احوال الطقس لليوم وغدا

HAMZA USMA
*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
- إنضم
- 8 أكتوبر 2012
- المشاركات
- 10,378
- النقاط
- 1,566
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- زرالدة الجزائر العاصمة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
صلاة أهل السموات والأرضين عليه
إجري ياربي لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
***أخبار توقعات أحوال الطقس عبرالجزائر والدول المجاورة ***1441هجرية / 2019 ميلا دية ***متجدد يوميا ***والله أعـلم ***
***طقس بعض الولايات الجزائرية من يوم الخميس 12-12-2019 *** الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
*** طقس الجزائر***
- من يوم الاثنين 09-12-2019 الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
*** توقعات طقس الجزائر من يوم الاربعاء 11-12-2019***
*** الى يوم السبت 14-12-2019 *** الجزائرية الثالثة ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
***درجات الحرارة المتوقعة عبر مناطق الجزائر***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
- تترواح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية.
- و تتراوح ما بين 10إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.
- و نسجل مقاييس ما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.
***توقعات الطقس لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
على المناطق الغربية والوسطى:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة مع بعض الصفاء، هذه السحب تكون أحيانا كثيفة خلال الظهيرة نحو المناطق الوسطى الشرقية الساحلية منها والداخلية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة.
خلال الصبيحة، نرتقب ضباب على السهوب الداخلية والهضاب العليا.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/سا، قرب السواحل وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا خلال الظهيرة.
على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على الهضاب العليا الوسطى، وهذا خلال الليل.
على المناطق الشرقية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والداخلية، ومحملة ببعض الأمطار المتفرقة.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل، و
رياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا نسجلها على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
على المناطق الجنوبية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء صافية على العموم، لتصبح مغشاة جزئيا أواخر النهار على شمال منطقة الواحات وشمال الصحراء.
الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات
رياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، مع تطاير للرمال
على الصحراء الشرقية، تكون الرياح غربية، على أقصى الجنوب تكون شرقية، في حين على باقي المناطق الجنوبية فالرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.
- والله اعلم .
*** احوال طقس الجزائر ليوم الخميس 12 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/zUWZ7jMwnfU
*** احوال طقس الجزائر ليوم الجمعة13 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/mYcRSnUOaEQ
***توقعات الطقس ليومي الاربعاء11-12-2019 والخميس 12-12-2019 بحول الله***
***نقلا عن ***A/AZIZ Bouziane ***شكرا له***
https://dztu.be/EYexf7cKZt8
*** تابع توقعات احوال الطقس في الجزائرعبر الولايات وبلدياتها يوميا***
https://ar.dzmeteo.com/
***تابع الا حوال الجوية عبر الروابط الخاصة بمعظم الولا يات الجزائر ية ***
*** لمعر فة حالة الطقس من أسبوع الى 14 يوم ---
https://www.meteoblue.com/ar/weather/week
-الاحوال الجوية في بسكرة
https://www.ventusky.com/?p=34.8;6.7;5&l=rain-3h
- حالة الطقس لمدة اسبوع عبر العالم من BBC
https://www.bbc.com/weather/2503826
***تابع تطور حالة الطقس من خرائط الطقس عبر العالم***
https://www.windy.com/ar/-Satellite-...35.729,9.712,5
***خرائط حركة السحب عبر القمر الصناعي بدول المغرب العربي يوميا وعلى مدار الساعة ***نقلا عن موقع طقس العرب ***
المغرب العربي
02 - المغرب العربي - درجات حرارة السحب-
03 - تونس - درجات الحرارة السحب -ملون-
04 - المغرب العربي - الكتل الهوائية -
05 - المغرب العربي - الأشعة تحت الحمراء -
06 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة أوروبا -
.07 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة افريقيا -
الحمد والشكر لله رب العالمين .
*** نسأل الله اللطف والامن والسلامة للعباد والبلاد - آمين - ***
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
صلاة أهل السموات والأرضين عليه
إجري ياربي لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
***أخبار توقعات أحوال الطقس عبرالجزائر والدول المجاورة ***1441هجرية / 2019 ميلا دية ***متجدد يوميا ***والله أعـلم ***
***طقس بعض الولايات الجزائرية من يوم الخميس 12-12-2019 *** الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
*** طقس الجزائر***
- من يوم الاثنين 09-12-2019 الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
*** توقعات طقس الجزائر من يوم الاربعاء 11-12-2019***
*** الى يوم السبت 14-12-2019 *** الجزائرية الثالثة ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
***درجات الحرارة المتوقعة عبر مناطق الجزائر***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
- تترواح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية.
- و تتراوح ما بين 10إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.
- و نسجل مقاييس ما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.
***توقعات الطقس لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
على المناطق الغربية والوسطى:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة مع بعض الصفاء، هذه السحب تكون أحيانا كثيفة خلال الظهيرة نحو المناطق الوسطى الشرقية الساحلية منها والداخلية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة.
