اذكروا الله ذكرا كثيرا...

اميرة المدائن
:: نجمة اللمة::
- إنضم
- 25 ماي 2018
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- محل الإقامة
- Algerie
- الجنس
- أنثى
بسم الله الرحمن الرحيم
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من ربه، وينصح بها بالمداومة عليها :
كثرة ذكر الله
وتلاوة القرآن
وبر الوالدين
وصلة الرحم
وصلاة الليل
وصدقة السر
وحسن الخلق
وافشاء السلام
واطعام الطعام
وصدق الحديث
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للناس وكف الأذى عنهم
والتعاون على البر والتقوى
والإصلاح بين الناس
ونحو ذلك من أعمال البر
اذكر الله
سبحان الله
الحمد لله
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
لاإله الا الله
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من ربه، وينصح بها بالمداومة عليها :
كثرة ذكر الله
وتلاوة القرآن
وبر الوالدين
وصلة الرحم
وصلاة الليل
وصدقة السر
وحسن الخلق
وافشاء السلام
واطعام الطعام
وصدق الحديث
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للناس وكف الأذى عنهم
والتعاون على البر والتقوى
والإصلاح بين الناس
ونحو ذلك من أعمال البر
اذكر الله
سبحان الله
الحمد لله
لاحول ولا قوة إلا بالله
الله أكبر
سبحان الله وبحمده
سبحان الله العظيم
لاإله الا الله
اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا سيدنا محمد.