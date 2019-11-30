هذه الفنادق ستجعل الجزائر وجهتك السياحية القادمة!

سوفيتيل الجزائر حديقة الحامة | الجزائر العاصمة

فور بوينتس باي شيراتون وهران | مدينة وهران

فندق قسطنطين ماريوت | مدينة قسنطينة

فندق رينيسانس تلمسان | مدينة تلمسان

إيدن بالعباس | سيدي بلعباس

فندق شينوا | تيبازة

هوتل فيل دي روزيس | مدينة البليدة

فندق صبري | مدينة عنابة

منتجع شيراتون كلوب دو بينس | الجزائر العاصمة

رويال هوتل | مدينة وهران

رغم أنّ السياحة في الجزائر لازالت "خجولة" بعض الشيء ولم تنلْ بعد نصيبها الذي تستحقه من الشهرة العالمية؛ إلا أنها من الوجهات العربية الساحرة والمناسبة للسفر طوال العام بتكلفة جيدة، حيث تتنوع السياحة في الجزائر بين الأنشطة الثقافية والمزارات التاريخية وكذلك الشواطئ والمحميات والمناظر الطبيعية الخلابة التي لم تُكتشف بعد.وقبل التفكير في حجز فندق في الجزائر؛ نقدم لكم هذه الفنادق المُقترحة من موقع اللمة في أجمل وأشهر مدن الجزائر السياحية، فنادق ممتازة لرحلات الشباب والعائلات في مدن ساحلية ساحرة وأخرى داخلية عريقة ونفيسة في الجزائر، تعرفوا على السياحة في الجزائر مع نصائح لحجز فندق رائع في كل مدينة.منظر لحديقة الحما الشهيرة في الجزائر العاصمةربما أول ما يمكن القيام به عند التخطيط لزيارة هذا البلد الرائع؛ هو حجز فندق في العاصمة الجزائر، هذه المدينة المميزة التي تجمع سحر الشرق وأناقة الغرب وتمتاز بطابع أوروبي فخم والعديد من المزارات المناسبة للعائلات والشباب.يُعد فندق سوفيتيل الجزائر حديقة الحامة من أفضل وأفخم فنادق الجزائر العاصمة، وهو يقع كما يوحي الإسم بجانب الحدائق النباتية الشهيرة المعروفة بإسم "حدائق الحامة"، ويضم أكثر من 320 غرفة وجناحا تمتاز بالأناقة والديكور العصري الحديث مع إطلالة مختلفة على الحدائق أو المدينة، تحوي الأجنحة أماكن أو غرف جلوس منفصلة ويضم بعضها مطابخ وتصل مساحتها إلى 100 مترا مربعا، يوجد 4 مطاعم وبارات تقدم مأكولات جزائرية وإيطالية وعالمية مع أماكن جلوس داخلية وخارجية، وعدة غرف وصالات للأعمال والمناسبات.إطلالة خلابة على مدينة وهران الجميلة في الجزائريرى البعض بأنّ مدينة وهران، أو كما تُعرف بإسم "الباهية"، هي بالفعل العاصمة السياحية للجزائر، ولذا تجد الكثير من المسافرين يتهافتون على حجز فندق في وهران للتمتع بمنظر البحر والشواطئ الخلابة وكذلك زيارة العديد من المعالم الأثرية والتاريخية الهامة فيها.يتمتع فندق فور بوينتس باي شيراتون وهران بموقع رائع مُطلّ على البحر وقريب من المدينة، ويغلب على الغرف والأجنحة الأثاث والديكور العصري الأنيق مع واجهات زجاجية عريضة، يتمتع بعضها بإطلالة خلابة على البحر وأماكن للجلوس وتصل مساحتها إلى 45 مترا مربعا، يوجد أيضا 3 مطاعم وبارات يغلب عليها المأكولات الغربية وتمتاز بأماكن جلوس ساحرة وإطلالة رائعة، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية، وبركة سباحة على السطح، وعدة غرف وصالات للأعمال والمناسبات، ومواقف سيارات مجانا.مدينة الجسور المعلقة قسنطينةلا أجمل من قضاء ليلة في فنادق قسنطينة! هذه المدينة المُلقبة بمدينة الجسور المعلّقة وعاصمة الثقافة والفنّ والموسيقى في الجزائر، تقع على تلة صخرية عالية تحدها الوديان والأنهار في منظر خلاب لا تراه كل يوم، أما فندق قسطنطين ماريوت فهو من أشهر وأجمل فنادق الجزائر، ويضم 180 غرفة وجناح مع إنترنت مجاني وهو مثالي لرحلات الأزواج وشهر العسل.تمزج الغرف بين الأثاث العصري الأنيق والديكور الجزائري التقليدي الساحر ويتمتع بعضها بغرف جلوس منفصلة وإطلالة خلابة على المدينة وتصل مساحتها إلى 240 مترا مربعا، يوجد 5 مطاعم وبارات تقدم مأكولات عربية وإيطالية وعالمية مع أماكن جلوس مدهشة، ومركز سبا ولياقة بدنية يوفر جلسات تدليك وعلاجات صحية وتجميلية مع مرافق منفصلة للسيدات والرجال، وبرك سباحة داخلية وخارجية مع مسبح للأطفال.