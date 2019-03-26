لغز غير مسجل (10) من sami44

sami44
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لغز اليوم هو اللغز رقم 10من سلسلة الغازي الفكرية
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
مزعج ومشاكس وللانسان هاجس
كثير التجوال والحيوان له عائل
محمول وحامل وللضر ناقل
يسبب المتاعب واسمه مذكور في اشهر الملاعب
شكله عجيب ويحيا في الصيف
اوله باليابسة يعرف وله في الجغرافيا مكان
واخره في احدى الهيئات معروف ولللاجئين موصوف
من اخوكم sami44
بالتوفيق
لغز اليوم هو اللغز رقم 10من سلسلة الغازي الفكرية
وهو اسهل من الالغاز السابقة
اتمنى تحلوه من اول رد
اللغز يقول
مزعج ومشاكس وللانسان هاجس
كثير التجوال والحيوان له عائل
محمول وحامل وللضر ناقل
يسبب المتاعب واسمه مذكور في اشهر الملاعب
شكله عجيب ويحيا في الصيف
اوله باليابسة يعرف وله في الجغرافيا مكان
واخره في احدى الهيئات معروف ولللاجئين موصوف
من اخوكم sami44
بالتوفيق