افضل والذ طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل

السلام عليكم اعضاء المنتدى الكراممرحب بيكم حاقدم لحضرتكم اليوم اكلة المكرونة بالبشاميل شهية ولذيذة ومشهورةكل الناس تحبهامن كل دول العالم اتمنلى تنال اعجابكمالمقادير=====1- لحمة مفرومة حسب الرغبة2- عدد 2 بصلة مقطعة باليد او مبشورة او مفرومة بالهند بلندر3-كيس بشاميل جاهز4- نصف كيلو مكرونة5- ملح + فيلفل اسمر + زيت6-صوص لحمة7-جبنة موتزيرلا8-كيلو لبن===============الطريقة موضحة بالفيديو================================اتمنى من الله ينال اعجابكم​