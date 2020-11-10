om donya
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ما هو دم الحمل؟
يُسمى أيضًا دم تثبيت الحمل أودم بداية الحمل، ويُعد نزيف مهبلي خفيف يحدث لبعض النساء قبل معاد دورتها الشهرية بأيام قليلة منبئًا بحدوث حمل.
يرجع سبب النزيف إلى أنه بعد إتمام عملية تخصيب الحيوان المنوي للبويضة تتكون البويضة المخصبة التي تتجه إلى الرحم حيث تزرع نفسها في جداره. أحيانًا يُحدث غرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم هذا النزيف.
هل دم تثبيت الحمل خطير؟
لا يُعد دم الحمل خطير، ولا يحتاج إلى علاج؛ لأنه سيتوقف من تلقاء نفسه بعد مرور يومين من بداية نزوله.
هذا بالطبع إذا كان النزيف هو دم تثبيت الحمل بالفعل، وتوافق مع المواصفات التي سنذكرها لكِ في نهاية مقالنا، والتي على رأسها خفة قوامه ولونه، لكن في حالة نزول نزيف شديد (أشد من تدفق دم دورتك الشهرية) ننصحكِ أن تتصلي بطبيبك فورًا، خاصة إذا كان النزيف في ازدياد، سواء صاحبته حمى ورعشة وتقلصات، أو لم تصاحبه.
هل يكون دم الحمل لزج؟
لا يكون دم الحمل لزجًا إطلاقًا، بل يميزه قوامه الخفيف جدًا حتى أنه ينزل في شكل قطرات.
هل دم الحمل يصاحبه ألم وما هو شكل دم الحمل بالصور
؟
قد يصاحب نزول دم تثبيت الحمل ألم بسيط جدًا؛ فالتقلصات المصاحبة له تكاد تكون معدومة.
علامات مصاحبة لنزول دم تثبيت الحمل ( أعراض حدوث الحمل)
ستوضح المقارنة التالية العديد من الفروقات بين دم الدورة الشهرية ودم بداية الحمل.
لون دم الحمل
دم بداية الحمل: قطرات وردية (أحمر فاتح)، أو إفرازات بنية.
دم الدورة الشهرية: أحمر، حتى إن بدأ النزيف باللون الأحمر الفاتح أوالبني فسرعان ما يتغير إلى الأحمر القرمزي في الأيام التالية.
قوة تدفق وكمية دم الحمل
دم بداية الحمل: خفيف جدًا، عادة ما يكون في شكل قطرات أو إفرازات تظهر ثم تتوقف، حتى أنه لا يحتاج إلى وضع فوطة صحية.
دم الدورة الشهرية: يبدأ خفيف ثم يصبح غزير ويزداد مع الأيام.
وجود تقلصات
دم بداية الحمل: تكون بسيطة ولا تستمر طويلًا.
دم الدورة الشهرية: تكون التقلصات شديدة ومستمرة لمدة أطول؛ نتيجة لشدة انقباضات الرحم.
تعلمين بالطبع طبيعة جسمك، وإذا كان الألم المصاحب للنزيف الآن أشد أم أخف من نزيف الدورة الشهرية المعتاد في الشهور السابقة.
وجود الخثرات الدموية
دم بداية الحمل: لا يحتوي على خليط من الدم مع الأنسجة؛ فلا تظهر فيه أي تكتلات دموية.
دم الدورة الشهرية: يحتوي على خليط من الدم مع الأنسجة؛ فتظهر فيه تكتلات دموية.
مدة تدفق الدم
دم بداية الحمل: يمتد من يوم إلى يومين وقد يصل أقصى حد إلى ٣ أيام.
دم الدورة الشهرية: يستمر من ٤ إلى ٧ أيام.
توقيت نزول الدم
دم بداية الحمل: بين اليوم الثامن إلى اليوم العاشر من بدء التبويض (أي قبل موعد دورتك الشهرية).
دم الدورة الشهرية: في اليوم الرابع عشر من بدء التبويض.
إذا كنت مازالتِ مترددة هل نزيفك هو دم بداية الحمل أم دم الدورة الشهرية قومي بعمل اختبار الحمل للتأكد، أو تحدثي مع طبيبك.
وبهذا نكون قد تعرفتِ على شكل دم الحمل بالصور، والفرق بين دم الدورة ودم بداية الحمل بالصور، لكن هل دم بداية الحمل هو النزيف الوحيد الذي يحدث أثناء الحمل، أم أن هناك أنواع أخرى؟
يُسمى أيضًا دم تثبيت الحمل أودم بداية الحمل، ويُعد نزيف مهبلي خفيف يحدث لبعض النساء قبل معاد دورتها الشهرية بأيام قليلة منبئًا بحدوث حمل.
