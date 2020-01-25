اذكروا الله ذكرا كثيرا...

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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,600
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من ربه، وينصح بها بالمداومة عليها :
كثرة ذكر الله
وتلاوة القرآن
وبر الوالدين
وصلة الرحم
وصلاة الليل
وصدقة السر
وحسن الخلق
وافشاء السلام
واطعام الطعام
وصدق الحديث
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 🌿وحب الخير للناس وكف الأذى عنهم
والتعاون على البر والتقوى
والإصلاح بين الناس
ونحو ذلك من أعمال البر
اذكر الله
سبحان الله
الحمد لله
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
لاإله الا الله
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد.
 
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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,600
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
حين تأتيك الوساوس انك لاتملك وقتا للصلاة أو القرآن وغيرها من العبادات، ذكر نفسك انك خلقت اصلا للعبادة ،وان الله ادرى بك من نفسك ،وأدرى بما تطيق ولا تطيق
تأكد أن الله سيبارك في أعمالك حين تؤدي وتخلص في العبادات ،ستلاحظ البركة في رزقك وأوقاتك عكس ماتوسوس به نفسك.
 
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اميرة المدائن

:: نجمة اللمة::
إنضم
25 ماي 2018
المشاركات
1,600
النقاط
1,371
العمر
31
محل الإقامة
Algerie
الجنس
أنثى
الراحة في عبادة الله
في التقرب منه
في الصلاة
في قراءة القرآن بتمعن
في سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام وأحاديثه
في ذكر الله
والإستغفار
لاإله إلا انت سبحانك إني كنت من الظالمين
استغفر الله الذي لاإله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه
سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته
حسبي الله لاإله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.
 
hani654

hani654

:: عضو مُشارك ::
إنضم
8 مارس 2017
المشاركات
143
النقاط
7
محل الإقامة
تيميمون
الجنس
ذكر
بارك الله فيك وجعله في ميزان حسناتك
 
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