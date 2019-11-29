أجمل وأحسن الفنادق و الشقق في مدينة الحمامات في تونس من حيث تقييم الزوار

عــزيــز
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 29 نوفمبر 2019
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 2
- العمر
- 29
- محل الإقامة
- الجزائر
- الجنس
- ذكر
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هاسدروبال تالاسا أند سبا ياسمين الحمامات
9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع هاسدروبال على الشاطئ في منتجع ياسمين الحمامات الشاطئي. ويوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم إمكانية استخدام المسبح في الهواء الطلق والذي تحيط به 6 أحواض استحمام ساخنة والمسبح الداخلي بمياه البحر المدفأ....
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Hotel Khella*
*250 متر من المركز**شاطئ قريب
يقع فندق Khella في مدينة الحمامات، ويوفر أماكن إقامة ذات 3 نجوم مع حديقة. تم بناء مكان الإقامة في عام 2000، ويقع على بعد 500 م من قصبة الحمامات و10 كم من قرطاج لاند في الحمامات.
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إيبيروستار أفيرويس
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع إيبيروستار أفيرويس المواجه للشاطئ في حمامات الياسمين على الساحل التونسي وعلى بعد 600 متر من قرطاج لاند الحمامات، ويوفر مسبح داخلي ساخن ومسبح خارجي وسبا مع حمام تقليدي وساونا وخدمات المساج.
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فيلا فينيسيا
*550 متر من المركز**شاطئ قريب
تقع فيلا فينيقيا في مدينة الحمامات، على بُعد 290 مترًا من الشاطئ وعلى بُعد 5 دقائق بالسيارة من محطة قطار الحمامات، وتوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفة معيشة مشتركة مزودة بمدفأة.
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سينتيدو لو سلطان*
*2.9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفال
يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم إمكانية الوصول مباشرة إلى شاطئ الحمامات، ويضم مسبحان، كما يقع الفندق على بعد 3 كم من وسط مدينة الحمامات.
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Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows*
*950 متر من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح بغطاء
يقع Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows مباشرة على شاطئ الحمامات في حديقة جميلة تبلغ مساحتها 0.12 كم مربع ويقع على مقربة من وسط المدينة و"مدينة"، ويجمع ما بين الأجواء الجميلة والخدمة الرائعة والراحة...
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Golden Tulip Taj Sultan Resort*
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع غولدن توليب تاج سلطان على شاطئ حمامات الياسمين وعلى بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الحمامات. ويضم*أماكن إقامة مجهزة بحمام داخلي ومسبحين وسبا ومركز عافية.
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TUI MAGIC LIFE Africana*
*9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع توي ماجيك لايف أفريكانا في الحمامات، على بُعد 2.5 كم من شواطئ الحمامات، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح خارجي ومركز للياقة البدنية...
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راديسون بلو ريسورت آند ثالاسو الحمامات
*2 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع Radisson Blu Resort & Thalasso Hammamet في مدينة الحمامات، ويضم مسبحًا وحديقة،* ويوفر إطلالات على الخليج.
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*Tunisia Queen Apartment3
*1.4 كلم من المركز**شاطئ قريب
توفر شقة تونس كوين مكان إقامة يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في الحمامات. وتقع حمامات الياسمين على بعد 7 كم من مكان الإقامة. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً. يحتوي مكان الإقامة المكيف على منطقة جلوس.
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فندق وسبا ذا روسلوار*
*6 كلم من المركز**شاطئ قريب
مسبح خارجي*• مسبح*• مسبح أطفال
يضم هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم شاطئًا خاصًا ومسبحين وسبا مزود بحمام تقليدي وغرف ضيوف مع تراس يطل على الحديقة. ويوفر خدمة الواي فاي المجانية ويقع على بعد 100 متر من المرسى.
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*B&B Cote D'azur
*1.3 كلم من المركز**شاطئ قريب
تقع B&B Cote D'azur في الحمامات، وعلى بعد 90 متر من شواطئ الحمامات و700 متر من راديسون بلو ريزورت آند ثالاسو الحمامات، وتوفر حديقة وتكييف هواء، كما يقدم مكان الإقامة المواجه للشاطئ هذا إمكانية استخدام...
