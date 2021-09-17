عاجــــل: وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,669
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر
عاجــــــــل: نقلاََ عن قناة الجزيرة... قبل قليل...
وفاة المجاهد والرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة
2021-09-18_012243.jpg

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إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العظيـم

==========

عظم الله أجر عائلة الفقيد وجميع الجزائريين
(فـ رغم الاختلافات السياسية يبقى الفقيد واحد من أبناء الجزائر البررة الدي خدم وقدم الكثير وضحى من أجل بلاده "وحاول ان يرضي جميع ابناء شعبه"... )
فـ اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة ...وجميع موتى المسلمين آميـــــــن



الخبر/
 
Golden Man

Golden Man

‎:: مشرف ::
منتدى التنمية البشرية وتطوير الذات
منتدى الحاسوب والهاتف
طاقم المشرفين
إنضم
13 جانفي 2008
المشاركات
1,669
النقاط
571
محل الإقامة
أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر

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