خلال الصبيحة، نرتقب ضباب على السهوب الداخلية والهضاب العليا.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/سا، قرب السواحل وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا خلال الظهيرة.
على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على الهضاب العليا الوسطى، وهذا خلال الليل.
على المناطق الشرقية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والداخلية، ومحملة ببعض الأمطار المتفرقة.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل، و
رياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا نسجلها على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
على المناطق الجنوبية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء صافية على العموم، لتصبح مغشاة جزئيا أواخر النهار على شمال منطقة الواحات وشمال الصحراء.
الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات
رياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، مع تطاير للرمال
على الصحراء الشرقية، تكون الرياح غربية، على أقصى الجنوب تكون شرقية، في حين على باقي المناطق الجنوبية فالرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.
- والله اعلم .
*** احوال طقس الجزائر ليوم الخميس 12 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/zUWZ7jMwnfU
*** احوال طقس الجزائر ليوم الجمعة13 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/mYcRSnUOaEQ
***توقعات الطقس ليومي الاربعاء11-12-2019 والخميس 12-12-2019 بحول الله***
***نقلا عن ***A/AZIZ Bouziane ***شكرا له***
https://dztu.be/EYexf7cKZt8
*** تابع توقعات احوال الطقس في الجزائرعبر الولايات وبلدياتها يوميا***
https://ar.dzmeteo.com/
***تابع الا حوال الجوية عبر الروابط الخاصة بمعظم الولا يات الجزائر ية ***
*** لمعر فة حالة الطقس من أسبوع الى 14 يوم ---
https://www.meteoblue.com/ar/weather/week
-الاحوال الجوية في بسكرة
- https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2503826
-الاحوال الجوية في ولاية بسكرة من BBC
https://www.bbc.com/weather/2503826
-الاحوال الجوية في عنابة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2506999
-الاحوال الجوية في خنقة سيدي ناجي ولاية بسكرة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2492113
-الاحوال الجوية في ولاية الوادي
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2497411
-الاحوال الجوية في جامعة:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2500282
-الاحوال الجوية في جانت:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2500275
-الاحوال الجوية في المنيعة:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2498305
-الاحوال الجوية في تقرت:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2475475
-الاحوال الجوية في تيماسين:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2477215
-الاحوال الجوية في الاغواط:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2491191
الاحوال الجوية في المسيلة:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2486690
الاحوال الجوية سوق اهراس
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2479215
الاحوال الجوية في قسنطينة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2501152
الاحوال الجوية في مدينة باتنة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2505572
الاحوال الجوية في مدينة خنشلة:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2491889
الاحوال الجوية في مدينة الجلفة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2500017
الاحوال الجوية في ولاية تلمسان
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2475687
الاحوال الجوية في الجزائر العاصمة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2507480
الاحوال الجوية في تيزي وزو
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2475744
الاحوال الجوية في سطيف
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2481700
الاحوال الجوية في بجاية
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2505329
الاحوال الجوية في جيجل
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2492913
الاحوال الجوية في وهران
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2485926
الاحوال الجوية في سيدي بلعباس
https://www.meteoblue.com/ar/weather..._2481007?day=2
الأحوال الجوية في مستغانم
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2487134
الاحوال الجوية في غليزان
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2483668
الاحوال الجوية في تيبازة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2476028
الاحوال الجوية في تبسة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2477461
الاحوال الجوية في قالمة:
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2495662
الاحوال الجوية في ورقلة
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_6296396
الاحوال الجوية في ادرار
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2508813
الاحوال الجوية في بشار
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2505530
الاحوال الجوية في غرداية
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2496049
الاحوال الجوية في تمنراست
https://www.meteoblue.com/ar/weather...%d8%b1_2478216
https://www.ventusky.com/?p=34.8;6.7;5&l=rain-3h
- حالة الطقس لمدة اسبوع عبر العالم من BBC
https://www.bbc.com/weather/2503826
***تابع تطور حالة الطقس من خرائط الطقس عبر العالم***
https://www.windy.com/ar/-Satellite-...35.729,9.712,5
***خرائط حركة السحب عبر القمر الصناعي بدول المغرب العربي يوميا وعلى مدار الساعة ***نقلا عن موقع طقس العرب ***
المغرب العربي
- تونس
- 01 - الجزائر - درجات الحرارة السحب (ملون)
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
02 - المغرب العربي - درجات حرارة السحب-
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03 - تونس - درجات الحرارة السحب -ملون-
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
04 - المغرب العربي - الكتل الهوائية -
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
05 - المغرب العربي - الأشعة تحت الحمراء -
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
06 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة أوروبا -
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
.07 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة افريقيا -
إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.
الحمد والشكر لله رب العالمين .
*** نسأل الله اللطف والامن والسلامة للعباد والبلاد - آمين - ***