السلام عليكم ورحمة الله وبركاته



أهلا وسهلا برواد قسم المجتمع العام ....اليوم أتبتكم بهذا الموضوع

المميزون في حياتنا .....نقطة تغيير

في حياتنا محطات ومحطات نسافر في حياتنا عير مختلف المدن ..مدينة التعارف ...مدينة الزواج ..مدينة العزوبية. ...مدينة الطفولة الخ الخ من محكات كثيرة

لكن هناك أناس يدخلون حياتنا ربما من الأهل ربما شريك حياة ....ربما ولن ننكر علاقة لا نحرم هنا أو نحلل بل نقول الواقع انسان نحبه فيغير حياتنا تغيير جذري

بكل محطة من حياتنا ...هناك بصمة تغيير سببها شخص مميز ....إنهم المميزون في حياتنا

أيها اللماوي اليوم سوف أكشف الغطاء عن حياتك الشخصية واللماوية

من في واقعك هو الشخص المميز الذي غير حياتك أو ترك في حياتك بصمة تغيير

أيتها اللماوية ....الأكيد نحن النساء نتأثر في كل محطة من محطات حياتنا وهناك ذاك الشخص المميز الذي كان بصمة في حياتك