أجمل وأحسن الفنادق و الشقق في مدينة الحمامات في تونس من حيث تقييم الزوار

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9 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجييقع هاسدروبال على الشاطئ في منتجع ياسمين الحمامات الشاطئي. ويوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم إمكانية استخدام المسبح في الهواء الطلق والذي تحيط به 6 أحواض استحمام ساخنة والمسبح الداخلي بمياه البحر المدفأ....___ Hotel Khella*

*250 متر من المركز**شاطئ قريبيقع فندق Khella في مدينة الحمامات، ويوفر أماكن إقامة ذات 3 نجوم مع حديقة. تم بناء مكان الإقامة في عام 2000، ويقع على بعد 500 م من قصبة الحمامات و10 كم من قرطاج لاند في الحمامات.___*8 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئيقع إيبيروستار أفيرويس المواجه للشاطئ في حمامات الياسمين على الساحل التونسي وعلى بعد 600 متر من قرطاج لاند الحمامات، ويوفر مسبح داخلي ساخن ومسبح خارجي وسبا مع حمام تقليدي وساونا وخدمات المساج.___*550 متر من المركز**شاطئ قريبتقع فيلا فينيقيا في مدينة الحمامات، على بُعد 290 مترًا من الشاطئ وعلى بُعد 5 دقائق بالسيارة من محطة قطار الحمامات، وتوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفة معيشة مشتركة مزودة بمدفأة.___*2.9 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفاليوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم إمكانية الوصول مباشرة إلى شاطئ الحمامات، ويضم مسبحان، كما يقع الفندق على بعد 3 كم من وسط مدينة الحمامات.___*950 متر من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح بغطاءيقع Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows مباشرة على شاطئ الحمامات في حديقة جميلة تبلغ مساحتها 0.12 كم مربع ويقع على مقربة من وسط المدينة و"مدينة"، ويجمع ما بين الأجواء الجميلة والخدمة الرائعة والراحة...___*8 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجييقع غولدن توليب تاج سلطان على شاطئ حمامات الياسمين وعلى بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الحمامات. ويضم*أماكن إقامة مجهزة بحمام داخلي ومسبحين وسبا ومركز عافية.___*9 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئيقع توي ماجيك لايف أفريكانا في الحمامات، على بُعد 2.5 كم من شواطئ الحمامات، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح خارجي ومركز للياقة البدنية...___*2 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجييقع Radisson Blu Resort & Thalasso Hammamet في مدينة الحمامات، ويضم مسبحًا وحديقة،* ويوفر إطلالات على الخليج.___*1.4 كلم من المركز**شاطئ قريبتوفر شقة تونس كوين مكان إقامة يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في الحمامات. وتقع حمامات الياسمين على بعد 7 كم من مكان الإقامة. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً. يحتوي مكان الإقامة المكيف على منطقة جلوس.___*6 كلم من المركز**شاطئ قريبمسبح خارجي*• مسبح*• مسبح أطفاليضم هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم شاطئًا خاصًا ومسبحين وسبا مزود بحمام تقليدي وغرف ضيوف مع تراس يطل على الحديقة. ويوفر خدمة الواي فاي المجانية ويقع على بعد 100 متر من المرسى.___*1.3 كلم من المركز**شاطئ قريبتقع B&B Cote D'azur في الحمامات، وعلى بعد 90 متر من شواطئ الحمامات و700 متر من راديسون بلو ريزورت آند ثالاسو الحمامات، وتوفر حديقة وتكييف هواء، كما يقدم مكان الإقامة المواجه للشاطئ هذا إمكانية استخدام...*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان___*8 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئيقع هذا الفندق المصنف 4 نجوم على بعد 8 كم فقط من وسط مدينة الحمامات، ويشمل مسابح ومطاعم وشاطئ خاص حيث تبعد جميعها 400 متر من الفندق ذو الطراز العربي المغربي.___*7 كلم من المركزيقع Le lagon de Hammamet في الحمامات على بعد 9 كم من قرطاج لاند الحمامات وعلى بعد 10 كم من قصبة الحمامات، ويوفر مكان إقامة مع خدمة الواي فاي المجانية وتكييف الهواء وإمكانية الوصول إلى حديقة مع تراس،...___*7 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفالتوفر مدينة سولاريا آند ثالاسو أماكن إقامة فاخرة وشاملة كلياً وشاطئ خاص في مدينة الحمامات. وتشمل خدماته ذات الـ 5 نجوم مركز لياقة بدنية وسبا وأحواض سباحة.___ Steigenberger Marhaba Thalasso*

*4 كلم من المركز**شاطئ قريب2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجييقع فندق شتيجنبرجر مرحبا ثالاسو في مدينة الحمامات عَلى بُعد 700 متر من موقع بوبيت الروماني، ويضم مسبح موسمي في الهواء الطّلق، ويشمل هَذا الفندق ذو مستوى الـ5 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة...___*3.5 كلم من المركز**شاطئ قريبمسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئيقع The Orangers Beach Resort and Bungalows في الحمامات، ويوفر مسبح خارجي موسمي ومنطقة شاطئية خاصة.___*13 كلم من المركز2 مسبح خارجي*• مسبحيقع MUSES Hammamet في مدينة الحمامات، على بُعد 11 كم من موقع بوبيت الروماني، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانية خاصة للسيارات ودراجات مجانية .*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان​