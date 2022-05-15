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خطيبتي في ذمة الله

حاتم خليفة

حاتم خليفة

:: عضو مُتميز ::
إنضم
11 سبتمبر 2013
المشاركات
1,249
النقاط
371
العمر
37
محل الإقامة
بسكرة
الجنس
ذكر
بسم الله الرحمن الرحيم

(( يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي )) صدق الله العظيم


منذ قليل تلقيت خبر وفات خطيبتي
توفيت بسكتة قلبية😢

ما صدقتش حتى رحت لدارهم

رحتي وتركتيني وحيدا في هذا العالم البائس😭😢

كان من المقرر أن عرسنا يكون في شهر أوت😢😭
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
إنضم
29 أوت 2013
المشاركات
13,739
النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
لا اله الا الله
لا حول ولا قوة الا بالله
حسبنا الله ونعم الوكيل
عظم الله اجرك اخي الكريم
الله يصبرك على مصابك ويخلف لك الخير يارب
احزنني الخبر حسبنا الله حسبنا الله
 
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