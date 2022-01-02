نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية _أكبر مرابطة في المسجد الأقصى تنتقل إلى رحمة الله.

Golden Man

Golden Man

‎:: مراقب عام ::
طاقم المراقبين
إنضم
13 جانفي 2008
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أرض الله الواسعة
الجنس
ذكر

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العَظيم


نعزي أنفسنا وجميع الأمة الإسلامية بوفاة أكبر مرابطة في المسجد الأقى والمدافعة عنه.
( أرقدي بسلام جدتنا وأمنا الفاضلة.. سوف يتحرر الأقصى قريبا بإذن الله )
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سكون الفجر

سكون الفجر

:: أمينة اللمة الجزائرية::
طاقم الإدارة
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29 أوت 2013
المشاركات
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النقاط
2,301
محل الإقامة
لا أعلم
الجنس
أنثى
الله يرحمها ويغفرلها ويجعل الجنة مثواها يارب العالمين
نسأل الله أن يحفظ الأقصى وأن يحرره من يد كل عابث قذر يرغب بطمس الهوية الفلسطينية
وأن يهدي الشعب الفلسطيني ويكونوا يد واحدة

آمين

بارك الله فيكم اخي @Golden Man على الالتفاتة الطيبة منك
حفظكم الله
 
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