الحمل ومدتة وانواعة

وجود نزيف مهبلى * الشعور بالغيثان * شكل الحمل كنعقود العنب * الام فى منطقة الحوض * ارتفاع ضغط الدم * تضخم جدار الرحم * اعراض نقص الحديد وفقر الدم * فرط افراز الغدة الدرقية

اسباب حدوث حمل عنقودى

عوامل تزيد خطر الحمل خارج الرحم

ا/دهيثم التحيوى

استشارى امراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس

ماجستير تاخر الانجاب والعقم

دكتوراة فى الحقن المجهرى

مدير ايليت لرعاية الخصوبة

المعروف ان مدة الحمل 9شهور ويكون التاريخ المحدد للولادة هى 40 اسوعا او 280 يوم# اقصى مدة للحمل ممكن تصل 42 اسبوع او تزيد وتنقسم مدة الحمل الى : 1-مدة الحمل المبكرة بين 37 اسبوع الى 38 اسبوع و6 ايام 2-مدة الحمل الكاملة بين 39 اسبوع الى 40 اسبوع و6 ايام 3-مدة الحمل المتاخرة بين 41 اسبوع الى 41 اسبوع و6 اياممخاطر تاخر موعد الولادة على الجنين1-ولادة جنين ميت او موتة بعد الولادة2-كبر حجم الجسم3-متلازمة شفط العقى4-متلازمة ما بعد النضج5-المخاطر بعيد الامدانواع الحمل1-الحمل الطبيعى ودة بيحدت عند تخصيب البويضة مع الحيوان المنوى داخل الرحم2-الحمل العنقودى ودة بينقسم الى # حمل عنقودى كامل او جزئى3-الحمل خارج الرحم4-الحمل بتؤاموشرح الدكتور هيثم التحيوى الحمل العنقودى انة تطور غير طبيعى للحمل ويكون جنين غير سليم وتكون اعراضةوضح الدكتور هيثم التحيوى انة بيتم تلقيح البيوضة بحيوانين منويين ويحدث ان عدد الكروموسومات تكون غير طبيعية ويتطور الى حمل عنقودى او تقدم المراة فى السن او فى حالة الزواج المبكر او المراة التى تعرضت لحالة حمل عنقودى معرضة لحالة حمل عنقودى اخرىكيفية العلاج للاسف يتم ازالة الحمل على الفور لانة لا يمكن ان يتطور الى حمل سليمالحمل خارج الرحمالطبيعى ان تنغرس البويضة المخصبة فى بطانة الرحم لكن فى حالة الحمل خارج الرحم تستقر البويضة فى عنق الرحم او احد المبيضين او فى قناة فالوب او فى البطن1-حدوث حمل خارج الرحم لدى المراة فى احد احمالها السابقة2-الخضوع لعملية فة قناة فالوب3-الاصابة ببعض العدوى جنسيا4-الاصابة بالبطانة المهاجرة5-الحمل فى عمر يزيد عن 35 سنة6-الخضوع لعمليات فى البطن7-تدخين السجائر8-وجود تاريخ معاناة مع مشاكل العقم9-وجود التهابات10-الحمل عن طريق الوسائل الاخرى مثل اطفال الانابيب