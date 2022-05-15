خطيبتي في ذمة الله

حاتم خليفة
:: عضو مُتميز ::
- إنضم
- 11 سبتمبر 2013
- المشاركات
- 1,249
- النقاط
- 371
- العمر
- 37
- محل الإقامة
- بسكرة
- الجنس
- ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم
منذ قليل تلقيت خبر وفات خطيبتي
توفيت بسكتة قلبية
ما صدقتش حتى رحت لدارهم
رحتي وتركتيني وحيدا في هذا العالم البائس
كان من المقرر أن عرسنا يكون في شهر أوت
(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم
منذ قليل تلقيت خبر وفات خطيبتي
توفيت بسكتة قلبية
ما صدقتش حتى رحت لدارهم
رحتي وتركتيني وحيدا في هذا العالم البائس
كان من المقرر أن عرسنا يكون في شهر أوت