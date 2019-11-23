رواية انتيخريستوس - تحليل الرواية ومصادرها

بسم الله الرحمن الرحيم

والصلاة والسلام على اشرف المرسلين

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

رواية انتيخريستوس :

لقد أصبحنا وحدنا أخيرا .. أنا وأنت .. ‏

أخيرا انفردت بك .. ‏

وصرت أملكك .. وأملك عينيك .. في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي .. و تقرأ فيها سطوري .. ‏

ستكون هذه هي آخر رواية ستقرأها لي في حياتك .. فأنا على شفا حفرة من الموت .. ‏

ولم يتبق لي في هذه الحياة إلا سويعات لا أدري عددها .. لكنني أعرف أنها قليلة .. وبرغم ذلك فهي كافية لأسقيك بما أريد أن أسقيك إياه من ‏الحديث.‏

قبل أن أبدأ أقول لك .. يجب أن تقرأ هذا الكتاب وتحرقه .. فسيحاولون التخلص منه ومن كل من قرأه .. كما فعلوا مع كل الكتب التي شابهته.







* ملخص القصص التي وردت في الوثائقي حسب الرواية :



بوبي فرانك هو امريكي من عائلة يهودية من طبقة اليهود الأثرياء جدا في شيكاجو في حي تم اخذ بوبي فرانك وهو عائد من لعبة البيسبول بواسطة شابين كانا يعرفانه بحكم أنهما جيرانه في الحي وحبسه في غرفة لساعات قليلة قبل ان تتم نهايته



– القصة الاولى : أمير النور يوم خلق النور



في هذه القصة قام الكاتب بأخذ القارئ إلى ماضي بعيد جدا، وتحديدا قبل ألفي سنة من الميلاد في مدينة بابل في العراق، حيث بدأ السحر لأول مرة من كهف قديم يسكنه إبليس، حيث اظهر المؤلف حكاية النمرود وزواجه من سميراميس حتى لقاءه مع سيدنا إبراهيم وتجبره



– القصة الثانية : اهبطي يا “إنانا”



تدور أحداث هذا القصة عن فينوس او مايعرف بين الناس بالحسناء انانا التي تمثل رمز الحب والجمال حيث قام المؤلف بدمج الكثير من الخيال الادبي مع قصة هاروت وماروت وهنا يجب على القارء ان يعلم ان قصة هاروت وماروت قصة حقيقية وردت بالقران الكريم ولكن قصة انانا معهم قصة خيالية تماما تم انكارها وضحدها في الشريعة الاسلامية



– القصة الثالثة : تسعة أعطيناهم النور



هنا ينتقل الكاتب إلى مملكة سيدنا سليمان عليه السلام، ويروي زمانين بعدين الزمن الأول هو زمن سيدنا سليمان حين أحرق كل كتب السحر وكيف دست الشـ ـياطن كتب السحر أسفل كرسي سيدنا سليمان بعد موته أما الزمن الثاني فيسلط الضوء في زمن الحملات الصليبية ويجسد شخصية الذي دل فرسان الهيكل التسعة على كتب السحر ومن ثم يظهر كيف تأسس التنظيم السري على ايدي فرسان المعبد



– القصة الرابعة : أفخر أنواع السموم



في هذا القسم من الرواية يذكر الكاتب يوم مولد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وقيام الدولة الإسلامية وذلك لشرح الأحداث والفتنة العظيمة التي وقعت في تلك الفترة وقد ذكر المؤلف مراحلها وتفاصيلها ودور اليهود فيها



– القصة الخامسة : فارس من عِليين



تحكي هذه القصة عن فارس من قلعة الحشاشين التي أسسها حسن الصباح وتروي خداعه لهم بأنه وهب الجنة لكل من اطاعه حتى اصبح يملك جيش لايعرف الخوف



– القصة السادسة : اقرأ يا “دراكولا”



بعد نهاية قصة الحشاشين ينتقل الكاتب لعام 1450 من الميلاد ليروي قصة دراكولا الحقيقية المعروف تاريخيا باسم فلاد الثالث وعلاقته بالتنظيمات الى ان حاربه محمد الفاتح مع أخو فلاد “رادو الوسيم وانتصر عليه ودمر جيشه بالكامل ثم قام بفتح القسطنطينية



– القصة السابعة : ويرو – كوموكو



يروي القصة الحقيقية لبوكاهونتاس الهنود الحمر ويكشف التزييف الذي ورد في الفيلمين المشهورين عنها



– القصة الثامنة : فيلم أخرجه شيـطان



وهي حكاية تروي لنا ثورات أوربا وسقوط الملكيات الأوروبية، فيما يعرف بالثورتين الإنجليزية والفرنسية



