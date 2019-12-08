السلام عليكمأربح أول 100 دولار من ايطورو للمبتدئين الذين لا يملكون الماللربح 100 دولار يجب فتح حساب عن طريق رابط إحال و التحقق من حسابك بالوتائق و اداع 200 دولاركيف يعمل برنامج eToro لإحالة الأصدقاء؟أولاً، تأكد من استخدام رابط الإحالة الذي حصلت عليه من صديقك للاشتراك. إذا قمت بالتسجيل من خلال هذا الرابط، تكون مؤهلاً للحصول على هدية بقيمة $100، شريطة نجاح الإحالة. سوف يستفيد صديقك أيضًا من هذا، حيث إنه سيحصل أيضًا على هدية بقيمة $100.ما هي الإحالة الناجحة؟للحصول على $100، ينبغي أن تكون الإحالة ناجحة وتفي بالمُتطلبات التالية:أن تكون مُستخدمًا جديدًا لدى eToro من دولة مُخولة. تأكد من استخدام رابط الإحالة الذي أرسله إليك صديقك عندما تقوم بالتسجيل – سوف يُساعدنا ذلك على تتبعك ومنحك المُكافأة.أن يكون قد تم التحقق منك بالكاملاكمل التحقق بالوثائق الموقع باللغة العربية و يمكنك التحقق من حسابك بسهولةبالنسبة للجزائرين لتأكيد العنوان فقط قدم نسخة من كشف الحساب البريدي الجاري او كشف حساب بنكيبعد تأكيد الحساب قم بإيداع 200 دولاربعد دلك قم بفتح صفقة صغيرة و اغلقها لكي تتفعل لك 100 دولار هديةالمهم بعد دلك اسحب كل شيء مباشرة انصحك بعدم التداول في إيطورو لأنك سوف تخسرهم كلهم نحن فتحنا حساب لنستفيد من 100 دولار فقط اعيد و اكرر لا تتداول بهم إسحبهم مباشرة لأني متأكد سوف تخسرهم لو تستمر في التداولرابط التسجيل في الموقعلكي تحصل على 100 دولار قابلة لسحب أن تكون قد موّلت حسابك ب 200 دولار وفتحت صفقة واحدة على الأقل على منصة eToro. موّل حسابك من خلال إتمام إيداعك الأول.بمُجرد أن يتم التحقق منك ومن صديقك، وتمويل الحسابات الخاصة بكما، فكل منكما سوف يحصل على $100للأمانة انا ايضا سوف احصل على 100 دولارطبعا يمكنك التسجيل بدون الإحالة لكن لن تحصل على شيءشكرا لكل شخص يدعمني​