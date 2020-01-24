رزنامة الاختبارات الفصلية للموسم الدراسي 2019/2020

جليلوس

جليلوس

:: مشرف ::
منتدى المرحلة الإبتدائية
طاقم المشرفين
إنضم
4 جوان 2013
المشاركات
4,666
النقاط
1,891
محل الإقامة
جزر القمر
في مراسلة لوزارة التربية الوطنية لمديرياتها الـ 50 عبر كل الولايات، أعلنت فيها الوزارة بأن اختبارات الفصل الأول الخاص بالأطوار التعليمية الثلاثة ستكون بداية من 01 ديسمبر، على أن تكون اختبارات الفصل الثاني بداية من 03 من مارس فيما تم برمجة اختبارات الفصل الثالث والأخير بداية من الـ 17 ماي 2020 .

و في نفس المراسلة أمرت وزارة التربية الوطنية مديرياتها بالالتزام بالتواريخ المحددة للاختبارات الفصلية للأطوار التعليمية الثلاثة وهذا كي يتم تعويد التلاميذ على اجتياز الاختبارات في أيام موحدة من أجل تدريبهم على طريقة اجتياز الامتحانات الرسمية.

رزنامة الاختبارات الفصلية للأطوار التعليمة الثلاثة 2020:




فيما يلي رزنامة الامتحانات كاملة:
1579889630995.png
 
يجب عليك تسجيل الدخول أو التسجيل للرد هنا.
Top