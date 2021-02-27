شرح موقع للربح بسهولة

psalim7

psalim7

:: عضو منتسِب ::
إنضم
23 فيفري 2021
المشاركات
6
النقاط
503
العمر
39
محل الإقامة
algeria
الجنس
ذكر
موقع للربح بسهولة التسجيل
يتمثل الموقع في لعبة القراصنة
عند التسجيل يمنحك الموقع قطع نقدية
ماذا تفعل بهذه النقود ؟؟؟؟ ما عليك إلا شراء أبطال ... كل بطل و ثمنه و كل بطل يستطيع أن يجلب لك عددا معين من النقود
تقوم بجمع النقود التي يجلبها لك الأبطال
كما هناك هذية نقود --- يومية ----- كل ساعة ------- كل 5 دقائق-----

تستطيع سحب أمولك بعد أن تستطيع جمع 100 قطعة نقدية أي ما يعدال 1rub

التسجيل من هنا

السحب يكون إلى بنك Payeer إن لم يكن لدين حساب Payeer

أقدم لك اثباد الدفع هنا بتاريخ 25-02-2021
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و آخر مسجلين قاموا بسحب الأموال

 
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