– القصة التاسعة : يا حكماء صهيون



في هذه القصة يسلط الكاتب الضوء على احد اجتماعات الصـ ـهاينة في سويسرا .. حيث كانوا يتحدثون في الاجتماع عن خطة تم وضعها منذ عقود طويلة.. يناقشون ما تم منها.. والى الوثيقة التي تم اعلانها وعرفت فيما بعد بشكل واسع باسم ببروتوكولات حكـمـاء صهــيون



– القصة العاشرة : الجلبة



تحكي نهاية الشخص الامريكي بوبي فرانك



– القصة الحادية عشر : دماء على أرض الميعاد



وهذا القسم يتحدث بوضوع عن القضية فلسـ ـطين ويروي تفاصيل والخطط التي حيكت ضدها



– القصة الثانية عشر: ألم يَئِنْ الأوان يا سيدي



وهنا ينقل الكاتب القراء بنص ادبي خيالي يروي ماتم حقائق تم تنفيذها بعد عام 1950 من الميلاد على لسان الجساسة وهي تخاطب سيدها المسيح الدجال بانها نقلت كل ما امر به الى اتباعه المخلصين ونفذه باتم وجه من خلال نشر الفتن والتضليل عبر وسائل التكنولوجيا الحديثة التي كان له الدور المباشر بظهورها وفق تـاليف الراوي



– القصة الثالثة عشر : سيدنا.. وابن سيدنا



وفي هذا الفصل يصل المؤلف لاخر قصة في روايته ليتحدث رسميا عن انتيخريستوس او المسيح الدجال كما يعرفه العرب وتدور احداثه حول كيفية ظهور المسيح الدجال والبشر الذين رأوه وتواصلوا معه لتنفيذ اوامره قبل الخروج



لتحميل الرواية:

تحميل أنتيخريستوس تأليف أحمد خالد مصطفى pdf تحميل كتاب أنتيخريستوس pdf الكاتب أحمد خالد مصطفىلقد أصبحنا وحدنا أخيرا .. أنا وأنت .. ‏أخيرا انفردت بك .. ‏وصرت أملكك .. وأملك عينيك .. في كل مرة تنظر فيها إلى كلماتي .. و تقرأ فيها سطوري .. ‏ستكون هذه هي آخر رواية ستقرأها لي في حياتك .. فأنا على شفا حفرة من الموت .. ‏ولم يتبق لي في هذه الحياة...

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لتحليل والمصادر لـ رواية أنتيخريستوس لـ أحمد خالد مصطفى

الكتاب عبارة عن مجموعة من المقالات تشمل تحليل رواية أنتيخريستوس والمصادر التي إعتمد عليها الكاتب

* في هذا الوثائقي سنناقش الامور التالية وسنتطرق لـ شرح رواية أنتيخريستوس – التحليل والمصادر:







– هل رواية أنتيخريستوس حقيقية ؟

– من هو بوبي فرانك؟ بطل رواية أنتيخريستوس المستفز ..

– حكاية النمرود كما تذكرها رواية أنتيخريستوس.

– سميراميس محبوبة الحمائم و زواجها من الملك النمرود في رواية أنتيخريستوس

– هل كان هاروت وماروت ملكين أم ساحرين ؟ صالحين أم مذنبين ؟

– إنانا .. حسناء الملوك .. من أين جاءت رواية أنتيخريستوس بقصتها ؟

– ما حقيقة الشيطان بافوميت في رواية أنتيخريستوس ؟

– ما حكاية دفن كتب السحر تحت كرسي سليمان ؟ وهل وجدها فرسان الهيكل لما حفروا تحت المسجد الأقصى ؟

– من هو سيربنت ؟ شيطان العقائد والفتنة في رواية أنتيخريستوس .. وهل الرواية خطر على الدين ؟

– عن الحشاشين وما ذكر عنهم في رواية أنتيخريستوس

– عن دراكولا الحقيقي

– حقيقة بوكاهونتاس .. فتاة ديزني الجميلة

– أنتيخريستوس .. و المؤامرة .. والبلاليص

– اليهود والثورات فى رواية انتيخريستوس

– بروتوكولات حكماء صهيون .. هي هي صحيحة أم مزيفة ؟

– روكسلانا زوجة السلطان سليمان القانوني المثيرة للجدل

– المسيح الدجال .. حقيقة أم خرافة ..

– هل المسيح الدجال هو السامري ؟

– هل رواية انتيخريستوس حرام ؟

لتحميل كتاب شرح رواية انتيخريستوس مصادر وتحاليل :