اللغز (16) عير مسجل من sami44 فكر واربح وسام

sami44
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مجتمع اللمة العام
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ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله
لغز اليوم هو الرقم 16 في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام
الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات
واللغز يقول
اسالك عن شيء منسوب للبشر وله في حياتنا اثر
للحيوان منه نصيب ومنافعه تُذكر
من الازل موجود وبكل الخبايا محيط
هدفه سامي ونبيل وبزرع الفتن كفيل
حامل ومحمول بين كل الاقطار يجول
هام ومعروف للعامة ومن دونه التقنية بلا قيمة
اسمه مالوف اوله في الجغرافيا موصوف
واخره عندك
اتمنى تفاعلكم
والفائز بالوسام من وجد الحل والتحليل
اللغز من @sami44
التصاميم من @ملكة زوجي
التصاميم من @ملكة زوجي