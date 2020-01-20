افضل والذ طريقة لعمل المكرونة بالبشاميل

A

almonahmed

:: عضو منتسِب ::
إنضم
20 جانفي 2020
المشاركات
2
النقاط
0
العمر
26
محل الإقامة
الاسكندرية
الجنس
أنثى
السلام عليكم اعضاء المنتدى الكرام
مرحب بيكم حاقدم لحضرتكم اليوم اكلة المكرونة بالبشاميل شهية ولذيذة ومشهورة
كل الناس تحبهامن كل دول العالم اتمنلى تنال اعجابكم

المقادير
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1- لحمة مفرومة حسب الرغبة
2- عدد 2 بصلة مقطعة باليد او مبشورة او مفرومة بالهند بلندر
3-كيس بشاميل جاهز
4- نصف كيلو مكرونة
5- ملح + فيلفل اسمر + زيت
6-صوص لحمة
7-جبنة موتزيرلا
8-كيلو لبن
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الطريقة موضحة بالفيديو
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اتمنى من الله ينال اعجابكم​
 
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