العمارة المميزة في مدينة تلمسانتبعد مدينة تلمسان قرابة ساعتين عن مدينة وهران، على مقربة من الحدود المغربية، وهي من أعرق وأقدم مدن الجزائر ويقع بالقرب منها عدد من الأماكن الطبيعية السياحية المذهلة، ويوصف فندق رينيسانس تلمسان بأنه أفضل فندق في تلمسان، حيث يقع في هضبة ومنتزه "لالة ستي"، على مقربة من غابات وشلالات "لوريط" الخلابة التي تُعد وجهة سياحية محببة في الجزائر.يضم الفندق أكثر من 200 غرفة وجناح مع إنترنت مجاني، وهو حائز على العديد من الجوائز العالمية، تمتاز الغرف بالفخامة والأثاث العصري مع لمسات كلاسيكية راقية وتحوي الأجنحة غرف جلوس منفصلة، يوجد 6 مطاعم وبارات تقدم أشهى المأكولات المحلية والعربية والعالمية في أجواء رومانسية وديكورات ساحرة، إضافة إلى مركز سبا ولياقة بدنية يوفر جلسات تدليك وعلاجات تجميلية للبشرة والجسم، وبركة سباحة خارجية، وملاعب تنس.إحدى واحات منطقة غرداية بالقرب من سيدي بلعباسربما لم يسمع الكثير من المسافرين العرب عن مدينة سيدي بلعباس في الجزائر، لكنها مدينة جميلة وهادئة تقع على مقربة من وهران وتلمسان، وتضم العديد من الحدائق والأماكن الساحرة التي تستحق الزيارة، من أفضل فنادقها فندق إيدنمرفأ تيبازة الجميلتيبازة هي عاصمة ولاية تيبازة على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهي من أجمل المدن والكنوز السياحية التي لم تُكتشف بعد في الجزائر، تضم العديد من المزارات الأثرية الهامة إضافة إلى الشواطئ الخلابة والغابات الخضراء المذهلة.يقع فندق شينوا كما يوحي الإسم على شاطئ "شنوة" في منطقة هادئة وساحرة من مدينة تيبازة، وهو مناسب لرحلات الأزواج والشباب وشهر العسل، تمتاز الغرف بأثاث وديكور تقليدي جزائري رومانسي وغير مألوف ويتمتع بعضها بإطلالة خلابة على البحر، يوجد مطعم رئيسي يقدم مأكولات محلية مع أماكن جلوس أنيقة، وبركة سباحة خارجية.الطبيعة الخلابة في منطقة جرجرة بالقرب من البليدةتبعد البليدة قرابة ساعة عن الجزائر العاصمة، وتمثل بديلا عمليا عن إزدحامها وصخبها، وهي "مدينة الورود" كما يُلقبها الجزائريون، تشتهر بالعديد من المنتجعات الشتوية والصيفية الخلابة، حيث تحيطها الجبال والغابات والحقول، وهي مثالية لرحلات الشباب والإستكشاف ولمن يبحث عن الوجهات الجديدة.يُعد فندق هوتل فيل دي روزيس من الفنادق الجيدة والقليلة في مدينة البليدة، تمتاز الغرف بالأثاث والديكور التقليدي القديم وتملك بعضها أماكن للجلوس مع إنترنت مجاني، يوجد مطعم رئيسي يقدم أشهى المأكولات المحلية والعالمية، ومركز لياقة بدنية وساونا، وغرف وصالات للأعمال والمناسبات.منظر لمدينة عنابة الساحرةإذا كنت ترغب بإستكشاف المعالم والكنوز السياحية المذهلة في شرق الجزائر؛ فربما عليك التفكير بقضاء ليال في فنادق عنابة "عروس" السياحة في الجزائر، والتي تشتهر بالشواطئ الخلابة وتعد بوابة لزيارة أجمل الأماكن الطبيعية المدهشة في الجزائر مثل: سكيكدة والقالة وجيجل.يقع فندق صبري مباشرة على الشاطئ ويُطل على البحر، ويوفر أنواعا مختلفة الأحجام من الغرف والأجنحة والشقق المناسبة للعائلات ورحلات الشباب والعطلات الطويلة والقصيرة، يغلب على الغرف الأثاث الكلاسيكي القديم وتحوي الشقق غرف جلوس منفصلة ومطبخ كامل وأكثر من غرفة للنوم، يوجد أيضا 3 مطاعم وبارات تقدم مختلف المأكولات المحلية والأوروبية.إطلالة على ميناء العاصمة الجزائرمن الفنادق الجديرة بالذكر في العاصمة الجزائر؛ منتجع شيراتون كلوب دو بينس الذي يُعد الفندق الوحيد في العاصمة الذي يملك شاطئا خاصا، ويضم أكثر من 400 غرفة وجناح مع برك سباحة داخلية وخارجية، يغلب على الغرف الأثاث والديكور العصري مع لمسات كلاسيكية راقية ويتمتع بعضها بإطلالة خلابة على البحر، في حين تحوي الأجنحة غرف جلوس منفصلة ويضم بعضها مطابخ وتصل مساحتها إلى 200 مترا مربعا.يوجد 9 مطاعم وبارات راقية تقدم مختلف الأطباق العربية والإيطالية والآسيوية وأطباق البحر مع أماكن جلوس خلابة داخلية وخارجية، ومركز لياقة بدنية، وعدة غرف وقاعات للأعمال.10مدينة وهران الجميلةيُعد فندق رويال هوتل من أشهر وأفخم فنادق وهران والجزائر، وهو قصر فخم يضم 112 غرفة وجناح مناسبة لرحلات الأزواج وشهر العسل، يغلب عليها الأثاث والديكور الكلاسيكي الأوروبي الفخم والمدهش، يوجد مطعمان يقدمان أشهى المأكولات المحلية والعالمية في أجواء ملكية فخمة، إضافة إلى مركز لياقة بدنية وغرف مساج وساونا، وصالات للمناسبات والإحتفالات.