تاريخ انطلاق تسجيلات بكالوريا 2019

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أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن فتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية الحالية، وذلك من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 نوفمبر المقبل. ​

وأوضحت الوزارة أن "فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية 2019/2018، سيكون من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2018"، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستتم "بالنسبة لـ: إمتحان شهادة البكالوريا على الموقع http://bac.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان شهادة التعليم المتوسط على الموقع http://bem.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الموقع http://cinq.onec.d".

يذكر أن وزارة التربية كشفت يوم الخميس الماضي، عن رزنامة تواريخ الامتحانات المدرسية للأطوار الدراسية الثلاثة للسنة الدراسية 2019/2018، حيث حدد تاريخ اجراء امتحان شهادة الباكالوريا من الأحد 16 إلى الخميس 20 يونيو 2019، بينما حدد تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الأحد 9 إلى الثلاثاء 11 يونيو 2019، في حين تم تحديد امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم 29 مايو من العام المقبل. ​

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بالتوفيق للجمييع 😄 ​



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