لغز غير مسجل (10) من sami44

مزعج ومشاكس وللانسان هاجس

كثير التجوال والحيوان له عائل

محمول وحامل وللضر ناقل

يسبب المتاعب واسمه مذكور في اشهر الملاعب

شكله عجيب ويحيا في الصيف

اوله باليابسة يعرف وله في الجغرافيا مكان

واخره في احدى الهيئات معروف ولللاجئين موصوف