

ام أمينة

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى الصحة العام
ركن الصحة النسائية
طاقم المرشحين
إنضم
19 ماي 2011
المشاركات
6,362
النقاط
851
الجنس
أنثى
@sami44
@الامين محمد
@السلطانة
@Autumn leaves
@ناصر dz
@البشير البشير
@خووخه
@ملكة زوجي
@يلوو شيش
@rafid2
@عبدالرؤوف
@Hakan
@نجمة الأرض
@ليليا مرام
@Golden Man
@❤️كلي أمل❤️
@طموحة
@ONjINE
@ضآحكة مستبشرة
@soso ana
@زاد الرحيل
@Soumia hadj mohammed
@Ma$Ter
@*amani*
@اميرة الالم
@اميرة المدائن
@الوهم
@فتى من الغد
@الصراحة راحة
@خديجة ph
@quěěŋ ŏŏŏŏf gříěf
@سكون الفجر
@Malika Tlm
@afnene
@zagane
@صمت النبض
@زهور الشوق
@خيرة جانت
@آية نور اليقين
@لؤلؤة قسنطينة
@أم منيــــــر
@الفتاة الاميرة
@حاتم07
@حلم كبير
@Adam dz
@الطيب الجزائري84
@طيور السلام
@سعد606

و الحاضر يعلم الغائب
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top