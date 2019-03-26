لغز غير مسجل (10) من sami44

sami44

sami44

:: مشرف ::
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته











لغز اليوم هو اللغز رقم 10من سلسلة الغازي الفكرية

وهو اسهل من الالغاز السابقة

اتمنى تحلوه من اول رد





اللغز يقول










مزعج ومشاكس وللانسان هاجس
كثير التجوال والحيوان له عائل
محمول وحامل وللضر ناقل
يسبب المتاعب واسمه مذكور في اشهر الملاعب
شكله عجيب ويحيا في الصيف
اوله باليابسة يعرف وله في الجغرافيا مكان
واخره في احدى الهيئات معروف ولللاجئين موصوف











من اخوكم sami44

بالتوفيق

 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,509
نقاط التفاعل
8,108
النقاط
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صمت المشاعر

صمت المشاعر

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السلام عليكم
ممممم اسم كاش مرض 😷
مساعدة صغيييرة منك ههه
راح نخمم فيه مليح ونرجع
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,509
نقاط التفاعل
8,108
النقاط
751
قال صمت المشاعر:
السلام عليكم
ممممم اسم كاش مرض 😷
مساعدة صغيييرة منك ههه
راح نخمم فيه مليح ونرجع
إضغط للتوسيع...
اهلا وشكرا على اول محاولة
هو ليس من الامراض والحل سهل جدا يحتاج فقط لبعض التركيز
وتدي معلومات طيبة جدا
 
صمت المشاعر

صمت المشاعر

:: عضو متألق ::
إنضم
17 أوت 2016
المشاركات
4,271
نقاط التفاعل
12,237
النقاط
741
إذن حشرة او جرثومة ممم
راح نركز فيه مليح مع اني مانحبش نكسر راسي ههه
 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
9,509
نقاط التفاعل
8,108
النقاط
751
قال صمت المشاعر:
إذن حشرة او جرثومة ممم
راح نركز فيه مليح مع اني مانحبش نكسر راسي ههه
إضغط للتوسيع...
اتمنى الحل يكون من نصيبك
راكي في الطريق الصحيح
قليل من التركيز والله اسهل لغز من الغازي هذا هو
 
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