السلام عليكم

انا امرأة متزوجة متزوجة منذ 11 سنة و عندي اولاد و عمري 29 سنة

عندي مشكل الحق مهوش مشكل ولكن نسميها حيرة قلت نكتبها ليكم ممكن توضحولي بعض الأمور و لا تبصروني بالشي اللي غالطة فيه .

راجلي يخدم بعيد فالصحرا شهر بشهر اتسما شهر راه معايا و شهر راه فالخدمة

ساكنة مع عجوزتي و لكن المشكل مهوش عجوزتي لأنو بيناتنا مشاكل كبااااار و لحقت حتى خلاتني انا وراجلي نلحقو للطلاق

اتسما كنخرج من الدار نروح نبات في دارنا لا أنا و لا هي تعتارض بيسك علابالها ملييييييح و اش راهي دير و كفاش راهي تشعل فالنار بيني و بين ولدها

اتسما ما عندهاش علاقة بالموضوع اللي نحكي فيه

صح عندي مشاكل بزاف و لكن طبيعة المرأة تبغي تريح في دارها

ممكن نروح نبات فدارنا و ممكن نروح الصباح و الليل نكون في داري و الدار دار راجلي اتسما داري أنا

المشكل ياخاوتي ككنت فالعشرين و ككانوا ولادي صغار نروح نريح يامات فدارنا و لا نروح نهار بنهار مثلا

كبرت و بديت نرشد و بديت نحس من جهة بالوقت اللي مضيعة فالخرجات كل يوم و من جهة وليت نصيب راحتي فداري اكثر بالرغم من كل المشاكل مصح نصيب راحتي نصيب واش نحب زيد أنا انسان منظمة جدا كنجي نبات في دارنا نرفد معايا بزاااااف صوالح و هاذي حاجة تقلق مالڨري عندي طونوبيل و الأسوأ أنو كي ما نكونش في داري البرنامج تاعي ڨاع يتلخبط منديرش سپور مكانش عناية بالبشرة قبل النوم لولاد ما نحكيلهمش قبل النوم و لكن ماهوش أمر مقلق لحد الساعة لأنو تتخلى عن روتيناتك يوم ولا زوج مش مشكل

و للعلم راجلي عندو نورمال وين تصيبي راحتك ريحي

أما والديا مدابيهم راجلي يسافر منا نروح ليهم منا

و خواتاتي لكبار حاكمين ديورهم نورمال مصح أنا لااااازم الراجل يسافر منا نروح منا و نا هاذي ما تساعدنيش علاخاتر راني كبرت درك و ما نعرفش لاه كنطول على داري برا نتقلق

و لا حابين كل يوم جاية رايحة نهبط الصباح نولي الليل لداري كي مانيش باغية نبات برا

ونا لا هاذي و لا هاذي تساعدني

نبغي كل يومين و لا ثلاثة نروح ليهم نفوتو نهار شباب و نولي و اذا هكذا علاه خواتاتي فديورهم الاولى ساكنة وحدها و الثانية ساكنة فألجي تجي بالفاكونس و ديراكت لدارها و تزورهم كل عشية و لا كل يومين و انا لازم نبقى طالعة هابطة فالطريق

للعلم كامل نسكنو بعيد انا عندي طونوبيل و كنجي نقول لازم نستقر بداري يقولي بابا عندك طوموبيل ندي فالطريق عشر دقائق

و للعلم كذلك والديا مش كبار فالعمر لدرجة ما يخدموش راهم صغار و بصحتهم الحمد لله بابا خدام و يما تخدم و تطيب أما لوكان محتاجين مساعدة كنت نخلي كلشي بسبتهم كنروح نبقى غير مريحة اتسما يحتاجو المؤانسة برك خصوصا بابا

هما كي وليت نقولهم حابة نريح فداري ما رفضوش ديراكت مصح حسيتهم راهي غايضتهم علاه متريحش تما و نا نشوفهم كل وقت تقريبا

خويا مش مزوج ساكن معاهم مي كل يوم برا

الاخر ساكن في ألجي هو و مارتو مين ذاك يجي

من جهة الاحسان الحمد لله كنروح نرفد معايا خيار الماكلة ما نخسرش فيهم والو مكانش مشاكل بيناتنا و جامي رديت ليهم كلمة يعني كلشي عادي

و نزيدلكم نهار كنت حابة نخلي داري بسبة المشاكل بابا كان رافض نوليلو و شفت واش كتب ربي كي غلق عليا الباب مصح و الله مش ننتقم منهم ما والو

درك قولولي اذا راني عاقة والديا كي راني حابة نريح في داري شوي و لالا

مع العلم ككان راجلي يخدم فلبلاد كنت نشوفهم خترة فالسمانة .

و اللي مقلقني أنو بابا و يما عندهم تفكير تقليدي بحيث ما يخرجو ما يحوسو و يما كانت بكري تخدم صوالح غير شغل الدار درك حبستهم هكذاك برك و تقدر تروح لمحو الأمية مصح ما تبغيش اتسما مام انا كنروحلهم نحس بجو كئيب موحش بزاف فالدار مالڨري مهومش في عمر يخليهم يعيشو بهاذيك الطريقة و هذاك زادليهم الوحش بزاف

و حاولت معاهم كنت نشجع يما ديري هاذي قراي و لا خدمي هاذي و لكن لقيتها متمسكة بالتفكير القديم اللي يخلي الواحد كيكبر يحكم بلاصة و سايي مام راه بصحتو و لا تأثرت بتفكير بابا بيسك مام هو يغلق عليها البيبان مثلا تحب تربي الدجاج ما يخليهاش تحب تربي معزة ما يخليهاش مام هو عقليته واعرة و هي تصيب راحتها فهاذ الصوالح

مصح أنا شنو هو ذنبي؟

من جهة يأنبني ضميري من جهة عندي داري الله غالب

هل أنا عاقة لوالدي؟؟؟؟