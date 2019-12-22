علاج اورام الكبد

اهم اسباب الإصابة بأورام الكبد الأولية هو تليف الكبد باسبابه و اكثره شيوعا التليف الناتج عن الإصابة بفيروس سي ( C) أو بي (B).

اكتشاف الورم مبكرا يؤدى الي نتائج أفضل للعلاج و لذلك يجب أن يتم متابعة المريض المصاب بتليف الكبد بشكل منتظم كل ثلاثة شهور حتى نتمكن من اكتشاف هذه الأورام فى مرحلة مبكرة.

عدد كبير من مرضى أورام الكبد (البؤر الكبدية) لا يمكنهم إجراء عملية جراحية لاستئصال هذة الاورام و يكون الامل الوحيد للعلاج هو الأشعة التداخلية.

توفر الأشعة التداخلية في علاج سرطان الكبد اكثر من طريقة للعلاج سواء بالكي بالتردد الحراري او الميكرويف او عن طريق القسطرة العلاجية بالحقن الكيماوي او بالمواد المشعة وهي من اكثر الطرق الطبية المتقدمة في العالم ويتم الحقن من خلال الشرايين المغذية للورم باستخدام القسطرة.

في الحفن التقليدي يتم حقن مزيج من العلاج الكيماوي و صبغة الليبدول كما يمكن ان يتم تحميل العلاج الكيماوي على حبيبات دقيقه بدلا من صبغة الليبدول وحديثا تم اسخدام اليتريم المشع لحقن أورام الكبد خصوصا قي حالة وجود جلطة بالوريد البابي