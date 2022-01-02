نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية _أكبر مرابطة في المسجد الأقصى تنتقل إلى رحمة الله.

Golden Man
:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
- إنضم
- 13 جانفي 2008
- المشاركات
- 1,846
- النقاط
- 571
- محل الإقامة
- أرض الله الواسعة
- الجنس
- ذكر
يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العَظيم
نعزي أنفسنا وجميع الأمة الإسلامية بوفاة أكبر مرابطة في المسجد الأقى والمدافعة عنه.
( أرقدي بسلام جدتنا وأمنا الفاضلة.. سوف يتحرر الأقصى قريبا بإذن الله )
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