اللغز (16) عير مسجل من sami44 فكر واربح وسام

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,053
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر


تالللل.gif
أعضاء وزوار منتدى اللمة
ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله

لغز اليوم هو الرقم 16 في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام

تالببيي.gif
الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات

واللغز يقول

تاللل.gif
اسالك عن شيء منسوب للبشر وله في حياتنا اثر
للحيوان منه نصيب ومنافعه تُذكر
من الازل موجود وبكل الخبايا محيط
هدفه سامي ونبيل وبزرع الفتن كفيل
حامل ومحمول بين كل الاقطار يجول
هام ومعروف للعامة ومن دونه التقنية بلا قيمة
اسمه مالوف اوله في الجغرافيا موصوف
واخره عندك


اتمنى تفاعلكم
والفائز بالوسام من وجد الحل والتحليل



ععععععععععع44.gif
اللغز من @sami44
التصاميم من @ملكة زوجي







 
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,053
النقاط
751
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
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