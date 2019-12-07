الأطفال المتسولون .. براعم مبتورة !

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

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أحيانا نقرأ كلمات ، نرى مواقف ، و أشياء وربما أشخاص ..



ثم تتولد بداخلنا رغبة للتعبير عن مشاعرنا ، عن أرائنا حول كل ذلك .. أو كما يسميه البعض ..

مصدر الإلهام !



وأنا أقرأ كلمات نجيب محفوظ ،، حين رأى طفلا يبيع الحلوى ، فبكى.. ثم قال ( أحلام الأطفال قطعة حلوى ، وهذا الطفل يبيع حلمه )!

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فكيف بطفل هدمت طفولته فوق رأسه ، فدفن مع أحلامه تحت أنقاضها !



الأطفال المتسولون ،، قضية شائكة .. انتشرت في مجتمعنا كالنار في الهشيم ..

تأكل كل شيء تمر عليه ،،

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تقول أحد زميلات دراستي ، عندما كتبت بحث تخرجي ، و كان عن أطفال الشوارع ،

كان الأطفال يشترطون عليها مبلغ من المال مقابل الإجابة على أسئلة الاستبيان الخاصة بالبحث !

بعد أيام تقول ،، تجمهر الكثير والكثير من الأطفال حولي فقط لأجل المال !!

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أخرى قالت خرجت للسوق قابلتني طفلة صغيرة جميلة ، تسير مع رجل أبكم ، وقف الرجل بعيدا وجاءت الطفلة تتسول ، أبي أبكم ، وليس لديه عمل و و و . فأعطيتها ما كتب لها ، .

بعد ساعتين خرجت وركبت في الباص فإذا بالرجل الأبكم موجود في ذات الباص ، ويتحدث بعلو صوته بالهاتف النقال .. و فوق ذلك كان وحدة ..

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أحد قريباتي تقول بينما كنت في العيادة انتظر دوري ، فجأة ظهرت أمامي طفلة ركعت تحت قدمي تقبلهما ..

صرخت من خوفي ،، فقالت لي أحد النساء ..

لا تخافي ، هذه الطفلة معتادة على فعل ذلك .. طفلة ( شحاتة ) !

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مؤلم جدا ، أن يتم استغلال ، وابتزاز مشاعر الناس بدموع وتوسلات الأطفال !!



والأكثر ألما ، أن يكون تعاطفنا معهم ، و إعطائهم للمال سبيل لتعزيز هذه الظاهرة وسببا لاستفحالها ..



وبابا لجذب المزيد من الأطفال لجمع المزيد من المال .. من قبل عديمي الضمير !



اختلط الأمر حقيقة ، فلم نعد نميز بين الأسرة المتسولة لذاتها ،، وبين الأسرة التي تتجول بأطفالها و تتسول لأجل السفاحين ، أصحاب القلوب الميتة !!

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عندما نرى طفلا يتسول تعتصر قلوبنا ألف غصة !

و نتصارع مع أنفسنا ،،

بين رغبة في اسعاد الأطفال ، وبين رغبة في الحد من هذه الظاهرة بالامتناع عن إعطاء المال ،،

حتى لا تتزايد أعداد الأطفال الضحايا ..

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ما سبب استفحال هذه الظاهرة المزعجة

(تسول الأطفال )

من وجهة نظركم ..



هل تنتابكم حالة صراع داخلي عند

رؤية طفل متسول .



مستقبل المجتمع في ظل استمرار هذا الأمر ،