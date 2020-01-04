السلام عليكم

راح نتكلم بالدارجة باه تفهموني اكثر

انا بنت في عمري 21 سنة عندي صحبتي هذه 9 سنين وحنا كيفكيف والله يا خاوتي نار راهي داخلي الرقاد ماقدرتش نرقدو راهي 1:01 ليل وانا نكتبلكم باه تفهمو برك حاليا راني نقرا في الجامعة سنة ثالثة انا وهي نفس التخصص شائت الاقدار اني ندخل راطراباج في السنة الاولى لضروف تصورو لحد الان تجبدلي عليه هي تجيبها بتڨصيرة بصح انا يغيضني الحال وسبق وين قلتلها هذا الموضوع ماتعاوديش تجبديهلي لكن عبس من جهة اخرى لاحظت بلي ولات بزاااف تحتقرني مثلا آخر مرة كانت عندنا خدمة نتاع tp تصورو في المجموعة لي كنا فيها تتناقش معاهم كامل وانا كأني خضر فوق طعام تتعامل وكأنو انا مانفهم مانقرا والله بزاف ولات تجرحني في كلش وليت نحسها متكبرة حرفيا رجعت نحسها شايفة روحها عليا وخاااصة اذا تناقشنا في موضوع تحاول بكل الطرق باه تخرجني غالطة لدرجة وين رجعت نتفادى النقاش معاها لأنه أجوف عقيم هدرتها رجعت تجرحني هذا من باب من باب آخر حتى انا تغيرت معاها الكلمة لي خلاتني نكتب اليوم أنو حسيت الحقد بدأ يدخل قلبي والعياذ بالله مثلا رجعت نحب نتفوق عليها في كلش حتى في الملابس مثلا هذه الفترة راهي عاجبتها احدى الحقائب وانا ماعجبتنيش بزاف لكن حابة نشريها غير باه تكون عندي انا ميش هي استغفر الله والله راني نحتقر في روحي على تفكيري هذا لكن معاملتها هي لي خلاتني نرجع هكذا كأبسط مثال انا لوكان نشري حاجة ماعنديش مانع تقلدني لكن هي لا وألف لا لازم هي برك تكون عندها هذيك الحاجة وتحاول بشتى الطرق تصعبها عليا هي تتبرج وانا الحمد لله مقتنعة بلي حرام لكن كلماتها لي باتت تزعجني مثلا تصفني بعديمة الانوثة حتى وإن كان مزاحا اراه غير لائق لدرجة اني في بعض الأحيان افكر في وضع البعض من المساحيق مع اني الحمد لله لا أحتاج لذلك خاوتي بالاك تشوفوني ضعيفة شخصية لكن والله بلغ السيل الزبى 3 سنين وانا حاملة كلامها المسيء قلت 3 سنين لأنو منذ بدأ مشوارنا الجامعي بدأت بالتغير بالاك تقولولي اقطعي علاقتك بيها حاولت لكن ماهانتش عليا العشرة خاوتي انصحوني في وجه الله والله راني راح نهبل

شكرا مسبقا