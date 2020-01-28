السلام عليكم ورحمة الله وبركاته





اليوم سوف أتطرق إلى مشكل للأسف يحدث في عائلاتنا الجزائرية ومع أغلب العائلاتاليوم أعالج موضوع أعلم أنه حساس ولربما أغلبيتكم لن يتفق معي لكنني سوف أطرحه لأعرف آرائكم وحبذا لو من يؤتينا بأدلة شرعية



عقوق الأولاد .....يوازي عقوق الوالدين





كونك أب ومسؤول عن أولادك ....فهذا لا يعطيك الحق للسيطرة على حياتهم لدرجة محو شخصيتهم حقهم في الحياة مما تشمله كلمة حق من معنى ....



كونك أم ....لا يعطيك هذا الحق بأن تجعلي إبنتك اداة لممارسة الضغط بكل أنواعه لدرجة أن تتحول حياتها إلى جحيم لا يطاق



سوف أشرح ما أقصد حتى لا أتهم بالتحريض على حرية الشاب أو الفتاة



مثلما وضع الله لنا عقايا إذا كنا عاقين لوالدينا أظن حتى نحن من حقنا محاسبة والدينا كيف ؟



أتحدث هنا عن الإستبداد الأسري ..هناك عوائل تحتكر حياة أولادهم ...لا دخول لا خروج ...لا كلام ...لا زيارات ...لا صديقات ....ممنوع إختيار الشريك ....وهنا الكل يتدخل ممنوع فلان أنا أدرى بمصلحتك ...ممنوع فلانة أنا أعرف أحسن منك .....ممنوع وممنوع وممنوع .....وليت هذا يطبق على المراهقين حتى نقول لهما كامل الحق بل للأسف رأيت حالات الإستبداد حتى من هم كبار بالسن بالغون وراشدون قانونيا ودينيا لا يحق للأهل بإستبدادهم لهاته الدرجة



أن تجعل إبنك أو إبنتك تعيش الضغط النفسي سجن الحياة ...ما فائدة العيش وانت تعيش في سجن أسري غيرك يحدد حياتك ...حتى الحيوان له حق العيش .... أي دين يشرع للأب أو الأم أن يحولا حياة أولادهم إلى جحيم تحت أي حق الأمومة. الأبوة لكن حق الحياة وهبه الله





هناك أهالي فعلا والله لا يستحقون كلمة والدان لا أظلم بكلامي أي أحد من الوالدان ولكن فعلا هناك من يعيشون في إستبداد وسيطرة وتعنيف وظلم من طرف أهاليهم فليست كل أم تستحق هاته الكلمة

وليس كل أب يستحقها

كونك أنجبتني للحياة لا تملك حق أن تسلبه مني أو أعيش كيفما تريد

تخطط لحياتي ...لأصدقائي لتحركاتي

يوما ما عشتم حياتي وسني ومررتم بما أمر به من نجاح وفشل ومعاناة





نقول مثلما هناك عقوق الوالدين هناك حقوق الأولاد ومثلما يحاسبنا الله عليكم تحاسبون علينا أمام الله







الكلمة لكم ويا ليت رأي الشرع



شكرا للجميع





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