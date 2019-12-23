أحمد قايد صالح

HAMZA USMA

HAMZA USMA

*أستاذ*:: مرشح للإشراف ::
منتديات التعليم المتوسط
طاقم المرشحين
إنضم
8 أكتوبر 2012
المشاركات
10,454
النقاط
1,566
العمر
26
محل الإقامة
زرالدة الجزائر العاصمة
الجنس
ذكر


أحمد قايد صالح ( 13 يناير 1940- 23 ديسمبر 2019[5]) هو عسكري جزائري، ورئيس أركان الجيش الشعبي الوطني الجزائري، ونائب وزير الدفاع الجزائري منذ سبتمبر 2013 وحتى وفاته في 23 ديسمبر 2019.

الجوائز
الخدمة العسكرية
الحياة العملية
معلومات شخصية
ANP.png رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري
نائب وزير الدفاع الجزائري
في المنصب
15 سبتمبر 201323 ديسمبر 2019
في المنصب
3 أغسطس 2004[1]
(15 سنةً و4 أشهرٍ و20 يومًا) – 23 ديسمبر 2019
الميلاد13 يناير 1940 (العمر 79 سنة)
باتنة الجزائر
الوفاة23 ديسمبر 2019 (79 سنة)[2] تعديل قيمة خاصية تاريخ الوفاة (P570) في ويكي بيانات
الجزائر[3] تعديل قيمة خاصية مكان الوفاة (P20) في ويكي بيانات
سبب الوفاةتوقف القلب[4] تعديل قيمة خاصية سبب الوفاة (P509) في ويكي بيانات
مواطنةFlag of Algeria.svg
الجزائر تعديل قيمة خاصية بلد المواطنة (P27) في ويكي بيانات
الديانةالاسلام
المهنةعسكري تعديل قيمة خاصية المهنة (P106) في ويكي بيانات
في الخدمة
1958 إلى 2019
الولاء
الجزائر
الفرعANP.png الجيش الوطني الشعبي الجزائري
الوحدةسلاح المدفعية
الرتبةGeneral army corps (Algeria).gif فريق
القياداترئيس أركان الجيش الوطني الشعبي
المعارك والحروب
وسام الشرف، وسام جيش التحرير الوطني، وسام الاستحقاق العسكري، وسام الجيش الوطني الشعبي من الشارة الثانية.


حياته
ولد الفريق أحمد قايد صالح في 13 يناير 1940 بولاية باتنة. التحق وهو شاب بالحركة الوطنية، في سن السابعة عشر من عمره، يوم أول أغسطس 1957 بالكفاح، حيث تدرج سلم القيادة ليعين قائد كتيبة على التوالي بالفيالق 21 و 29 و 39 لجيش التحرير الوطني. غداة الاستقلال و بعد إجراء دورة تكوينية بالجزائر، لمدة سنتين (02) والاتحاد السوفييتي سابقا، لمدة سنتين (02 كذلك من 1969 إلى 1971، حيث تحصل على شهادة خصوصا بأكاديمية فيستريل. كما شارك سنة 1968 في الحملة العسكرية بالشرق الأوسط بمصر.

تقلد بقوام المعركة البرية الوظائف التالية:

  • قائدا لكتيبة مدفعية،
  • قائدا للواء،
  • قائدا للقطاع العملياتي الأوسط ببرج لطفي/الناحية العسكرية الثالثة،
  • قائدا لمدرسة تكوين ضباط الاحتياط/البليدة/الناحية العسكرية الأولى،
  • قائدا للقطاع العملياتي الجنوبي لتندوف/بالناحية العسكرية الثالثة،
  • نائبا لقائد الناحية العسكرية الخامسة،
  • قائدا للناحية العسكرية الثالثة،
  • قائدا للناحية العسكرية الثانية.
تمت ترقيته إلى رتبة لواء بتاريخ 05 جويلية 1993، وبتاريخ 1994 تم تعيين اللواء أحمد قايد صالح قائدا للقوات البرية. بتاريخ 03 أوت 2004، تم تعيينه رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي، و من ثم تقلد رتبة فريق بتاريخ 05 يوليو 2006، منذ 11 سبتمبر 2013 تم تعيينه نائبا لوزير الدفاع الوطني، رئيسا لأركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري.

دوره في احتجاجات الجزائر 2019
يعد الجنرال أحمد قايد صالح أحد أبرز الوجوه العسكرية داخل هرم قيادات الجيش الجزائري خلال فترة العشرية السوداء[6] في عام 2014، وقف قايد صالح بجانب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة من خلال دعمه لفترة رئاسية رابعة.[7][8] لكن مرض الرئيس المتكرر، حذى بالجنرال إلى تصدر المشهد الإعلامي والسياسي في الجزائر كأحد رموز النظام وممثلهم في جل وسائل الإعلام الوطنية.[9][10]

استمر تأييده في البداية لترشح الرئيس السابق لولاية خامسة،[10] وخلال الحراك الشعبي الجزائري المناهض للعهدة الخامسة للرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال الانتخابات الرئاسية الجزائرية 2019، قبل أن يتبني الجنرال خطابا تصالحيا، أعلن فيه دعم الجيش للشعب الجزائري عقب الحراك الشعبي في الجزائر عام 2019.[11]

في 26 مارس 2019، اقترح الجنرال أحمد قايد صالح على المجلس الدستوري الجزائري إعلان عائق بوتفليقة الصحي وتطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري.[12][13] لكن جزءا من الحراك الجزائري والمعارضة رفضا المقترح[14] وجرى تحليل البيان من لدن وسائل الإعلام على أنها القطيعة بين قادة الجيش الشعبي الوطني وأسرة بوتيفليقة.[15]

بعد أقل من أسبوع على بيان الجنرال أحمد قايد صالح، أعلنت الرئاسة في الأول من أبريل / نيسان أن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة سيقدم استقالته قبل أيام من تاريخ انتهاء ولايته.[16][17][18][19] والتي تمت في 2 أبريل 2019.[20][21] وقبل ساعات قليلة من الإعلان الرسمي عن استقالة الرئيس، طلب الجنرال أحمد قايد صالح بالتطبيق الفوري للإجراء الدستوري لإقالة رئيس الدولة.[22][15][23] فأضجى بذلك الرجل القوي في البلاد.[6]

باسم عملية "الأيدي النظيفة"،[24][25][26][27] برر الجنرال أحمد قايد صالح اعتقال أفراد من آل بوتفليقة وعدد من رجال الأعمال، بمن فيهم سعيد بوتفليقة ومحمد مدين وبشير طرطاق ورضا كونيناف وإخوانه وعلي حداد، بالإضافة إلى بعض رجال الأعمال. في 19 يونيو 2019، حث الجنرال أحمد قايد صالح المتظاهرين على عدم رفع العلم الأمازيغي، مضيفًا أن قوات الأمن قد حصلت على أوامر بمنع ذلك.[28][29][30]

اتهم حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية الجنرال أحمد قايد صالح بمحاولة الالتفاف على مطالب الشارع لأنه رفض حلولا مثل الدخول في فترة انتقالية والتي اعتبرها القايد حلولا غير دستورية.[31]

عائلته
هو متزوج وأب لسبعة أبناء.[32]

أوسمته
الفريق أحمد قايد صالح حائز على عدة أوسمة وهي :

  • وسام جيش التحرير الوطني.
  • وسام الجيش الوطني الشعبي الشارة الثانية.
  • وسام الاستحقاق العسكري ووسام الشرف.
 
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