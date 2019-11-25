احمي جهازك من فيروسات الفدية -هام

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لفيروس

الفدية

في اخير تجدون رابط des liens لمراجعة الروابط قبل الظغط عليها و ربي يحمينا.

ما هي فيروسات الفدية

حذف فيروسات الفدية يدويًا

إزالة فيروس الفدية الذي يقفل الشاشة

أفضل أدوات حذف فيروسات الفدية

روابط

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مستخدمي الانترنت فيتعرضو الايامات اللي فاتو، يجب الحذر اخواني، هذا تعريف للفيروس و كيفية علاجه اذا امكن وهي أحد أنواع الفيروسات أو البرامج الضارة التي تمنع المستخدم من الوصول إلى نظام التشغيل أو الملفات الشخصية، وتطلب دفع فديةً ماليةً للسماح باستعادتها مجددًا بعد الدفع عبر البريد الحلزوني وذلك في أواخر الثمانينات، أما الآن، فيطلب مرسلو الفيروس دفع الفدية عن طريق بطاقة الائتمان أو بالعملة الرقمية المشفرة البيتكوين.حذف فيروسات الفدية التي تقوم بتشفير الملفاتمن أشهر هذه الفيروسات فيروس اي وانا كراي، فحالما يُصاب الجهاز به ستظهر الرسالة التالية: عفوًا، ملفاتك مشفرة. ثم يطلب دفع مبلغٍ من المال مقابل فك تشفير الرانسموير! هنا مباشرةً يجب قطع الاتصال بالإنترنت حتى لا ينتقل إلى بقية الأجهزة إن كان الجهاز ضمن الشبكة.استعادة النظام والملفات من آخر نسخة احتياطيةخلال إقلاع الجهاز اضغط على مفتاح F8 بشكلٍ متكررٍ للدخول إلى قائمة التشغيل المتقدمة.اختر Repair Your Computer ثم اضغط على مفتاح Enter.أدخل معلومات حسابك على ويندوز وهي اسم المستخدم وكلمة المرور إن طلب ذلك، ثم اضغط على “استعادة النظام System Restore.يمكن استخدام قرص إصلاح النظام أو قرص تثبيت نظام ويندوز لإقلاع الجهاز واستخدام خيارات الاستعادة.إن كان لدى المستخدم فكرةً معقولةً حول إعدادات ويندوز فإنه سيتمكن من حذف الفيروس يدويًا من خلال تفقُّد مدير المهام وإعدادات إقلاع ويندوز والتسجيل، إن كان هناك أي عمليةٍ مشبوهةٍ عندها يجب إلغاؤها وحذف الملفات.من خلال كتابة APP DATA أو Local APP DATA أو Program DATA في الحقل المخصص للبحث ستظهر ملفات في مستكشف الملفات، عندها يمكن حذف الحديثة منها؛ ومن خلال كتابة Temp ثم حذف اي شيءٍ يتعلق بتلك الملفات.يمكن حذف الفيروس باستخدام الأداة Microsoft Safety، حيث تُتيح القيام بمسحٍ كاملٍ والمساعدة في إزالة فيروسات الفدية.إذا أُصيب الكمبيوتر بأحد فيروسات الفدية الخاص بقفل الشاشة مثل فيروس petya فإنه وخلال ساعة سيُعيد تشغيل الجهاز ليبدأ بتشفير الملفات الموجودة فيه، هنا وقبل أن يحدث ذلك لا بد من إغلاق الكمبيوتر نهائيًا لمنعه عن ذلك، لكن إن لم يتمكن المستخدم من هذه الخطوة يُفضّل تشغيل تطبيقٍ مضادٍ للفيروسات في الوضع الآمن:تحميل برنامج مضاد الفيروسات من جهةٍ موثوقةٍ على كمبيوترٍ آخر إما عن طريق بطاقة تخزينٍ خارجيةٍ فلاشة أو قرص CD.توصيل الكمبيوتر مع الجهاز المتضرر بالفيروس.أثناء إقلاع الكمبيوتر يجب الضغط على مفتاح F8 أكثر من مرةٍ للدخول إلى قائمة التشغيل المتقدمة، ثم اختيار الوضع الآمن؛ أي Windows Safe Mode.عند الدخول إلى الوضع الآمن، افتح برنامج مكافحة الفيروسات لإجراء مسحٍ للجهاز وإزالة الفيروس منه.حذف فيروسات الفدية إن أمكن الدخول للجهازيمكن حذف الفيروس باستخدام أحد برامج مكافحة الفيروسات مثل Malwarebytes القادر على إزالة مختلف أنواع فيروسات الفدية، وذلك من خلال تحميله على الكمبيوتر وتثبيته ثم إجراء مسحٍ كاملٍ للكمبيوتر عندها ستظهر كاف التهديدات المكتشفة التي يمكن حذفها بالنقر على خيار إزالة المحدد.ID Ransom wareيُساعد هذا التطبيق في تفحص واكتشاف نوع فيروس الفدية الذي شفّر البيانات على الكمبيوتر، من خلال رفع عينةٍ من الملفات المشفرة لتظهر لك المعلومات الخاصة بالفيروس كالاسم ومعلومات الدفع، فهذا التطبيق قادرٌ على اكتشاف حوالي 250 نوع من فيروسات الفدية وتوضيح الطريقة المناسبة للتخلص منه.No More Ransomعند استخدام هذا التطبيق يجب تحميل الملف المشفّر شرط أن لا يزيد حجمه عن 1MB، للحصول على معلوماتٍ حول الفيروس مثل فيروس Shade أو Rakhni أو WildFire أو Rannon من خلال أحد أدوات حذف الفيروس وفك التشفير.Avastلا يقوم Avast بعملية حذف فيروسات الفدية بشكلٍ فعليٍّ، بل يتضمن حوالي 11 أداة فك تشفير لمكافحة فيروسات الفدية، فإن وصل أحدها إلى الكمبيوتر وطلب دفع فديةٍ مقابل فتح بعض الملفات يجب تشغيل برنامج Avast ليتكفّل بالمهمة.الحماية من التعرض لفيروسات الفديةالتأكد من تحديث كافة البرامج والتطبيقات الموجودة على الكمبيوتر إضافةً لنظام التشغيل المستخدم والمتصفح وأي إضافاتٍ أخرى موجودةٍ فيه.التأكد من تحديث برنامج مكافحة الفيروسات والجدار الناري وإبقائه فعالًا دائمًا.--------------------Il existe plusieurs sites qui vous permettront de savoir si un lien est dangereux, dont:.https://virusdesk.kaspersky.com/.https://scanurl.net/.https://www.phishtank.com/.https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search