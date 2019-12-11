ام أمينة
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كل شيئ عن عمل الدورة الدموية بالتفصيل ................. **معلومات من تجميعي**
يتواجد القلب في منطقة الصدر يحميه القفص الصدري و يقع تحديداً إلى يسار الصدر بين الرئتين و إذا أمعنت النظر في تركيبة القلب التشريحية من الخارج ستلاحظ أنه يتكون من كتلة من العضلات و تنقبض الجدران العضلية القوية للقلب ضاخة الدم فيما يسمى بالدورة الدموية لجسم الإنسان.
عندما ينبض القلب فإنه يضخ الدم عبر الأوعية الدموية المنتشرة في كل الجسم و التي تشكل سوية مع القلب ما يسمى بالدورة الدموية و الأوعية الدموية هي عبارة عن أنابيب مرنة يسير عبرها الدم ليصل إلى وجهته ذهاباً وإياباً.
و عمل الدم لا يقتصر على حمل الأوكسجين من الرئتين و الغذاء من مصادره إلى الجسم بل يحمل معه كذلك في رحلة العودة الفضلات و السموم التي يجب التخلص منها مثل ثاني أكسيد الكربون و ما يحدث هنا هو أمر في غاية الأهمية للمحافظة على حيوية واستمرارية عمل كافة أجزاء الجسم ليبقى الجسم صحياً و قوياً و سليماً
تحتوي الدورة الدموية في الجسم على ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية ألا وهي:
الشرايين:
أهمها الشريان الأورطي الذي يبدو مغادراً القلب في أي رسمة تشريحية سوف تراها للقلب و تحمل الشرايين عامة الدم المحمل بالأكسجين بعيداً عن القلب لتوصله إلى كافة أنسجة الجسم، وتتفرع الشرايين في طريقها مراراً لتصبح أصغر فأصغر مع ابتعادها عن القلب.
الشعيرات الدموية:
و هي الأوعية الدموية الصغيرة والدقيقة التي تربط الشرايين بالأوردة الدموية و جدران هذه الأوعية الرفيعة تسمح بعمليات تبادل ومرور المواد الغذائية والأكسجين وثاني أكسيد الكربون و غيره من الفضلات عبرها من و إلى خلايا الأعضاء المختلفة.
الأوردة:
تقوم هذه الأوعية بإعادة الدم إلى القلب من جديد في الدورة الدموية للجسم و يتسم هذا الدم بأنه يفتقر الأكسجين و أنه غني بالفضلات التي يجب تنقية الدم لتغادر الجسم و يزداد حجم الأوردة كلما اقتربنا من القلب أكثر فأكثر و هناك نوعان هامان من الأوردة: الوريد الأجوف العلوي يقوم بنقل الدم المحمل بالفضلات من الرأس والذراعين إلى القلب و نظيره الوريد الأجوف السفلي يقوم بنقل الدم المحمل بالفضلات من القدمين ومنطقة البطن والجوف إلى القلب
و يقدر طول الأوعية في الدورة الدموية للجسم بحوالي 60,000 ميل، و إذا كنت ترغب بصورة تقريبية فهذا يعادل طول شريط تستطيع لفه مرتين أو أكثر حول الكرة الأرضية و لا تتوقف الدورة الدموية في جسم الإنسان و ذلك بدعم من القلب الذي يضخ الدم باستمرار في الأوعية الدموية.
الأوعية الدموية الرئيسية المتصلة بالقلب:
الأورطي
الوريد الأجوف العلوي و الوريد الأجوف السفلي.
الشريان الرئوي و هو المسؤول عن حمل الدم العائد إلى القلب فقيراً بالأكسجين إلى الرئتين حيث يتم إعادة إشباعه بالأكسجين.
الأوردة الرئوية التي تعيد الدم المشبع بالأكسجين من الرئتين إلى القلب.
الشرايين التاجية التي تزود عضلة القلب بالدم اللازم لجعلها تستمر بالعمل انقباضاً وانبساطاً.
غرف القلب وصماماته:
يتكون القلب من الداخل من 4 أقسام أو غرف مفرغة و يفصل بين الجهة اليمنى و الجهة اليسرى منه جدار حاجز و تقسم كل من الجهة اليمنى و اليسرى من القلب إلى قسمين علوي و سفلي تسمى الغرفة العليا الواحدة منهما بالأذين و هذه تستقبل الدم القادم من الأوردة بينما السفلى تدعى بالبطين و هي الغرف التي تضخ الدم إلى الشرايين و يعمل الأذينان و البطينان بحركات انقباض و انبساط لا تتوقف لاستمرار الدورة الدموية و عندما يغادر الدم أي من هذه الغرف فإنه يمر أولاً عبر إحدى صمامات القلب و للقلب 4 صمامات وهي:
الصمام التاجي
الصمام ثلاثي الشرفات
الصمام الأبهري
الصمام الرئوي ثلاثي الشرفات
ويقع الصمام التاجي و الصمام ثلاثي الشرفات بين الأذينين و البطينين بينما يصل الصمامان الأبهري و الرئوي ثلاثي الشرفات بين البطينين و الأوعية الدموية الرئيسية الخارجة من القلب
يعمل جانبي القلب الأيمن و الأيسر معا في عمليات تتكرر يومياً مرة تلو أخرى دون توقف ليستمر ضخ الدم من و إلى القلب و الرئتين و باقي أجزاء الجسم
عمليات الجانب الأيمن من القلب:
هذا ما يحصل بالتفصيل:
- يدخل الدم إلى القلب عبر وريدين كبيرين هما الوريدان الأجوفان العلوي و السفلي و يتم إفراغ ما يحملانه من دم يفتقر الأكسجين في الأذين الأيمن
- عندما ينقبض الأذين الأيمن يندفع الدم إلى البطين الأيمن عبر الصمام ثلاثي الشرفات المفتوح.
