تعزية خاصة لي الأخت التي أنجبتها لي دنيا الوهم لي وفاة جدها

نجمة الأرض
:: عضو مُشارك ::
- إنضم
- 7 فيفري 2019
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- النقاط
- 13
- العمر
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- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي أخت عزيزة عليا بزاف أنجبتها الدنيا التي جمعت بيننا سمعت بوفاة جدها الله يرحمه ويسكنه فسيج جناته وبرزقه الفردوس الأعلى .
الله يصبرك وأهلك يا أختي الغالية صعيب بزاف تفقدي إنسان تحبيه وقريب ليك الله يصبرك ويعوضك شحال تقلقت عليك وتمنيت كان قدرت نجي عندك ونوقف معاك في هاذ الوقت الصعيب .
الله يرحمه ويوسع عليه إنا الله وإليه راجعون ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي لربك راضية مرضية ودخلي جنتي)
عندي أخت عزيزة عليا بزاف أنجبتها الدنيا التي جمعت بيننا سمعت بوفاة جدها الله يرحمه ويسكنه فسيج جناته وبرزقه الفردوس الأعلى .
الله يصبرك وأهلك يا أختي الغالية صعيب بزاف تفقدي إنسان تحبيه وقريب ليك الله يصبرك ويعوضك شحال تقلقت عليك وتمنيت كان قدرت نجي عندك ونوقف معاك في هاذ الوقت الصعيب .
الله يرحمه ويوسع عليه إنا الله وإليه راجعون ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي لربك راضية مرضية ودخلي جنتي)