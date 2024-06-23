اعلان عن توظيف بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا الجزائر (14 منصب)

مهندس دولة في المخابر الجامعية: 06 مناصب.

06 مناصب. ملحق المخابر الجامعية: 02 منصب.

02 منصب. تقني سامي في المخابر الجامعية: 02 منصب.

02 منصب. تقني سامي في الاعلام الالي: 04 مناصب.

طلب الترشح موقع من طرف المترشح.

نسخة من الشهادة المطلوبة.

نسخة من شهادة التخرج.

نسخة من شهادة الميلاد.

نسخة من البطاقة الوطنية.

شهادة عدم سوء السيرة.

شهادة طبية.

شهادة عدم العمل.

وثيقة تثبت الحالة العائلية للمتزوجين.

وثيقة تثبت تفوق المترشح – عند الإقتضاء.

تعلن جامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا عن فتح مسابقة توظيف على أساس الشهادة، للالتحاق بالرتب التالية:يتكون ملف الترشح من:يتم إيداع ملف الترشح لدى مصلحة الشؤون الجامعية بجامعة هواري بومدين للعلوم والتكنولوجيا، في الأيام من الأحد إلى الخميس، من الساعة الثامنة صباحًا إلى الرابعة مساءً.تلايخ نشر الاعلان 10 جوان 2024آخر موعد لتقديم ملفات الترشح هو