- عندما يمتلئ البطين الأيمن بالدم ينغلق الصمام الثلاثي الشرفات مانعاً الدم من العودة إلى الأذين الأيمن إثر انقباض البطين الأيمن.
- و عندما ينقبض البطين الأيمن يخرج الدم منه مغادراً القلب عبر الصمام الرئوي ثلاثي الشرفات ماراً في الشريان الرئوي الذي يصب في الرئتين حيث يتم تحميل الدم بالأكسجين.
عمليات الجانب الأيسر:
هذا ما يحصل بالتفصيل:
هذا ما يحصل بالتفصيل:
- يعود الدم المحمل بالأكسجين عبر الأوردة الرئوية ليصب في الأذين الأيسر
- عندما ينقبض الأذين الأيسر يعبر الدم إلى البطين الأيسر عبر الصمام التاجي
- عندما يمتلئ البطين الأيسر بالدم ينغلق الصمام التاجي مانعاً إياه من العودة إلى الأذين الأيسر نتيجة انقباض البطين الأيسر
- و عندما ينقبض البطين الأيسر يخرج الدم منه مغادراً القلب عبر الصمام الأبهري إلى الشريان الأورطي و منه إلى باقي الجسم
- عند خروج الدم من الصمام الرئوي ثلاثي الشرفات عبر الشريان الرئوي فإنه يرحل قاصداً الرئتين كوجهته القادمة و هذا ما يسمى بالدورة الدموية الرئوية
- و من الشريان الرئوي يتوزع الدم في شعيرات دموية صغيرة في الرئتين
- و هنا يمر الهواء من الحويصلات الهوائية في الرئتين عبر جدران الشعيرات الدموية ليستقر في الدم المتواجد في هذه الشعيرات
- و في الوقت ذاته ينتقل ثاني أكسيد الكربون من الدم إلى الحويصلات الهوائية في الرئتين
- و يخرج ثاني أكسيد الكربون من الرئتين عن طريق الزفير
- و بمجرد أن يصبح الدم نقياً و حاملاً للأكسجين اللازم يعود عبر الأوردة الرئوية إلى الأذين
كيف ينبض القلب؟:
يعمل الأذينان و البطينان على الانقباض و الانبساط باستمرار و بشكل تبادلي لجعل القلب ينبض ضاخاً الدم إلى كافة أنحاء الجسم و الذي يجعل هذا ممكناً و يضمن استمراريته هو كهربية القلب و يتم تحفيز القلب لينبض عبر مجموعة من النبضات الكهربائية التي تصل القلب عبر مسار معين في حالة الراحة يكون نبض القلب الطبيعي بمعدل 50 - 99 مرة في الدقيقة و هناك بعض العوامل التي قد تسبب تسريع إيقاع نبض القلب مثل: التمارين الرياضية و الحالة النفسية و الحمى و تناول بعض الأدوية و قد يتجاوز نبض القلب في حال التعرض لأي من هذه العوامل 100 نبضة في الدقيقة
ما هي الشرايين التاجية؟:
ما هي الشرايين التاجية؟:
مثله مثل باقي أعضاء الجسم، يتكون القلب من أنسجة بحاجة دائمة للأكسجين والتغذية و على الرغم من أن غرف القلب مليئة بالدم إلا أن القلب لا يحصل على تغذيته بتاتاً من هذا الدم بل يتم تزويد القلب بالتغذية عبر شبكة خاصة من الشرايين تسمى الشرايين التاجية و يتفرع شريانين رئيسيين من الشرايين التاجية من الأورطي تحديداً بالقرب من نقطة التقاء الأورطي بالبطين الأيسر وهذان هما: الشريان التاجي الأيمن و يزود هذا الشريان البطين الأيمن و الأذين الأيمن بالدم أما الشريان التاجي الأيسر الرئيسي فهو يزود هذا الشريان بقية أجزاء القلب بالدم.
هذان الشريانان و تفرعاتهما مسؤولان عن تزويد عضلة القلب بالدم اللازم لتغذيته و عند إصابة الشرايين بتضيق يمنع تزويد عضلة القلب بالدم و قد يلجأ الجسم لفتح شبكة خاصة من الأوعية الدموية تكون بالعادة مغلقة، جاعلاً الدم يتدفق عبرها بطريق التفافية حول الشرايين التاجية المغلقة.
و هكذا يتمكن الدم من الوصول إلى عضلة القلب لمنع إصابتها بأي أذى أو ضرر
إن شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن الدورة الدموية
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله
هذان الشريانان و تفرعاتهما مسؤولان عن تزويد عضلة القلب بالدم اللازم لتغذيته و عند إصابة الشرايين بتضيق يمنع تزويد عضلة القلب بالدم و قد يلجأ الجسم لفتح شبكة خاصة من الأوعية الدموية تكون بالعادة مغلقة، جاعلاً الدم يتدفق عبرها بطريق التفافية حول الشرايين التاجية المغلقة.
و هكذا يتمكن الدم من الوصول إلى عضلة القلب لمنع إصابتها بأي أذى أو ضرر
إن شاء الله الكل يستفاد من موضوعي
خاصة اننا نجهل بعض الامور عن الدورة الدموية
ان شاء الله دوام الصحة و العافية للجميع
لكم مني اجمل التحيات
في أمان الله