المميزون في حياتنا.....نقطة تغيير

ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أهلا وسهلا برواد قسم المجتمع العام ....اليوم أتبتكم بهذا الموضوع

المميزون في حياتنا .....نقطة تغيير

في حياتنا محطات ومحطات نسافر في حياتنا عير مختلف المدن ..مدينة التعارف ...مدينة الزواج ..مدينة العزوبية. ...مدينة الطفولة الخ الخ من محكات كثيرة

لكن هناك أناس يدخلون حياتنا ربما من الأهل ربما شريك حياة ....ربما ولن ننكر علاقة لا نحرم هنا أو نحلل بل نقول الواقع انسان نحبه فيغير حياتنا تغيير جذري
بكل محطة من حياتنا ...هناك بصمة تغيير سببها شخص مميز ....إنهم المميزون في حياتنا

أيها اللماوي اليوم سوف أكشف الغطاء عن حياتك الشخصية واللماوية

من في واقعك هو الشخص المميز الذي غير حياتك أو ترك في حياتك بصمة تغيير

أيتها اللماوية ....الأكيد نحن النساء نتأثر في كل محطة من محطات حياتنا وهناك ذاك الشخص المميز الذي كان بصمة في حياتك

بالنسة لمجتمعنا اللماوي
ضع إشارة للشخص الذي تراه مميز في حياة اللمة وقد يترك فيك بصمة بعدما تغادر المنتدى

المميزون في حياتنا نقول شكرا لكم لأنكم في حياتنا ولأنكم كنتم نقطة تغيير ولأنكم بعثتم من الله لتكونو البلسم لجراحنا

بالنسبة لي في حياتي الخاصة أمي هي المميزة في حياتي ...وهناك شخص ترك البصمة في حياتي لكنه للأسف كان الجرح الذي يظل ينزف حتى أموت


في اللمة كثيرون
@زاد الرحيل
@الامين محمد

وكلكم نقطة تغيير في حياتي لكن ذكرتهما لنفس ظروفي

الموضوع لكم وشكرا لكل من ساهم في تغيير في حياتي وكنكم بصمة تغيير
جزاكم الله كل خير
 
طيور السلام

طيور السلام

:: طبيب::
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ذكر
شكرا جزيلا لك اختي
اريد ان اشكر من غيّر حياتي وجعلني اعيش احلى ايام عمري .. شكرا جزيلا لك، ربي يحفضك وينورلك دربك
 
ليليا مرام

ليليا مرام

:: مشرفة ::
منتدى فرغ واش فى قلبك
مجتمع اللمة العام
طاقم المشرفات
إنضم
16 جوان 2009
المشاركات
8,922
النقاط
2,151
محل الإقامة
اللمة
الجنس
أنثى
قال طيور السلام:
شكرا جزيلا لك اختي
اريد ان اشكر من غيّر حياتي وجعلني اعيش احلى ايام عمري .. شكرا جزيلا لك، ربي يحفضك وينورلك دربك
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السلام عليكم أخي الكريم شكرا لوضعك رد في موضوعي
الله يحفظ من كان سببا في اسعادك حفظه الله لك وحفظك له
شكرا لك
 
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