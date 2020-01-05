femclinic
:: عضو منتسِب ::
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- الحمل ومدتة وانواعة
# اقصى مدة للحمل ممكن تصل 42 اسبوع او تزيد وتنقسم مدة الحمل الى : 1-مدة الحمل المبكرة بين 37 اسبوع الى 38 اسبوع و6 ايام 2-مدة الحمل الكاملة بين 39 اسبوع الى 40 اسبوع و6 ايام 3-مدة الحمل المتاخرة بين 41 اسبوع الى 41 اسبوع و6 ايام
مخاطر تاخر موعد الولادة على الجنين
1-ولادة جنين ميت او موتة بعد الولادة
2-كبر حجم الجسم
3-متلازمة شفط العقى
4-متلازمة ما بعد النضج
5-المخاطر بعيد الامد
انواع الحمل
1-الحمل الطبيعى ودة بيحدت عند تخصيب البويضة مع الحيوان المنوى داخل الرحم
2-الحمل العنقودى ودة بينقسم الى # حمل عنقودى كامل او جزئى
3-الحمل خارج الرحم
4-الحمل بتؤام
وشرح الدكتور هيثم التحيوى الحمل العنقودى انة تطور غير طبيعى للحمل ويكون جنين غير سليم وتكون اعراضة
- وجود نزيف مهبلى * الشعور بالغيثان * شكل الحمل كنعقود العنب * الام فى منطقة الحوض * ارتفاع ضغط الدم * تضخم جدار الرحم * اعراض نقص الحديد وفقر الدم * فرط افراز الغدة الدرقية
- اسباب حدوث حمل عنقودى
كيفية العلاج للاسف يتم ازالة الحمل على الفور لانة لا يمكن ان يتطور الى حمل سليم
الحمل خارج الرحم
الطبيعى ان تنغرس البويضة المخصبة فى بطانة الرحم لكن فى حالة الحمل خارج الرحم تستقر البويضة فى عنق الرحم او احد المبيضين او فى قناة فالوب او فى البطن
عوامل تزيد خطر الحمل خارج الرحم
1-حدوث حمل خارج الرحم لدى المراة فى احد احمالها السابقة
2-الخضوع لعملية فة قناة فالوب
3-الاصابة ببعض العدوى جنسيا
4-الاصابة بالبطانة المهاجرة
5-الحمل فى عمر يزيد عن 35 سنة
6-الخضوع لعمليات فى البطن
7-تدخين السجائر
8-وجود تاريخ معاناة مع مشاكل العقم
9-وجود التهابات
10-الحمل عن طريق الوسائل الاخرى مثل اطفال الانابيب
ا/دهيثم التحيوى
استشارى امراض النساء والتوليد كلية الطب جامعة عين شمس
ماجستير تاخر الانجاب والعقم
دكتوراة فى الحقن المجهرى
مدير ايليت لرعاية الخصوبة