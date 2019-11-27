الحقيقة والمجاز

ه

هدى النور

:: عضو منتسِب ::
إنضم
19 أكتوبر 2019
المشاركات
23
النقاط
3
العمر
19
محل الإقامة
الجزائر
الجنس
أنثى
سلام عليكم يا اهل العضوية
اولا اتمنا ان اجد رد على موضوع باسرع وقت ممكن لان هذا الموضوع ساقوم بتقديمة غدا الخميس .
وبدون ان اطيل عليكم اريد من يقوم بشرح لي هذا الموضوع بادق التفاصيل من صغيره الى كبيره فانا فهمت هذا الموضوع لكن بالنسبة قليلة لذلك اريد من يشرح لي هذا الموضوع وارجو من قام بشرحه ان يركز على المجاز بشكل اكبر وانواعه وعلاقاتها
وفي الأخير ارجو ان اجد الرد منكم وارجو لكل من قام برد علي ان يوفقه الله ويجعل هذا العمل في ميزان حسناته وشكرا
 
الامين محمد

الامين محمد

:: أمين اللمة الجزائرية ::
طاقم الإدارة
إنضم
7 أفريل 2015
المشاركات
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محل الإقامة
الجزائر الحبيبة
ارجوا من الاخوة تقديم العون للاخت
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