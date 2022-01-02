نعزي أنفسنا والأمة الإسلامية _أكبر مرابطة في المسجد الأقصى تنتقل إلى رحمة الله.

يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي. صدق الله العَظيم ​