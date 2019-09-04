اللغز (17) عير مسجل من sami44 فكر واربح وسام

sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,254
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر


مننن.gif

أعضاء وزوار منتدى اللمة
ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله

لغز اليوم هو الرقم 17في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام

تالببيي.gif




الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات

واللغز يقول

تاللل.gif


اسألك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في المناطق الحاره في المدينة وفي الارياف
منتوجه لجسد الانسان نافع ولبه نسيج من الالياف
اسمه معروف وعندنا مألوف وفي الصناعة له مكان
معناه عملة من العملات وان قلبناه صار من مملكة الحيوانات


ععععععععععع44.gif

اللغز من @sami44
التصاميم من @ملكة زوجي
 
آخر تعديل:
sami44

sami44

:: مشرف ::
مجتمع اللمة العام
منتدى بيتي وموهبتي
منتدى الألغاز والنكت
طاقم المشرفين
إنضم
10 ديسمبر 2009
المشاركات
11,254
النقاط
1,251
محل الإقامة
فالفيراج
الجنس
ذكر
آخر تعديل:
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