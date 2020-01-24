رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي 2019/2020

جليلوس
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منتدى المرحلة الإبتدائية
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في مراسلة لوزارة التربية الوطنية لمديرياتها الـ 50 عبر كل الولايات، أعلنت فيها الوزارة بأن اختبارات الفصل الأول الخاص بالأطوار التعليمية الثلاثة ستكون بداية من 01 ديسمبر، على أن تكون اختبارات الفصل الثاني بداية من 03 من مارس فيما تم برمجة اختبارات الفصل الثالث والأخير بداية من الـ 17 ماي 2020 .
و في نفس المراسلة أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بالالتزام بالتواريخ المحددة للاختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة وهذا كي يتم تعويد التلاميذ على اجتياز الاختبارات في أيام موحدة من أجل تدريبهم على طريقة اجتياز الامتحانات الرسمية.
رزنامة الاختبارات الفصلية للأطوار التعليمة الثلاثة 2020:
فيما يلي رزنامة الامتحانات كاملة:
و في نفس المراسلة أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بالالتزام بالتواريخ المحددة للاختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة وهذا كي يتم تعويد التلاميذ على اجتياز الاختبارات في أيام موحدة من أجل تدريبهم على طريقة اجتياز الامتحانات الرسمية.
رزنامة الاختبارات الفصلية للأطوار التعليمة الثلاثة 2020:
فيما يلي رزنامة الامتحانات كاملة: