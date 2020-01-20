افضل والذ طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل

almonahmed
:: عضو منتسِب ::
- إنضم
- 20 جانفي 2020
- المشاركات
- 2
- النقاط
- 0
- العمر
- 26
- محل الإقامة
- الاسكندرية
- الجنس
- أنثى
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام
مرحب بيكم حاقدم لحضرتكم اليوم اكلة المكرونة بالبشاميل شهية ولذيذة ومشهورة
كل الناس تحبهامن كل دول العالم اتمنلى تنال اعجابكم
المقادير
=====
1- لحمة مفرومة حسب الرغبة
2- عدد 2 بصلة مقطعة باليد او مبشورة او مفرومة بالهند بلندر
3-كيس بشاميل جاهز
4- نصف كيلو مكرونة
5- ملح + فيلفل اسمر + زيت
6-صوص لحمة
7-جبنة موتزيرلا
8-كيلو لبن
===============
الطريقة موضحة بالفيديو
================================
اتمنى من الله ينال اعجابكم
مرحب بيكم حاقدم لحضرتكم اليوم اكلة المكرونة بالبشاميل شهية ولذيذة ومشهورة
كل الناس تحبهامن كل دول العالم اتمنلى تنال اعجابكم
المقادير
=====
1- لحمة مفرومة حسب الرغبة
2- عدد 2 بصلة مقطعة باليد او مبشورة او مفرومة بالهند بلندر
3-كيس بشاميل جاهز
4- نصف كيلو مكرونة
5- ملح + فيلفل اسمر + زيت
6-صوص لحمة
7-جبنة موتزيرلا
8-كيلو لبن
===============
الطريقة موضحة بالفيديو
اتمنى من الله ينال اعجابكم