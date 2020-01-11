فهرس المواضيع المميزة منتدى بيتي وموهبتي 2020

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نجمة الأرض

نجمة الأرض

:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
إنضم
7 فيفري 2019
المشاركات
217
النقاط
521
العمر
20
محل الإقامة
نسكن في قلب ونتمشى في دم
الجنس
أنثى

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بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله

ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة

بتميز اصحابها اعضائنا الكرام

مما اعطى دفعة نحو الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمة

فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد

من افكار عملية واقتصادية

لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز

وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق

وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة

2020

الموضوع الحصري المتعوب عليه يتحصل على ختم التميز

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كل عضو يجمع في رصيده عدد معين من المواضيع الحصرية يتحصل على وسام

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مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات


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الحالة
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