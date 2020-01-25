اذكروا الله ذكرا كثيرا...

بسم الله الرحمن الرحيم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

ومن أفضل الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد من ربه، وينصح بها بالمداومة عليها :

كثرة ذكر الله

وتلاوة القرآن

وبر الوالدين

وصلة الرحم



وصدقة السر

وحسن الخلق

وافشاء السلام

واطعام الطعام

وصدق الحديث

والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحب الخير للناس وكف الأذى عنهم

والتعاون على البر والتقوى

والإصلاح بين الناس

ونحو ذلك من أعمال البر وصلاة الليلوصدقة السروحسن الخلقوافشاء السلامواطعام الطعاموصدق الحديثوالأمر بالمعروف والنهي عن المنكروحب الخير للناس وكف الأذى عنهموالتعاون على البر والتقوىوالإصلاح بين الناسونحو ذلك من أعمال البر