احوال الطقس لليوم وغدا

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,378
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه
صلاة أهل السموات والأرضين عليه
إجري ياربي لطفك الخفي في أمورنا والمسلمين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته/
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***أخبار توقعات أحوال الطقس عبرالجزائر والدول المجاورة ***1441هجرية / 2019 ميلا دية ***متجدد يوميا ***والله أعـلم ***
***طقس بعض الولايات الجزائرية من يوم الخميس 12-12-2019 *** الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
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*** طقس الجزائر***
- من يوم الاثنين 09-12-2019 الى يوم الاحد 15-12-2019 ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
*** توقعات طقس الجزائر من يوم الاربعاء 11-12-2019***
*** الى يوم السبت 14-12-2019 *** الجزائرية الثالثة ***
رابط الفيديو
ديزاد تيوب - مشاهدة
***درجات الحرارة المتوقعة عبر مناطق الجزائر***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
- تترواح ما بين 15 إلى 17 درجة على المناطق الساحلية.
- و تتراوح ما بين 10إلى 18 درجة على المناطق الداخلية.
- و نسجل مقاييس ما بين 17 إلى 29 درجة على المناطق الجنوبية.
***توقعات الطقس لمصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية***
*** ليوم الخميس 12 ديسمبر 2019***
على المناطق الغربية والوسطى:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة مع بعض الصفاء، هذه السحب تكون أحيانا كثيفة خلال الظهيرة نحو المناطق الوسطى الشرقية الساحلية منها والداخلية، والتي من المحتمل أن تؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة.
خلال الصبيحة، نرتقب ضباب على السهوب الداخلية والهضاب العليا.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 40 إلى 50 كم/سا، قرب السواحل وتصل أحيانا إلى 60 كم/سا خلال الظهيرة.
على المناطق الداخلية والهضاب العليا تكون الرياح غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا، وتصل أحيانا إلى 50 كم/سا على الهضاب العليا الوسطى، وهذا خلال الليل.
على المناطق الشرقية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية سحب عابرة، تكون كثيفة أحيانا على المناطق الساحلية والداخلية، ومحملة ببعض الأمطار المتفرقة.
الرياح تكون غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 50 كم/سا قرب السواحل، و
رياح من غربية إلى شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 30 إلى 40 كم/سا نسجلها على المناطق الداخلية، الهضاب العليا ومنطقة الأوراس.
على المناطق الجنوبية:
تتوقع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية أجواء صافية على العموم، لتصبح مغشاة جزئيا أواخر النهار على شمال منطقة الواحات وشمال الصحراء.
الرياح تكون شمالية غربية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا على شمال الصحراء، منطقة الواحات
رياح شمالية شرقية، بسرعة تتراوح ما بين 20 إلى 30 كم/سا نسجلها على الصحراء الوسطى وعلى طول الشريط الحدودي الجزائر-مالي، مع تطاير للرمال
على الصحراء الشرقية، تكون الرياح غربية، على أقصى الجنوب تكون شرقية، في حين على باقي المناطق الجنوبية فالرياح تكون متغيرة الاتجاه بسرعة تتراوح ما بين 15 إلى 25 كم/سا.
- والله اعلم .
*** احوال طقس الجزائر ليوم الخميس 12 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/zUWZ7jMwnfU
*** احوال طقس الجزائر ليوم الجمعة13 -12- 2019 *** نقلا عن الاخ abdou hd tube *** شكرا له ***
https://dztu.be/mYcRSnUOaEQ
***توقعات الطقس ليومي الاربعاء11-12-2019 والخميس 12-12-2019 بحول الله***
***نقلا عن ***A/AZIZ Bouziane ***شكرا له***
https://dztu.be/EYexf7cKZt8
*** تابع توقعات احوال الطقس في الجزائرعبر الولايات وبلدياتها يوميا***
https://ar.dzmeteo.com/
***تابع الا حوال الجوية عبر الروابط الخاصة بمعظم الولا يات الجزائر ية ***
*** لمعر فة حالة الطقس من أسبوع الى 14 يوم ---
https://www.meteoblue.com/ar/weather/week
-الاحوال الجوية في بسكرة
***تابع تطورات خرائط الطقس في الجزائر وعبر العالم***
https://www.ventusky.com/?p=34.8;6.7;5&l=rain-3h
- حالة الطقس لمدة اسبوع عبر العالم من BBC
https://www.bbc.com/weather/2503826
***تابع تطور حالة الطقس من خرائط الطقس عبر العالم***
https://www.windy.com/ar/-Satellite-...35.729,9.712,5
***خرائط حركة السحب عبر القمر الصناعي بدول المغرب العربي يوميا وعلى مدار الساعة ***نقلا عن موقع طقس العرب ***
المغرب العربي
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02 - المغرب العربي - درجات حرارة السحب-
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03 - تونس - درجات الحرارة السحب -ملون-
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04 - المغرب العربي - الكتل الهوائية -
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05 - المغرب العربي - الأشعة تحت الحمراء -
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06 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة أوروبا -
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.07 - حركة السحب عبر القمر الصناعي لقارة افريقيا -
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الحمد والشكر لله رب العالمين .
*** نسأل الله اللطف والامن والسلامة للعباد والبلاد - آمين - ***


 
البشير البشير

البشير البشير

:: مرشح للإشراف ::
منتدى الصور والكاريكاتير
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إنضم
2 أوت 2019
المشاركات
1,403
النقاط
571
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الجنس
ذكر
بارك الله فيك واحسنت
مشكور على الافادة القيّمة
 
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