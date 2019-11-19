معاناة فريدة من نوعها!

تم الاعتماد اختي الكريمة

صراحة والله تعجبني هته الامور الغريبة

لي فيها سهم او سهام من الغرابة لكن من نوع اخر



ساعود بأدلوا بدلوي اختي

مع اسمى معاني الاحترام لك اختي