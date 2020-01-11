الحقن المجهرى هو احد التقنيات المساعدة على الانجاب التى تسخدم لعلاج مشاكل العقم المرتبطة بالحيوانات المنوية ويستخدم لتعزيز طور الاخصاب وذلك من خلال حقن الحيوان المنوى فى البويضة الناضجة وبعد ذلك توضع البويضة المخصبة فى رحم المراة

دواعى اجراء الحقن المجهرى

1-عوامل العقم عند الذكور

2-فقد النطاف

3-تكرار التلقيح الصناعى دون الحاجة

4-اختبار المشاكل الوراثية عند الجنين

مخاطر الحقن المجهرى

1-زيادة خطر حدوث الاجهاض نتيجة استخدام حيوان منوى غير قادر على تخصيب البويضة

2-تعرض البويضات للتلف

3-اضطرابات لدى الاجنة

4-حمتلازمة فرط التنشيط

5-حدوث الحمل المتعدد

6-التكلفة العالية

كيفية اجراء الحقن المجهرى

1-انتزاع البويضات الناضجة من مبيض الزوجة

2-التقاط احد الحيوانات المنوية عن طريق استخدام ابرة دقيقة جوفاء حادة

3-ادخال الابرة الى عمق البويضة

4-تفريغ الابرة من الحيوان المنوى وازالتها بعناية

5-فحص البويضات بعد مرور 24 ساعة للتاكد من حدوث الاخصاب

6-نقل الاجنة وزراعتها فى رحم المراة بعد اكتمال الخطوات

اعراض الحمل بعد الحقن المجهرى

1-وخز فى البطن 2-الامساك 3-تقلبات المزاج 4-غثيان

5-الم فى البطن واماكن متفرقة من الجسم 6- زيادة التبول

7-الشعور ببعض الالم فى الثدى

اسباب الاستعانة بالحقن المجهرى

1-مشاكل العقم عند الذكر

2-فشل محاولات الحمل طبيعى

3-مشاكل الانتصاب والقذف

4-قلة عدد البويضات عند المراة

ينصح دكتور هيثم فريد التحيوى بعد ترجيع الاجنة بالاتى

1-التوقف عن الجماع بين الزوجين

2-اخذ وقت كاف من الاسترخاء

3-الابتعاد عن المجهود البدنى والنفسى

4-تجنب اى مصدر للعدوى

5-البقاء فى درجة حرارة دافئة

6-الابتعاد عن المشروبات الساخنة

7-تجنب الاستحمام لمدة اسبوع

8-احذرى من تناول الكافين

9-الاكثار من تناول التغذية السليمة

طريقة حساب الحمل بعد الحقن المجهرى بعد اعادة البويضة الى الرحم باسبوعين تكونى قد اتممتى شهر من الحمل ومنة يمكنك البدء بالحساب بشكل طبيعى

الحالات التى تتطلب حقن مجهرى 1-انخافض عدد الحيوانات المنوية

2-ضعف الحركة

3-قلة جودة الحيوان المنوى

4-عدم قدرة الحيوان على اختراق البويضة

زراعة الاجنة والترجيع بعد الحقن المجهرى :الزراعة تتدخل فى عملية اخصاب البويضة مع الحيوان المنوى لانتاج بويضة سليمة اما الترجيع:هو نقل البويضة المخصبة الى رحم الام وبعدها ينمو الجنين بشكل طبيعى دون التدخل الطبى

مراحل تطور الجنين بعد الترجيع

اليوم الاول:تتابع الخلايا المكونة للبويضة المخصبة انقسامها ونموها بشكل طبيعى

اليوم التانى:تدخل البويضة مرحلة تسمى بالبلاستوسيت

اليوم الثالث:تفقس القشرة المحيطة بالبويضة المخصبة وتبدا البويضة المخصبة بالخروج

اليوم الرابع:تسبح البويضة المخصبة نحو جدار الرحم ثم تلتصق بة

اليوم الخامس:تغرس البويضة نفسها بداخل بطانة الرحم

اليوم السادس:تستمر البويضة المخصبة غرسها ثم تنغرس اكثر واكثر فى بطانة الرحم

اليوم السابع:تنقسم البويضة الى قسمين الاول وهو المشيمة والتانى المكون للجنين

اليوم الثامن:تبدا المشيمة بانتاج هرمون الحمل

اليوم التاسع والعاشر:يتابع الجنين نموة وانقسام خلاياة

اليوم الحادى عشر:يزداد تركيز هرمون الحمل فى جسم المراة

اسباب عدم ثبات الاجنة بعد الترجيع

1-اصابة الرحم بالاورام

2-ان تكون بطانة رحم مهاجرة

3-وجود عيوب فى الرحم

4-وجود اضطرابات فى جهاز المناعة لدى المراة

5-ان تكون الطبقة الخارجية للاجنة سميكة جدا فلايحدث التفاعل بينها وبين طبقة بطانة الرحم

اسباب نجاح الحقن المجهرى

1-عمر المراة

2-جودة الاجنة

3-سجل الانجاب

4-معرفة سبب العقم

5-نمط الحياة

اسباب فشل الحقن داخل الرحم

1-تقدم عمر المراة فى العمر

2-ضعف جودة البويضات

3-الاصابة بالانتباذ البطانى الرحمى

4-تعرض قناتى فالوب للضرر الشديد

5-انسداد قناتى فالوب

اضرار الحقن داخل الرحم : احتمالية الحمل باكثر من جنين او الاصابة بفرط التنشيط

فوائد الحقن داخل الرحم: الرجال الذين يعانون من انخفاض عدد الحيوانات المنوية او قلة الحركة

*النساء اللاتى اصبن بالانتباذ البطانى الرحمى مسبقا

حالات لا ينصح فيها باجراء الحقن المجهرى

1-اصابة المراة بمرض شديد فى قناتى فالوب

2-اصابتها بالتهابات فى الحوض

3-اصابتها بحالة متوسطة او شديدة من بطانة الرحم المهاجرة

ا/د هيثم فريد التحيوى

دكتوراة فى الحقن المجهرى وتاخر الانجاب كلية الطب عين شمس

استشارى امراض النساء والتوليد

مدير مركز ايليت لرعاية الخصوبة