اللغز (17) عير مسجل من sami44 فكر واربح وسام

sami44
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مجتمع اللمة العام
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ييشرفني ان اقترح عليكم عدد جديد من سلسلة الالغاز الفكرية الغير مسجله
لغز اليوم هو الرقم 17في السلسلة
هو اسهل من الالغاز السابقة واتمنى تحلوه من اول رد
والعضو اللذي يتمكن من الحل والتحليل
يتحصل على وسام
الغاية من هذه السلسلة الترفيهية
البحث وتبادل المعلومات
واللغز يقول
اسألك عن شيئ من مملكة النبات
يحيا في المناطق الحاره في المدينة وفي الارياف
منتوجه لجسد الانسان نافع ولبه نسيج من الالياف
اسمه معروف وعندنا مألوف وفي الصناعة له مكان
معناه عملة من العملات وان قلبناه صار من مملكة الحيوانات
اللغز من @sami44
التصاميم من @ملكة زوجي
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