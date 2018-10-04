تاريخ انطلاق تسجيلات بكالوريا 2019

yaso ياسمين
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أعلنت وزارة التربية الوطنية، اليوم الثلاثاء، عن فتح التسجيلات لمترشحي الامتحانات المدرسية الوطنية للسنة الدراسية الحالية، وذلك من 15 أكتوبر الجاري إلى 15 نوفمبر المقبل.
وأوضحت الوزارة أن "فتح التسجيلات لمترشحي الإمتحانات المدرسية الوطنية 2019/2018، سيكون من 15 أكتوبر إلى 15 نوفمبر 2018"، مشيرة إلى أن عملية التسجيل ستتم "بالنسبة لـ: إمتحان شهادة البكالوريا على الموقع http://bac.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان شهادة التعليم المتوسط على الموقع http://bem.onec.dz، وبالنسبة لإمتحان نهاية مرحلة التعليم الابتدائي على الموقع http://cinq.onec.d".
يذكر أن وزارة التربية كشفت يوم الخميس الماضي، عن رزنامة تواريخ الامتحانات المدرسية للأطوار الدراسية الثلاثة للسنة الدراسية 2019/2018، حيث حدد تاريخ اجراء امتحان شهادة الباكالوريا من الأحد 16 إلى الخميس 20 يونيو 2019، بينما حدد تاريخ إجراء امتحان شهادة التعليم المتوسط من الأحد 9 إلى الثلاثاء 11 يونيو 2019، في حين تم تحديد امتحان شهادة نهاية مرحلة التعليم الابتدائي يوم 29 مايو من العام المقبل.
بالتوفيق للجمييع 😄