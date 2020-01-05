تكريم الأعضاء الجدد { شهر نوفمبر-ديسمبر } 2019

التكريم

في النهاية ما عسانا إلا أن نقول لنكن نموذجاللرقي بأفكارنا ومشاركاتنا ونبتعد عن المشاركات

التي لا تفيدنا ولا تنفعنا وعن مشاركات الشكر السطحي التي تدل على أن صاحبها سطحي