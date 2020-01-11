فهرس المواضيع المميزة منتدى بيتي وموهبتي 2020

نجمة الأرض
:: مرشحة للإشراف ::
منتدى بيتي وموهبتي
المهارات اليدوية
الديكور والعناية المنزلية
طاقم المرشحين
- إنضم
- 7 فيفري 2019
- المشاركات
- 217
- النقاط
- 521
- العمر
- 20
- محل الإقامة
- نسكن في قلب ونتمشى في دم
- الجنس
- أنثى
بسم الله والصلاةوالسلام على رسول الله
ها نحن نمضي قدما بابداعاتكم الحصرية والمميزة
بتميز اصحابها اعضائنا الكرام
مما اعطى دفعة نحو الابداع والمنافسة الجميلة المتناغمة
فيفيد البعض والبعض الاخر يستفيد
من افكار عملية واقتصادية
لتكرم الاجمل والافضل بختم التميز
وتكلل الاحسن ضمن الفعاليات بوسام مستحق
وبذلك نفتتح بحول الله فهرس السنة الجديدة
2020
الموضوع الحصري المتعوب عليه يتحصل على ختم التميز
كل عضو يجمع في رصيده عدد معين من المواضيع الحصرية يتحصل على وسام
مع تمنياتي بالنجاحات في عديد المجالات