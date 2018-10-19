دوالي الخصية :



دوالي الخصية تحدث عندما تتجمع الأوردة التي تعرف باسم بامبينيفورم مع بعضها مكونة شكلاً يشبه الضفيرة في كيس الصفن ، و يبدأ هذا الشكل أو الشبكة في الإنتشار بين الأوردة مثل الدوالي في الساق ، إن شكلها يصبح ملحوظاً خلال سن البلوغ ، و يمكن أن تنمو أكبر وأسهل مع مرور الوقت .



إن دوالي الخصيه أكثر شيوعاً على الجانب الأيسر من كيس الصفن ، هذا لأن تشريح الذكور ليس هو نفسه على كلا الجانبين ، ويمكن أن توجد أيضاً على كلا الجانبين في نفس الوقت ، و لكن هذا أمر نادر الحدوث ، نسبة إصابة الذكور بدوالي الخصية تتراوح بين 10 إلى 15 من كل 100 ذكر .



في معظم الأوقات لا تسبب أي مشاكل وتكون غير ضارة ، ولكن في بعض الأوقات يمكن أن تسبب الألم و مشاكل في الإنجاب للذكور أو أن خصية تنمو أسرع من الأخرى أو تتقلص عنها .



كيف يتم علاج دوالي الخصية بالقسطرة بدون جراحة ؟علاج دوالي الخصية بالقسطرة بدون جراحة هنا يعتمد علي عملية غير جراحية وهى عملية دوالي الخصية بالقسطرة الوريدية (أحد عمليات تخصص الاشعة التداخلية) والتي تتم تحت تأثير المخدر الموضعي بعده يتم ادخال انبوبة بلاستكية طبية صغيرة من اعلى الفخذ او الرقبة او بالأسلوب الاحدث من خلال اوردة الذراع من خلال فتحة دقيقة في الجلد لا تتعدي 2 مم.هذه القسطرة صغيرة وغير مؤلمة يتم توجيهها داخل اوردة البطن الي مكان الدوالي تحت توجيه جهاز الاشعة.اثناء العملية تحقن صبغة طبية من خلال القسطرة لتكوين خريطة للأوردة ورؤيتها عن طريق الأشعة ويتم بعدها سد الوريد المصاب بتلف في الصمامات عن طريق لولب او لفافات معدنية رقيقة أو مواد حقن طبية للوريد لمنع ارتجاع الدم الي الخصية.بعدها يسحب الطبيب المعالج القسطرة ويضغط على مكان دخول القسطرة لدقائق قليلة بدون الاحتياج لأي غرز جراحية.يحتاج المريض فقط للبقاء ما لا يزيد عن ساعتين فقط تحت الملاحظة ثم يعود الى منزله في نفس اليوم وممارسة عمله في اليوم التالي.