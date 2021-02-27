psalim7
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 23 فيفري 2021
- المشاركات
- 6
- النقاط
- 503
- العمر
- 39
- محل الإقامة
- algeria
- الجنس
- ذكر
موقع للربح بسهولة التسجيل
يتمثل الموقع في لعبة القراصنة
عند التسجيل يمنحك الموقع قطع نقدية
ماذا تفعل بهذه النقود ؟؟؟؟ ما عليك إلا شراء أبطال ... كل بطل و ثمنه و كل بطل يستطيع أن يجلب لك عددا معين من النقود
تقوم بجمع النقود التي يجلبها لك الأبطال
كما هناك هذية نقود --- يومية ----- كل ساعة ------- كل 5 دقائق-----
تستطيع سحب أمولك بعد أن تستطيع جمع 100 قطعة نقدية أي ما يعدال 1rub
التسجيل من هنا
السحب يكون إلى بنك Payeer إن لم يكن لدين حساب Payeer
أقدم لك اثباد الدفع هنا بتاريخ 25-02-2021
يتمثل الموقع في لعبة القراصنة
عند التسجيل يمنحك الموقع قطع نقدية
ماذا تفعل بهذه النقود ؟؟؟؟ ما عليك إلا شراء أبطال ... كل بطل و ثمنه و كل بطل يستطيع أن يجلب لك عددا معين من النقود
تقوم بجمع النقود التي يجلبها لك الأبطال
كما هناك هذية نقود --- يومية ----- كل ساعة ------- كل 5 دقائق-----
تستطيع سحب أمولك بعد أن تستطيع جمع 100 قطعة نقدية أي ما يعدال 1rub
التسجيل من هنا
السحب يكون إلى بنك Payeer إن لم يكن لدين حساب Payeer
أقدم لك اثباد الدفع هنا بتاريخ 25-02-2021
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