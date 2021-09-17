عاجــــل: وفاة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة .

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وفاة المجاهد والرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة

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إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ.



يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العظيـم

عظم الله أجر عائلة الفقيد وجميع الجزائريين

(فـ رغم الاختلافات السياسية يبقى الفقيد واحد من أبناء الجزائر البررة الدي خدم وقدم الكثير وضحى من أجل بلاده "وحاول ان يرضي جميع ابناء شعبه"... )

فـ اللهم اغفر له وارحمه برحمتك الواسعة ...وجميع موتى المسلمين آميـــــــن

==========الخبر/