*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان
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فنتشي فلورا بارك*
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع هذا الفندق المصنف 4 نجوم على بعد 8 كم فقط من وسط مدينة الحمامات، ويشمل مسابح ومطاعم وشاطئ خاص حيث تبعد جميعها 400 متر من الفندق ذو الطراز العربي المغربي.
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*Le lagon de Hammamet*
*7 كلم من المركز
يقع Le lagon de Hammamet في الحمامات على بعد 9 كم من قرطاج لاند الحمامات وعلى بعد 10 كم من قصبة الحمامات، ويوفر مكان إقامة مع خدمة الواي فاي المجانية وتكييف الهواء وإمكانية الوصول إلى حديقة مع تراس،...
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مدينة سولاريا آند ثالاسو*
*7 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفال
توفر مدينة سولاريا آند ثالاسو أماكن إقامة فاخرة وشاملة كلياً وشاطئ خاص في مدينة الحمامات. وتشمل خدماته ذات الـ 5 نجوم مركز لياقة بدنية وسبا وأحواض سباحة.
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Steigenberger Marhaba Thalasso*
*4 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع فندق شتيجنبرجر مرحبا ثالاسو في مدينة الحمامات عَلى بُعد 700 متر من موقع بوبيت الروماني، ويضم مسبح موسمي في الهواء الطّلق، ويشمل هَذا الفندق ذو مستوى الـ5 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة...
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The Orangers Beach Resort and Bungalows*
*3.5 كلم من المركز**شاطئ قريب
مسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع The Orangers Beach Resort and Bungalows في الحمامات، ويوفر مسبح خارجي موسمي ومنطقة شاطئية خاصة.
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MUSES Hammamet
*13 كلم من المركز
2 مسبح خارجي*• مسبح
يقع MUSES Hammamet في مدينة الحمامات، على بُعد 11 كم من موقع بوبيت الروماني، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانية خاصة للسيارات ودراجات مجانية .
*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان
هاسدروبال تالاسا أند سبا ياسمين الحمامات
9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع هاسدروبال على الشاطئ في منتجع ياسمين الحمامات الشاطئي. ويوفر هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم إمكانية استخدام المسبح في الهواء الطلق والذي تحيط به 6 أحواض استحمام ساخنة والمسبح الداخلي بمياه البحر المدفأ....
___
Hotel Khella*
*250 متر من المركز**شاطئ قريب
يقع فندق Khella في مدينة الحمامات، ويوفر أماكن إقامة ذات 3 نجوم مع حديقة. تم بناء مكان الإقامة في عام 2000، ويقع على بعد 500 م من قصبة الحمامات و10 كم من قرطاج لاند في الحمامات.
___
إيبيروستار أفيرويس
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع إيبيروستار أفيرويس المواجه للشاطئ في حمامات الياسمين على الساحل التونسي وعلى بعد 600 متر من قرطاج لاند الحمامات، ويوفر مسبح داخلي ساخن ومسبح خارجي وسبا مع حمام تقليدي وساونا وخدمات المساج.
___
فيلا فينيسيا
*550 متر من المركز**شاطئ قريب
تقع فيلا فينيقيا في مدينة الحمامات، على بُعد 290 مترًا من الشاطئ وعلى بُعد 5 دقائق بالسيارة من محطة قطار الحمامات، وتوفر خدمة الواي فاي المجانية وغرفة معيشة مشتركة مزودة بمدفأة.
___
سينتيدو لو سلطان*
*2.9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفال
يوفر هذا الفندق المصنف 4 نجوم إمكانية الوصول مباشرة إلى شاطئ الحمامات، ويضم مسبحان، كما يقع الفندق على بعد 3 كم من وسط مدينة الحمامات.
___
Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows*
*950 متر من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح بغطاء
يقع Hotel Bel Azur Thalasso & Bungalows مباشرة على شاطئ الحمامات في حديقة جميلة تبلغ مساحتها 0.12 كم مربع ويقع على مقربة من وسط المدينة و"مدينة"، ويجمع ما بين الأجواء الجميلة والخدمة الرائعة والراحة...
___
Golden Tulip Taj Sultan Resort*
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع غولدن توليب تاج سلطان على شاطئ حمامات الياسمين وعلى بعد 15 دقيقة من وسط مدينة الحمامات. ويضم*أماكن إقامة مجهزة بحمام داخلي ومسبحين وسبا ومركز عافية.
