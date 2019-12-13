تعزية خاصة لي الأخت التي أنجبتها لي دنيا الوهم لي وفاة جدها

نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: عضو مُشارك ::
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
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النقاط
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محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:
عندي أخت عزيزة عليا بزاف أنجبتها الدنيا التي جمعت بيننا سمعت بوفاة جدها الله يرحمه ويسكنه فسيج جناته وبرزقه الفردوس الأعلى .
الله يصبرك وأهلك يا أختي الغالية صعيب بزاف تفقدي إنسان تحبيه وقريب ليك الله يصبرك ويعوضك شحال تقلقت عليك وتمنيت كان قدرت نجي عندك ونوقف معاك في هاذ الوقت الصعيب .
الله يرحمه ويوسع عليه إنا الله وإليه راجعون ( يا أيتها النفس المطمئنة إرجعي لربك راضية مرضية ودخلي جنتي)
 
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