يرجع سبب النزيف إلى أنه بعد إتمام عملية تخصيب الحيوان المنوي للبويضة تتكون البويضة المخصبة التي تتجه إلى الرحم حيث تزرع نفسها في جداره. أحيانًا يُحدث غرس البويضة المخصبة في بطانة الرحم هذا النزيف.
هل دم تثبيت الحمل خطير؟
لا يُعد دم الحمل خطير، ولا يحتاج إلى علاج؛ لأنه سيتوقف من تلقاء نفسه بعد مرور يومين من بداية نزوله.
هذا بالطبع إذا كان النزيف هو دم تثبيت الحمل بالفعل، وتوافق مع المواصفات التي سنذكرها لكِ في نهاية مقالنا، والتي على رأسها خفة قوامه ولونه، لكن في حالة نزول نزيف شديد (أشد من تدفق دم دورتك الشهرية) ننصحكِ أن تتصلي بطبيبك فورًا، خاصة إذا كان النزيف في ازدياد، سواء صاحبته حمى ورعشة وتقلصات، أو لم تصاحبه.
هل يكون دم الحمل لزج؟
لا يكون دم الحمل لزجًا إطلاقًا، بل يميزه قوامه الخفيف جدًا حتى أنه ينزل في شكل قطرات.
هل دم الحمل يصاحبه ألم وما هو شكل دم الحمل بالصور
؟
قد يصاحب نزول دم تثبيت الحمل ألم بسيط جدًا؛ فالتقلصات المصاحبة له تكاد تكون معدومة.
علامات مصاحبة لنزول دم تثبيت الحمل ( أعراض حدوث الحمل)
- ألم وانتفاخ في الثدي والحلمات.
صداع.
وجع في المعدة .
غثيان.
تقلبات مزاجية.
دخول الخلاء أكثر من المعتاد.
اشتهاء شديد للطعام أو النفور منه.
ألم في الظهر.
تعب عام.
ستوضح المقارنة التالية العديد من الفروقات بين دم الدورة الشهرية ودم بداية الحمل.
لون دم الحمل
دم بداية الحمل: قطرات وردية (أحمر فاتح)، أو إفرازات بنية.
دم الدورة الشهرية: أحمر، حتى إن بدأ النزيف باللون الأحمر الفاتح أوالبني فسرعان ما يتغير إلى الأحمر القرمزي في الأيام التالية.
قوة تدفق وكمية دم الحمل
دم بداية الحمل: خفيف جدًا، عادة ما يكون في شكل قطرات أو إفرازات تظهر ثم تتوقف، حتى أنه لا يحتاج إلى وضع فوطة صحية.
دم الدورة الشهرية: يبدأ خفيف ثم يصبح غزير ويزداد مع الأيام.
وجود تقلصات
دم بداية الحمل: تكون بسيطة ولا تستمر طويلًا.
دم الدورة الشهرية: تكون التقلصات شديدة ومستمرة لمدة أطول؛ نتيجة لشدة انقباضات الرحم.
تعلمين بالطبع طبيعة جسمك، وإذا كان الألم المصاحب للنزيف الآن أشد أم أخف من نزيف الدورة الشهرية المعتاد في الشهور السابقة.
وجود الخثرات الدموية
دم بداية الحمل: لا يحتوي على خليط من الدم مع الأنسجة؛ فلا تظهر فيه أي تكتلات دموية.
دم الدورة الشهرية: يحتوي على خليط من الدم مع الأنسجة؛ فتظهر فيه تكتلات دموية.
مدة تدفق الدم
دم بداية الحمل: يمتد من يوم إلى يومين وقد يصل أقصى حد إلى ٣ أيام.
دم الدورة الشهرية: يستمر من ٤ إلى ٧ أيام.
توقيت نزول الدم
دم بداية الحمل: بين اليوم الثامن إلى اليوم العاشر من بدء التبويض (أي قبل موعد دورتك الشهرية).
دم الدورة الشهرية: في اليوم الرابع عشر من بدء التبويض.
إذا كنت مازالتِ مترددة هل نزيفك هو دم بداية الحمل أم دم الدورة الشهرية قومي بعمل اختبار الحمل للتأكد، أو تحدثي مع طبيبك.
وبهذا نكون قد تعرفتِ على شكل دم الحمل بالصور، والفرق بين دم الدورة ودم بداية الحمل بالصور، لكن هل دم بداية الحمل هو النزيف الوحيد الذي يحدث أثناء الحمل، أم أن هناك أنواع أخرى؟