___
TUI MAGIC LIFE Africana*
*9 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع توي ماجيك لايف أفريكانا في الحمامات، على بُعد 2.5 كم من شواطئ الحمامات، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف خاصة مجانية للسيارات ومسبح خارجي ومركز للياقة البدنية...
___
راديسون بلو ريسورت آند ثالاسو الحمامات
*2 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع Radisson Blu Resort & Thalasso Hammamet في مدينة الحمامات، ويضم مسبحًا وحديقة،* ويوفر إطلالات على الخليج.
___
*Tunisia Queen Apartment3
*1.4 كلم من المركز**شاطئ قريب
توفر شقة تونس كوين مكان إقامة يسمح باصطحاب الحيوانات الأليفة في الحمامات. وتقع حمامات الياسمين على بعد 7 كم من مكان الإقامة. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً. يحتوي مكان الإقامة المكيف على منطقة جلوس.
___
فندق وسبا ذا روسلوار*
*6 كلم من المركز**شاطئ قريب
مسبح خارجي*• مسبح*• مسبح أطفال
يضم هذا الفندق ذو الـ 5 نجوم شاطئًا خاصًا ومسبحين وسبا مزود بحمام تقليدي وغرف ضيوف مع تراس يطل على الحديقة. ويوفر خدمة الواي فاي المجانية ويقع على بعد 100 متر من المرسى.
___
*B&B Cote D'azur
*1.3 كلم من المركز**شاطئ قريب
تقع B&B Cote D'azur في الحمامات، وعلى بعد 90 متر من شواطئ الحمامات و700 متر من راديسون بلو ريزورت آند ثالاسو الحمامات، وتوفر حديقة وتكييف هواء، كما يقدم مكان الإقامة المواجه للشاطئ هذا إمكانية استخدام...
*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان
___
فنتشي فلورا بارك*
*8 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع هذا الفندق المصنف 4 نجوم على بعد 8 كم فقط من وسط مدينة الحمامات، ويشمل مسابح ومطاعم وشاطئ خاص حيث تبعد جميعها 400 متر من الفندق ذو الطراز العربي المغربي.
___
*Le lagon de Hammamet*
*7 كلم من المركز
يقع Le lagon de Hammamet في الحمامات على بعد 9 كم من قرطاج لاند الحمامات وعلى بعد 10 كم من قصبة الحمامات، ويوفر مكان إقامة مع خدمة الواي فاي المجانية وتكييف الهواء وإمكانية الوصول إلى حديقة مع تراس،...
___
مدينة سولاريا آند ثالاسو*
*7 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي*• مسبح أطفال
توفر مدينة سولاريا آند ثالاسو أماكن إقامة فاخرة وشاملة كلياً وشاطئ خاص في مدينة الحمامات. وتشمل خدماته ذات الـ 5 نجوم مركز لياقة بدنية وسبا وأحواض سباحة.
___
Steigenberger Marhaba Thalasso*
*4 كلم من المركز**شاطئ قريب
2 مسبح داخلي*• 2 مسبح خارجي
يقع فندق شتيجنبرجر مرحبا ثالاسو في مدينة الحمامات عَلى بُعد 700 متر من موقع بوبيت الروماني، ويضم مسبح موسمي في الهواء الطّلق، ويشمل هَذا الفندق ذو مستوى الـ5 نجوم مكتب استقبال يعمل على مدار 24 ساعة...
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The Orangers Beach Resort and Bungalows*
*3.5 كلم من المركز**شاطئ قريب
مسبح داخلي*• مسبح خارجي*• مناشف المسبح / الشاطئ
يقع The Orangers Beach Resort and Bungalows في الحمامات، ويوفر مسبح خارجي موسمي ومنطقة شاطئية خاصة.
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MUSES Hammamet
*13 كلم من المركز
2 مسبح خارجي*• مسبح
يقع MUSES Hammamet في مدينة الحمامات، على بُعد 11 كم من موقع بوبيت الروماني، ويوفر أماكن إقامة مع مطعم ومواقف مجانية خاصة للسيارات ودراجات مجانية .
*يمكن الحجز بدون بطاقة ائتمان